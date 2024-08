Caso Mauricio Leal: investigador del CTI declaró que los videos no fueron detectados por la Fiscalía

La muerte de Mauricio Leal y su madre sigue generando repercusiones - crédito @alejcol1997m/Instagram y Focus Noticias/X

El video revelado recientemente por Noticias Caracol y Focus Noticias en el que se puede ver a Mauricio Leal en su cama, agonizando y con su madre muerta en el fondo causó controversia por ser revelado años después de que ocurriera el hecho.

Los colombianos se preguntan por qué no salió a la luz en el momento en el que se estaban adelantando las audiencias en contra del principal sospechoso: Jhonier Leal, hermano e hijo de los fallecidos. Sin embargo, el investigador del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial de la Fiscalía General de la Nación reveló que este video no fue detectado en medio de la investigación de las pruebas del caso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Incluso, la Procuraduría General de la Nación adelantó un informe en el que se verifica lo dicho por el investigador en medio de un informe que fue entregado desde el ente acusador hasta el Ministerio Público, en el que se aclara lo sucedido.

“En respuesta al requerimiento de la presente orden a policía judicial, aclaró que los dos videos publicados por los medios Noticias Caracol y Focus Noticias no fueron detectados durante la labor de análisis realizada al reporte en PDF de la extracción del celular de Mauricio Leal. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso”, explicó el investigador.

Procuraduría se refirió al caso de Mauricio Leal después de solicitar la intervención del investigador - crédito Colprensa

Del mismo modo, el encargado de la verificación de las pruebas explicó que todo el material de prueba que fue extraído del celular de Mauricio Leal fue legalizado ante los jueces que llevaban el caso, por lo que afirma que no se trató de un ocultamiento de pruebas.

“Es necesario aclarar que, durante la elaboración de cualquier procedimiento de análisis de extracciones informáticas, el analista encargado siempre debe limitarse a acceder a la información disponible en el reporte de la extracción, más no a los archivos extraídos almacenados en las carpetas que componen el contenido de la misma”, aseguró.

Por esta razón, la Procuraduría llegó a la conclusión de que los “Videos publicados no fueron detectados durante análisis realizado al reporte en PDF de la extracción del celular. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso”.

El CTI capturó al hermano de Mauricio Leal por doble homicidio, pues también habría asesinado a su madre - crédito Fiscalía General de la Nación

Ante esta situación, se pronunció el abogado de las víctimas Elmer Montaña que explicó que “Si la Fiscalía no uso esos vídeos por la razón que sea, no afecta para nada el proceso penal, porque la Fiscalía tiene la facultad de usar los elementos de prueba que considere necesarios para demostrar su teoría del caso. Por lo tanto, no usar determinados elementos de prueba para nada afecta a la defensa, ni al proceso”.

Muerte de Mauricio Leal y su madre

El estilista de las celebridades Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández fueron encontrados muertos el 22 de noviembre de 2021 en la cama de la casa del famoso peluquero con heridas ocasionadas por un arma cortopunzante.

Junto a ellos se encontraba una nota que decía lo siguiente: “Los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos les dejo todo. Todo mi amor, perdóname mamá”. Sin embargo, después de adelantar la revisión de las pruebas, las autoridades consideraron que Leal fue obligado a escribir la nota por una persona que lo asesinó a él y su madre.

Jhonier Leal sería el responsable de asesinar a su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández - crédito Colprensa

De inmediato, la investigación dio un giro y su hermano e hijo Jhonier Leal fue detenido y el viernes 14 de junio de 2024 la juez penal 55 del circuito con función de conocimiento de Bogotá decidió condenarlo a 55 años y 3 meses de prisión por el delito del doble homicidio.