Mujeres que fueron torturadas en hoteles y apartamentos en Medellín revelaron detalles: “Me iba a prender fuego”

Alrededor de ocho mujeres habrían sido víctimas de esta organización criminal en Medellín, Antioquia - crédito Freepik

El 12 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación informó que en conjunto con el Gaula de la Policía se logró la captura de una banda delincuencial dedicada al secuestro, tortura y sometimiento de mujeres en Medellín.

Las víctimas eran sometidos a maltratos, humillaciones, quemaduras y constantes recordatorios de la tragedia que estaban viviendo. Luego de llevar a cabo las torturas, los delincuentes las dejaban amarradas y desnudas en los pasillos de hoteles o apartamentos.

“Los investigados son Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, quienes entre el 17 de diciembre de 2023 y el pasado 1 de abril habrían secuestrado a ocho mujeres en los barrios El Poblado, Suramericana, Laureles, El Rodeo, Belén y Robledo de la capital antioqueña”, indicó la Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación logró recuperar videos de seguridad, conversaciones y documentos, así como las declaraciones de las víctimas.

Declaraciones de las víctimas

Las mujeres sometidas a los maltratos explicaron cómo fueron sometidas a vejámenes, resaltando que fueron amenazadas con cuchillos y con ácido. Según su relato, muchas terminaron desnudas y humilladas, así como quemadas y torturadas con cortaduras en sus senos.

“Me esposó, luego me amarró con un trapo los pies y las manos. Me metió un trapo en la boca, me amarró la boca, me dijo que él sabía dónde vivía, que si hacía bulla, me iban a matar y meter dentro de una maleta, que me iba a prender fuego. A lo último me echó alcohol en todo el cuerpo y me dijo que me iba a prender fuego”, explicó una de las víctimas.

Audiencia contra los presuntos responsables de torturas contra mujeres en Medellín - crédito Fiscalía

Las víctimas también expresó que uno de los involucrados pedía que le dañaran el rostro y cortaran su cabello.

“El líder decía que me dañaran el rostro que me cortaran el cabello le decía a la chica que me cortara con el cuchillo insinuaba o daba a entender que estaba de afuera no se diera cuenta le subió volumen al televisor para que no escuchara para que no escucharan afuera esta persona fue la que me ató dañó las sábanas de la almohada y unión varios pedazos de tela me puso boca abajo en la cama después me amarró las manos y los pies me colocó boca abajo me metí un pedazo de tela en la boca”, manifestaron las víctimas.

Detalles de las torturas

Los cabecillas de la organización fueron identificadas y capturadas por las autoridades. Entre los principales sospechosos se destacan un hombre y una mujer que tenían antecedentes por situaciones similares en Bogotá.

Las averiguaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación arrojaron información sobre los delincuentes que cometían estos actos violentos, que fueron identificados como: Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, que fueron capturados y judicializados.

Los apartamentos eran alquilados en zonas como El Poblado, Laureles, El Rodeo, Belén, Robledo y Suramericana, hasta donde llegaban las mujeres con el fin de obtener unos cuantos pesos, pero la realidad era otra, eran torturadas hasta entregar lo poco que tenían.

Los cuatro señalados deben responder por los delitos de hurto, concierto para delinquir y secuestro extorsivo, que son calificados como conductas agravadas y, adicionalmente, serán juzgados por tortura, teniendo en cuenta los violentos actos a los que sometieron a las víctimas que serían ocho, según las denuncias recibidas por el ente acusador.

La banda delincuencial se robaba todos los ahorros de las mujeres que eran contactadas para un supuesto empleo - crédito Freepik

“Información en poder de la Fiscalía demuestra que en los ocho eventos investigados, los procesados se habrían apropiado de más de $80 millones, representados en dinero en efectivo, joyas y las pertenencias personales”, puntualizó el comunicado oficial.

Los delincuentes fueron capturados en medio de un operativo conjunto que se desarrolló con el apoyo de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Meta, donde se estima que también buscarían operar de la misma manera para seguir recaudando dinero de forma ilegal.