Policía en Cali será investigado por presuntos actos racistas durante una requisa: “No confió en los negros”

Denuncia de un habitante de Cali sobre un acto racista y discriminatorio que habría tenido un uniformado de la Policía Nacional - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Un patrullero de la Policía Nacional hizo un comentario polémico a un ciudadano en medio de un procedimiento de requisa que ha generado indignación y rechazo debido al tono racista con el que fue expresado.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Vallado, cuando un transeúnte se acercó a los uniformados para denunciar un presunto intento de hurto. No obstante, el joven criticó a los patrulleros, pues, según él, no estaban respondiendo de manera correcta, lo que generó la tensión en el momento.

En el video, que circula por las redes sociales, se evidenció cuando uno de los policías se dirigió al ciudadano diciéndole que si no quería ser detenido no debía de salir a la calle. El joven insistió en que escucharan su solicitud; no obstante, en ese instante, uno de los uniformados le respondió de manera despectiva, al argumentar que “no confiaba en los negros”.

El incidente se conoció a través de una denuncia en redes sociales, en la que se adjuntó el video que desató la controversia.

Los uniformados indicaron de manera despectiva que no confían en la población afrodescendiente - crédito Montaje Infobae (Colprensa- captura de pantalla x)

“YO NO CONFÍO EN LOS NEGROS: Fue la expresión que lanzo un @PoliciaCali a un joven de la comunidad afrodescendiente, quien minutos antes les había llamado la atención a los uniformados por no atender un robo que estaba sucediendo frente a sus narices mientras ellos chateaban en sus celulares. Igualmente, los policías le reprocharon al joven caleño por no evitar el robo si él lo estaba presenciando, a lo que él respondió QUE LLAMÓ A LA POLICÍA, o sea, a ellos que estaban en el lugar (sic)”, se indicó en el post.

Dura reacción del alcalde de Cali ante presunto acto racista

Ante esta situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manifestó que en la ciudad no se permitirán estos acciones que afectan a la comunidad afrocolombiana.

“Hago un llamado a los caleños a que respetemos la Policía y las demás autoridades, pero también, hago el mismo llamado las autoridades a que respeten la ciudadanía en todo sentido, sus derechos humanos y su dignidad; pero sobre todo, a no perder de vista que Cali es la ciudad con mayor población afro de Colombia y en ese sentido pido actuamos contra el racismo”, señaló el mandatario.

El alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, rechazó los hechos - crédito Ernesto Guzmán/EFE

La Dirección Nacional de la Policía anunció que se iniciará una investigación disciplinaria en contra de este uniformado, con el objetivo de aplicar sanciones correspondientes debido a este comentario racista hecho en medio de un procedimiento.

“Hace parte de la política de la Policía Nacional el respeto por la dignidad de las personas, por eso, no vamos a permitir que ningún miembro de la institución tenga este tipo de conductas que van en contra de las buenas relaciones que se debe tener con la comunidad”, indicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Cali.

Luego de escuchar los comentarios, el joven le comentó al patrullero sobre la Ley 70 de 1993, específicamente el artículo 33 que se pronuncia respecto al racismo.

Las autoridades afirmaron que iniciarán una investigación disciplinaria contra el uniformado - crédito Policía Nacional de Colombia

“El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y respeto de la diversidad étnica y cultural. Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le corresponden de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las disposiciones que regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y en las demás normas que le sean aplicables”, se lee en el artículo.

Al respecto, el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, se refirió a los hechos. Y argumentó que la institución tiene unos lineamientos, entre ellos, la honestidad. “Un policía transparente en sus actuaciones, que debe respetar y acatar los derechos humanos y debe ser un ejemplo frente a la comunidad”, afrimó el alto oficial.