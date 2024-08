Sancionan por tercera vez a comerciante en Cartagena que vende mangos a los extranjeros en $80.000

Sancionan a vendedor por vender dos mangos a $80 mil - crédito Colprensa/Alcaldía de Cartagena

Los sitios emblemáticos, gastronomía y la historia de Cartagena de Indias han sido un atractivo turístico para nacionales y extranjeros; sin embargo, esto se ha visto empañado por los famosos casos de cobros excesivos en productos y servicios, especialmente a ciudadanos extranjeros, quienes terminan decepcionados y con una mala percepción de la ciudad, que a su vez afecta la economía de La Heroica.

Por ello, la alcaldía de Dumek Turbay ha priorizado esta problemática buscando medidas sancionatorias y de prevención para que estos bochornosos episodios no sigan ocurriendo.

A propósito, el sábado 17 de agosto, la administración local confirmó una de las recientes sanciones contra un comerciante de frutas que vendió dos mangos a $80.000 a turistas que serían extranjeros. “Una vez más la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, a través del Plan Titán 24, atendió un caso de cobro excesivo en el Centro Histórico cuando un vendedor de frutas cobró a un turista 20 dólares por dos mangos”, afirmó la Alcaldía en un comunicado.

De acuerdo con lo informado, no sería la primera vez que el comerciante presenta esta conducta, debido a que en abril de 2024 habría vendido cuatro mangos en $100.000; no obstante, debido a la acción de las autoridades, devolvió el dinero y afirmó que dicho episodio no volvía a ocurrir, por eso la sorpresa fue otra cuando notaron la reincidencia del hombre. Además, añadieron que en otra ocasión fue sorprendido por un policía vendiendo dos pitayas en $60.000.

Cartagena es un atractivo turístico del país - crédito @Luisitocomunica/Instagram

“Dicho vendedor es reincidente en esta conducta. El pasado mes de abril fue abordado por funcionarios de Titán 24 cuando vendió a un turista cuatro mangos en $100 mil, en ese momento el sujeto devolvió el dinero, pidió excusas y aseguró que no volvería hacerlo, hecho que quedó registrado en video. Sin embargo, no fue el único, la Policía Nacional también lo sancionó hace algún tiempo por vender dos pitayas en $60 mil”, complementó.

Asimismo, el comerciante habría cometido otra infracción al ejercer funcionares por fuera del horario permitido, pues a través del Decreto 0947 del 25 de junio de 2024, prohíben la presencia estacionada de personas y las ventas ambulantes entre las 7:00 p. m. y las 3:00 a. m. “A través del Plan Titán 24 se ubicó al turista y se realizó la devolución del dinero”, apuntó.

El vendedor fue traslado a una estación de Policía y recibió un comparendo por el cobro excesivo; además, la carreta donde realizaba las ventas fue decomisada. “La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana reitera el compromiso que tiene el Plan Titán 24 de garantizar la seguridad de propios y turistas, en lo cual continuarán trabajando mediante operativos diarios”, puntualizó el comunicado de la Alcaldía de Cartagena.

Aplicación para evitar cobros excesivos a turistas en Cartagena

El 6 de junio de 2024, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mauricio Lizcano, junto con la Alcaldía de Cartagena, la Cámara de Comercio de esa ciudad y la Gobernación de Bolívar, se reunieron para hacerle frente a los excesivos precios que cobran comerciantes a algunos turistas por productos o servicios que utilizan en La Heroica.

Del encuentro salió el convenio Conecta Cartagena, entre dicha cartera y la Cámara de Comercio de la ciudad. “Nos movemos a través de las aplicaciones y la gran revolución digital es el celular. Si Cartagena quiere estar en el centro del mundo, tiene que estar en los celulares de las personas”, afirmó Lizcano.

Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, afirmó que se está trabajando en una aplicación para evitar cobros excesivos a turistas -crédito MinTic

Esta aplicación tendría un costo de $4.500 millones y aglutinará las tarifas promedio que podrán ser cobradas por productos, bienes y servicios que ofrece la Ciudad amurallada. Asimismo, los turistas podrán acceder fácilmente a ella para estar al tanto del valor real que deben cancelar en cualquier establecimiento o a comerciantes.

“Nos alegra mucho hacer realidad este compromiso. Esta aplicación es el verdadero ejemplo de para qué sirve la tecnología. La tecnología es la oportunidad de resolver un problema, no es un fin en sí mismo. Existía un problema con los precios sugeridos y los abusos a los turistas, y pensamos en esta aplicación como solución”, sostuvo el ministro, que agregó que la aplicación estaría lista para el mes de octubre: tiempo en el que se harán las pruebas correspondientes para su correcto funcionamiento.