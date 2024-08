Andrea Guerrero confesó que votó por Gustavo Petro y lamentó el recorte que hizo al presupuesto para el deporte

Andrea Guerrero reveló que votó por Gustavo Petro y rechazó su baja al presupuesto del deporte en Colombia - crédito @gustavopetrourrego y @andreaguerreroquintero/Instagram

Dos años después de haber iniciado el Gobierno de Gustavo Petro, la presentadora nortesantandereana Andrea Guerrero rompió su silencio y confesó que votó en segunda vuelta por el actual presidente de Colombia; sin embargo, rechazó algunas de sus políticas.

La directora de Win Sports lamentó la reducción que se hizo del presupuesto que se destinará en adelante para el deporte en Colombia y se mostró arrepentida de haberle confiado su sufragio al que en su momento fue el candidato del cambio. “Es muy triste lo que está pasando”, expresó.

La periodista deportiva de 40 años de edad enumeró las desventajas que conlleva la reducción del 50% que se le hizo al presupuesto del Ministerio del Deporte para ejecutar sus proyectos y apoyar a los deportistas en Colombia. “Nadie se preocupa por esto y creo que se lo deberían tomar más en serio porque es un elemento transformador que ahorraría en otros campos como la salud, la delincuencia entro otros casos”.

“Tengo desde hace varios años una frase que me parece preocupante y es que en este país definitivamente se le exige más a los deportistas que a los políticos y no es justo. Es lamentable que solo nos fijemos en los atletas cuando llegan con la medalla o el trofeo”, mencionó la comunicadora en entrevista con la periodista española Eva Rey con quien habló de su preocupación sobre el futuro del deporte en el país.

Según reflexionó la presentadora nacida en Cúcuta, Norte de Santander, en Colombia hace falta tomar conciencia a cerca del aporte que hace el deporte en cuanto a la reducción de jóvenes en la calle, las drogas, la guerra y el crimen. Además, dejó claro por qué se convenció de que para el actual Gobierno no es prioridad invertir en el deporte.

“Entregamos los Juegos Panamericanos, nos dejamos bajar los recursos a la mitad, el presidente no le creé al ministerio y no existe un plan de gobierno serio que estructure o involucre al deporte dentro de sus programas a largo plazo. Siempre que hablo con los candidatos me encuentro con que en sus propuestas no se tiene en cuenta el tema y cuando llegan al mandato, menos se le presta atención. Esto mueve la economía entre otras cosas, pero este presidente menos porque acaba de reducir los recursos que destinará”, agregó luego de reconocer que se arrepentía de haber votado en segunda vuelta por Gustavo Petro.

Este fue el periodista que le dijo no a Andrea Guerrero

El canal deportivo Win Sports ha tenido ajustes en su parrilla de programación y en su estelar listado de talentos, que transmiten y analizan el fútbol colombiano a diario en sus diferentes formatos. Desde que la presentadora cucuteña asumió la presidencia han sido varios los cambios tanto en lo administrativo como en sus programas.

Sin embargo, no todo ha salido como Andrea Guerrero esperaba; pues, aunque ha presentado nuevas caras en la pantalla del canal no logró convencer al que sería una de sus mayores apuestas.

De acuerdo con lo que ella misma compartió en su charla con el programa de Youtube, Desnúdate con Eva el periodista al que quería presentar como un “bombazo” le dio un no rotundo. “Ya le ofrecí y no quiso”, comentó refiriéndose a la propuesta que le hizo al también comentarista Juan Felipe Cadavid al que quería de regreso en Win Sports.

Según contó Guerrero, el periodista bogotano se encuentra cómodo en su nuevo trabajo que le permitió darle otro aire a su carrera. “‘Pipe’ está en un momento de la vida con Caracol Radio muy valioso y me dijo que no”, agregó Andrea sobre la respuesta que recibió por parte de Cadavid.