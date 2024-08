El empresario catalán, Xavier Vendrell, habló de su cercanía con Petro y sobre los señalamientos de “amasar una fortuna en Colombia”

Xavier Vendrell estaría amasando una fortuna en Colombia, según el diario ABC de España - crédito EFE

El viernes 16 de agosto de 2024, el diario ABC de España, en una investigación, señaló que el catalán Xavier Vendrell, cercano al presidente Gustavo Petro, estaría amasando una fortuna en Colombia, y habría recibido la nacionalidad colombiana sin cumplir algunos requisitos legales. El informe fue titulado como ‘El cerebro de Tsunami amasa una fortuna en la Colombia de Gustavo Petro’.

En entrevista con W Radio, el cuestionado catalán aseguró que se conoció con Gustavo Petro en 2011, cuando el presidente era el alcalde de Bogotá. De acuerdo con Vendrell, “sintieron una conexión” con el ahora jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Nos presentó un amigo en común. No es nadie público. No es importante. Es intrascendente. A partir de allí surgió una amistad”, indicó en el Informe Coronell.

El cuestionado catalán aseguró que se conoció con Gustavo Petro en 2011, cuando el presidente era el alcalde de Bogotá - crédito Infobae

Ante el cuestionamiento de quién fue la persona que los presentó, el exasesor de la campaña decidió no revelar su nombre, pero aseguró que no tiene nada que ver con la política.

En cuanto a su trabajo en la campaña presidencial de Gustavo Petro, el catalán mencionó lo siguiente: “Ganamos las elecciones evitando la compra de votos. Es una buena forma de que funcionen las cosas y que la democracia dé el resultado que tiene que dar. Yo tuve un rol organizando los testigos electorales. Estoy satisfecho del trabajo que se realizó”.

El catalán resaltó que nunca recibió dinero de la campaña presidencial, resaltando que sus labores fueron pagadas por una empresa que tenía contrato con los encargados que llevaron a Gustavo Petro a la Presidencia.

“Recibí un pago por el trabajo. Cobré en una empresa que tenía contrato con la campaña. El pago que recibí fue de 100 millones de pesos por los 20 meses trabajando en campaña”, aseveró Vendrell.

Álvaro Uribe ha cuestionado a Xavier Vendrell - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En entrevista con Blu Radio, el catalán reveló que sí le pagaron a “algunos testigos electorales”. “No, no se les pagó a los testigos electorales. A algunos, no sé a cuántos porque nunca manejé eso. Yo creo que a algunos que tenían algunas responsabilidades concretas, pero, insisto, yo nunca manejé un peso (…) Hay algunos testigos electorales que están pagados por algunas tareas concretas; no todos los testigos. Una cosa es un testigo que va un rato a una mesa electoral y otra cosa distinta quien ha organizado”, indicó.

Xavier Vendrell resaltó en W Radio que no tiene negocios con Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, pero gerente en la campaña presidencial. Además, negó cualquier vinculación con Jorge Carrillo, quien ha sido cuestionado, luego de ser nombrado con como gerente de ISA.

En cuanto a los supuestos negocios señalados por ABC de España, el catalán afirmó que es muy cercano a Manuel Grau, con quien fue socio en Temac, empresa que estaría detrás de contratos de residuos en doce ciudades del territorio nacional.

“Hace 7 años me desvinculé con Temac (...). Hoy no tengo nada que ver con las empresas que se han sabido públicamente con estos famosos contratos. No tengo nada que ver con esa empresa. No es cierto que hayan tenido todos esos contratos”, aseveró Vendrell.

Y agregó: “Simplemente no se dieron. Estuvimos hablando para hacer residencia de estudiantes, pero simplemente no se dieron. Que en una hoja de Excel se hable de proyectos que sumados dan 500 millones de dólares a que finalmente se desarrolle uno de ellos hay una distancia abismal”,

Vendrell precisó que su economía está más cerca de Datacrédito, razón por la cual precisó que “no somos millonarios y eso es un montaje para intentar tumbar un proyecto democrático”.

Finalmente, precisó que es miembro de Activistas del cambio, grupo que apoya las ideas del presidente Gustavo Petro.

Xavier Vendrell precisó que es miembro de Activistas del cambio, grupo que apoya las ideas del presidente Gustavo Petro - crédito @GloriaFlorezSI/X

“Soy miembro de Activistas del cambio, motivo, apoyo. Somos miles de personas de impulsar este proyecto de cambio. Soy uno más. Les ayudo y formo. Les traslado mi experiencia a los jóvenes. “Por eso creo que es importante presentarme al mundo colombiano. Soy amante de este país””, puntualizó Xavier Vendrell.