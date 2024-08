Bailarina se incendió en medio de un show de fuego en Andrés Carne de Res: está en estado crítico

El traje de la bailarina resultó en llamas - crédito VisualesIA

El 17 de agosto de 2024 en horas de la noche, los asistentes del reconocido restaurante Andrés Carne de Res, presenciaron momentos de angustia cuando una de las bailarinas que hace parte del equipo de la empresa, resultara gravemente herida en medio de un show de fuego.

En mitad del espectáculo la bailarina resultó prendida en fuego lo que terminó por generarle varias quemaduras en todo su cuerpo.

Por su parte, Andrés Carne de Res confirmó lo sucedido por medio de un comunicado e indicó que la bailarina se encuentra fuera de peligro.

“Frente al accidente ocurrido el pasado 17 de agosto de 2024 en las instalaciones de Andrés Carne de Res Chía, la compañía en primer lugar expresa su solidaridad y apoyo a su colaboradora afectada y a su familia”, informó la compañía en un primer momento.

“Desde el primer momento en que ocurrió este lamentable hecho, se activaron de manera inmediata y efectiva todos los protocolos de seguridad y atención establecidos, lo que permitió su traslado a un centro médico de primer nivel con máxima celeridad”, agregó la empresa.

Por otra parte, se reveló que “las directivas de la compañía han estado presentes en el centro hospitalario, acompañando a la familia de la bailarina, haciendo seguimiento a su evolución médica, y reiterando su compromiso de respaldo”.

Después de lo sucedido, Andrés Carne de Res indicó que el show de fuego, a nivel nacional, quedará suspendido temporalmente.

“Se están haciendo las verificaciones de las condiciones de seguridad que se tienen implementadas para este espectáculo circense de fuego el cual, hasta que no finalice el mencionado estudio, se encuentra suspendido en todas nuestras operaciones a nivel nacional”, indicó Andrés Carne de Res.

La compañía sostuvo que la seguridad de sus visitantes y colaboradores es su máxima prioridad - crédito Colprensa

La compañía sostuvo que la seguridad de sus visitantes y colaboradores es su máxima prioridad y por eso continuará implementando todas las medidas de carácter preventivo que sean necesarias.

En entrevista con la W radio, el hermano de la víctima comentó que la bailarina se encuentra en estado crítico. “Esta en estado crítico, con los signos muy bajitos, muy pero muy bajitos. Todavía no sabemos mucho”.

“A nosotros nos avisaron como a las ocho y media casi nueve de la noche. Nos desplazamos de mi lugar de residencia, que es en Suba, hasta Chía, con mi papá y llegamos ahí. Ellos se encontraban en reanimación y ya luego nos hicimos cargo nosotros. Salió un traslado que era para el Simón Bolívar, pero el traslado no fue efectivo porque al final los paramédicos que llegaron en la ambulancia nos dijeron que íbamos tranquilos, que era para la Fundación Santa Fe”, agrega el hermano de la afectada.

La bailarina está en la unidad de quemados de la Fundación Santafé - crédito VisualesIA

Hasta el momento, no se sabe si había un extintor cerca al hecho pero los familiares insisten en que lo único que se sabe es que alguien la auxilió. “Un coordinador fue el que la auxilió como con un traje y como con una cobija. Eso es lo que nos han dicho a nosotros, que la intentó apagar de ahí para allá. No sé nada más porque no sabemos”, relata el hermano de la bailarina.

“Hay una persona que está permanente acompañándonos en la Fundación Santafé, de parte de Andrés Carne de Res. Está pendiente también de mi hermana, pero lo único que sé es que realmente no sabemos nada más”, agrega.

La atención en la Fundación Santafé ha sido espectacular, nos han atendido muy bien, hemos estado muy tranquilos. Mi hermana se encuentra en la unidad de quemados de la Fundación Santafé y la atención hasta ahora ha sido excelente”, concluye.

Por otro lado, la Alcaldía de Chía expresó su preocupación al conocer que no se había reportado el incidente a las autoridades pertinentes.

Según la administración municipal, ni las instituciones de gestión del riesgo ni la Secretaría de Salud fueron informadas del hecho. Esto ha llevado a la Alcaldía a iniciar una indagación para esclarecer las circunstancias del accidente.