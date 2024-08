Exesposa del presidente Petro aseguró que, aunque él no quiere reelegirse, “el pueblo colombiano sí quiere que se reelija”

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, asegura que el presidente tiene un respaldo electoral mayor que en su elección - crédito Mary Luz Herrán/X

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, afirmó que el mandatario tiene un respaldo electoral mucho mayor que el que poseía en el momento de su elección.

La declaración sugiere una creciente popularidad del presidente, a pesar de lo que reflejan algunas encuestas de desfavorabilidad, que indican un rechazo superior al 60%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Herrán, que mantiene una buena relación con su exesposo y lo respalda públicamente, sostuvo que no observa a ningún candidato en la izquierda que pueda relevar a Petro en el poder para el año 2026. “Realmente no he visto a nadie, me pongo a pensar y no hay nadie que le dé a los tobillos hoy a Petro”, comentó durante una entrevista con Semana, indicando la percepción de un vacío de liderazgo dentro de la izquierda colombiana.

A pesar de que Petro ha reiterado en repetidas ocasiones que no está buscando la reelección, Herrán asegura que existe un clamor popular para que él continúe en el poder. Según sus palabras, el pueblo colombiano desea que Petro sea reelegido, y hay personas que incluso le manifestaron su amor y apoyo continuo.

“Él siempre dijo en su discurso que no estaba buscando la reelección, pero, realmente, el pueblo colombiano sí quiere que Petro se reelija”, dijo Mary Luz Herrán durante a Semana.

La exesposa del presidente no dudó en expresar su deseo personal de que Petro permanezca por otro periodo en la presidencia. “Por mí, sí; claro”, declaró sin titubear cuando se le preguntó si le gustaría que Petro estuviera otros cuatro años en el poder.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, siempre se ha opuesto a una posible reelección del presidente Petro - crédito Colprensa

La declaración de la expareja de Petro contrasta con los resultados de las encuestas, con los escándalos que se han suscitado durante el gobierno de Gustavo Petro y también con lo que manifiesta la oposición, entre esas voces que están en contra de una posible reelección del jefe de Estado se encuentra la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal que en reiteradas ocasiones ha criticado que Petro siga en el poder.

“Yo no creo que él quiera la reelección, lo que sí quiere es seguir disfrutando las mieles del dinero ajeno”, dijo Cabal en una entrevista a El Colombiano.

Entre tanto, cuando se mencionaron las encuestas que sitúan la desfavorabilidad del Gobierno de Petro en más del 60%, Herrán desestimó esas cifras, indicando que no confía en ellas. Señaló que ella misma tiene su propio medidor de las encuestas: “Las hago cuando voy a los territorios, ahí está la real medición”.

Olmedo López enfrenta un proceso judicial por el escándalo de corrupción que se desató en la Ungrd - crédito Colprensa

A pesar de que escándalos como el desatado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se han dado durante la administración de Petro y en este caso específico con un funcionario que él mismo posesionó en la dirección de la entidad (Olmedo López), Herrán cargó contra los gobiernos anteriores, argumentando que el actual gobierno heredó una situación desastrosa que no puede corregirse en unos pocos años de gestión.

Finalmente, al considerar posibles sucesores para el presidente Petro, Mary Luz mencionó algunos nombres en la política colombiana como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Daniel Quintero. Sin embargo, en su opinión, ninguno de ellos está en posición de suceder al actual presidente en 2026.

La exesposa de Petro cree que líderes como María José Pizarro y Gustavo Bolívar no están en posición de sucederlo - crédito Carlos Ortega/EFE

“María José es buena, está en un proceso de formación interesante. La observo con buenos ojos, pero no la veo para 2026″, dijo Herrán de Pizarro. En cuanto a Bolívar y Cepeda, reconoció sus méritos, pero expresó dudas sobre su capacidad para tomar el relevo. Y en relación con Quintero, fue categórica: “No, para nada. Con Daniel Quintero no tengo ninguna identidad”.

Sin embargo, aunque la posición de la expareja de Gustavo Petro es clara y quiere que el presidente continúe en el poder, no ve con claridad el futuro de esta opción debido a que no ve un candidato fuerte que pueda recoger las banderas del actual mandatario.