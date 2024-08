“Asesinos”: así llama Petro a quienes gritan “fuera Petro” y los compara con exterminadores de la UP

El mandatario se refirió a las arengas que entonaron en su contra durante el encuentro entre Colombia y Uruguay en Estados Unidos - crédito Presidencia/X

Durante la asamblea nacional de la Colombia Humana el presidente colombiano Gustavo Petro dio rienda suelta a su libertad de expresión. El primer mandatario se refirió a los ciudadanos que, en varias ocasiones y en eventos masivos, han comenzado a gritar “fuera Petro” como arenga en protesta contra el Gobierno.

El presidente señaló que quieren profieren tales gritos son en realidad personas ricas que no están de acuerdo con las reformas planteadas desde el Ejecutivo.

“No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”.

Petro arremete contra todos los que gritan "fuera Petro" - crédito X

Añadió: “No se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes (...) Se les ha exigido hablar de tú a tú, mirando a los ojos y de frente, y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.

Gustavo Petro llamó a una nueva marcha para apoyar sus reformas

En esa misma intervención. Petro enfatizó la necesidad de movilización ciudadana en apoyo a sus iniciativas, las cuales, aseguró, se encuentran “en peligro”. Esto, luego de que la Corte Constitucional admitiera estudiar una de las varias demandas interpuestas contra la reforma pensional, recientemente aprobada en el Congreso de la República.

Petro llama a marcha para defender reformas - crédito Carlos Ortega/EFE

Después de recibir la sanción presidencial, la iniciativa enfrentó diversas demandas ante el alto tribunal, incluyendo señalamientos de aprobaciones “a pupitrazos”. Uno de los recursos legales, presentada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ya se encuentra en trámite. Al respecto, Petro declaró: “Si nos tumban las reformas ahora, pues se vuelven a presentar y se hace hasta que se aprueben”, dijo en la Asamblea de la Colombia Humana.

Las tensiones entre Petro y el poder Judicial no son nuevas. El presidente ha insinuado que los magistrados recibieron órdenes para tumbar el articulado de las reformas, lo que suma a sus críticas constantes contra las altas cortes en los últimos meses. Petro ha calificado a estas acciones como un “golpe blando” y ha manifestado que el poder judicial ha frenado el avance de su Gobierno. Esta situación ha obligado a los altos tribunales a defender su independencia frente a las acusaciones del mandatario.

El presidente Gustavo Petro aseguró que quienes se oponen a la reforma laboral consideran un "veneno" que la trabajadora pueda laborar " sin el acoso sexual de su patrón" - crédito @GloriaFlorezSI/X

Durante la asamblea, Petro insistió en la necesidad de que la ciudadanía tome las calles para defender el “Gobierno del cambio”. Destacó que las iniciativas que no han pasado en el Congreso de la República, así como aquellas que ya han sido aprobadas, necesitan del respaldo popular para poder implementarse con éxito. “Las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral (...) ¿y dónde está el pueblo?”, expresó el presidente.

Petro añadió que la energía política debe enfocarse en la movilización masiva: “¿En qué estamos usando nuestra energía política? ¿En pelear entre nosotros? Debería de haber millones de personas en las calles defendiendo el proyecto de la democracia”.

La razón por la que Petro llama a los colombianos a manifestarse - crédito @petrogustavo/X

Durante su intervención, Gustavo Petro aseguró que las decisiones judiciales que han ido en contra de varias de las reformas propuestas por su Gobierno son impulsadas por los partidos políticos tradicionales. En su discurso, hizo un firme llamado a las fuerzas progresistas a mantener la unidad y no dividirse, pensando en las elecciones presidenciales de 2026.

El mandatario se refirió a la historia política de Colombia para justificar su llamado a la unidad. En 1946, cuando el Partido Liberal se dividió entre Julio César Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, el “fascismo” ganó en esa ocasión. Este contexto histórico fue ejemplificado durante su discurso para subrayar la importancia de mantener la cohesión en el movimiento progresista. “Colombia humana tiene que liderar la construcción del partido político Pacto Histórico”, señaló el mandatario.