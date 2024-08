Angélica Jaramillo reapareció con inspirador mensaje sobre los días difíciles que enfrenta

En una video de Instagram, la actriz declaró haber consumido cocaína y tussi - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Angélica Jaramillo fue participante de una de las temporadas de Protagonistas de Nuestra Tele, el formato de telerrealidad que reunía a personas que querían formar parte del mundo del entretenimiento. El formato, desarrollado por el Canal RCN contó con la participación de figuras como Elianis Garrido, Manuela González, Óscar Naranjo y Angélica Jaramillo, por mencionar algunos.

La modelo, que ha sido blanco de críticas por su descuidada apariencia física y en la que se nota el paso de los años, recientemente apareció en sus redes sociales con una preocupante confesión. “Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, confesó la antioqueña, con su voz un poco apagada y con la lengua enredada.

Esto provocó que tanto sus seguidores como sus familiares reaccionaran con publicaciones en sus redes sociales, afirmando que durante años han acompañado a la modelo en su proceso de recuperación. Asimismo, también reafirmaron su compromiso con Jaramillo mientras realizaban una rutina de entrenamiento en el gimnasio, con el fin de no dejarla sola en estos momentos.

“Después de muchos años, Angélica está decida a retomar el gimnasio y vino a entrenar conmigo”, puntualizó con bastante emoción Laura, hermana de Angélica. Aunque la caldense no quiso dar la cara en la publicación de su familiar, sí se le vio motivada con su rutina de entrenamiento.

Recientemente, la exprotagonista de novela reapareció en sus redes sociales con una publicación con la que pretendió dejar un emotivo mensaje de reflexión sobre lo que ha ocurrido en su vida en los últimos días. Por otro lado, Jaramillo reflexionó sobre los desafíos que pueden llevar a las personas a un camino de paz y estabilidad mental.

“Para ti; que estás viviendo días difíciles. La vida nos ha enseñado que no es una escalera donde en el último escalón somos felices y todos los sueños son cumplidos. Sin duda la viva es un camino con curvas, altos y bajos, que nos enseñan y nos muestras cada propósito en el proceso. Hoy, aunque no estés viviendo un buen momento ¡Agradece! Sin duda esto que estás pasando guiará tus pasos al camino correcto donde encontrará, paz, tranquilidad, felicidad y salud mental”, fue la cápsula que replicó la modelo.

Qué dijo la hermana de Angélica Jaramillo

Laura Jaramillo, hermana de la implicada en el escándalo, aseguró que Angélica se tomará un tiempo para pensar los cambios que desea hacer en su estilo de vida. Asimismo, mencionó que Jaramillo hablará y entregará su versión de los hechos.

“Al entender que fue la voluntad de Angélica hacerlo público, la apoyamos y si ella lo sintió así, siempre lo vamos a respetar y agradecemos la empatía y el amor que hemos recibido. Mi hermana ha recibido un amor impresionante, les aseguro que Angélica ha estado leyendo todo y toda mi familia también, y todo eso a ella la está impulsando muchísimo más”.

Y agregó que la modelo hablará en cualquier momento de lo ocurrido, ya que ha expresado su voluntad de querer confesar cómo va su proceso de rehabilitación: “Ella hablará en su momento, pero aquí está, con la mejor voluntad y disposición. Me sorprende que estoy viendo una luz hermosa que hace mucho tiempo no veía y esperanza. Ahí vamos poco a poco, estamos en el proceso, de verdad muchas gracias a todos”, puntualizó al final de la grabación.