J Balvin habló sobre un show por el que fue criticado y explicó por qué no cumplió las expectativas: “Me iba a desmayar”

El artista de reguetón J Balvin se destapó sobre los gajes de su trabajo como cantante en la gran industria de la música. En el programa 40 Copas con Roberto Cardona de Los 40 Colombia, el también productor musical se refirió a una de sus presentaciones que más le causaron incomodidad, porque, al parecer, no cumplió las expectativas de la audiencia.

El cantante se confesó luego de haber sido fuertemente criticado por su actuación en el Festival Estéreo Picnic, llevado a cabo entre el 25 y 27 de marzo de 2022 en Bogotá. Pues, los fanáticos se quejaron de que, en gran parte de su presentación, el artista elevara el micrófono para que los asistentes siguieran la letra de sus canciones, en vez de interpretarlas él.

“El show de J Balvin fue desastroso, el man no sabía qué más hacer. Por poco canta el Mapalé para que la gente no se siguiera yendo. Fue una sesión de karaoke, ni siquiera cantó”, señaló uno de los usuarios de X en ese momento.

En la entrevista, Balvin aseguró que se sintió bien en el show, pero que después empezaron a pronunciarse muchos “haters”. “Puedo entender su opinión, pero hay un punto de opinar y ya otro de ser hater, ya como con odio y con rabia, es como que me está llevando en la mala, por llevármela, pues”, precisó. Además, dijo que tuvo récord de asistencia.

Igualmente, explicó que su llegada a la ciudad tuvo efectos en su salud por el nivel del mar en el que estaba antes ubicado. “No es una excusa, solo que me dio duro, llegué de una a montarme en esa tarima, y en los primeros tres temas, parce, yo pensé que me iba a desmayar”, añadió. Incluso, indicó que la gente esperaba un show diferente, pero que él había llegado de una gira que tenía otro concepto. “Estaban esperando que yo cambiara todo, también es superválido, obviamente”, dijo.

Criticó a algunas personas, cuyos nombres no mencionó, por haber cumplido el rol de “haters”, a pesar de que en otros momentos habían dado a conocer su respaldo e interés en el trabajo musical del artista. Aseguró que esas personas, de hecho, le habían dicho que trabajaran juntos.

Sobre el tema ya se había referido en una publicación en sus redes sociales, en la que resaltó la asistencia de los fanáticos al festival. También lanzó una afirmación sobre la importancia que se le da a las críticas y señalamientos, precisando que “el que no sume, resbala”.

“El recuerdo me lo llevo para siempre en mi corazón, les agradezco por cada sonrisa y cada canción que disfrutamos juntos. Saber que empezamos cantando en los barrios de Bogotá y, después de tanta lucha, es la primera vez en la historia del Estéreo Picnic que un colombiano cierra y no solo eso, se rompió récord de asistentes al festival, ayer, fueron más de 40.000 personas”, expresó J Balvin en su momento.

Por otro lado, en conversación con Los 40 Colombia, dio detalles sobre colaboraciones por las cuales estaba emocionado, pero que finalmente no fueron conocidas por las audiencias. Mencionó una canción con Daddy Yankee y Ed Sheeran y otro con otros dos artistas de gran talla mundial.

“Me duele que nunca haya salido la colaboración con Drake y Romeo Santos, éramos súper random, era brutal, pero al final no salió por timing y por varias cosas, pero el tema es una chimba, se llama Epistle in my head, la voy a buscar. Esa canción es una que me ha dolido mucho, porque soy superfanático de Drake”, contó.