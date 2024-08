Alcalde Dumek Turbay no fue invitado a la visita real de los duques de Sussex en Cartagena: “No estoy en el corazón de la vicepresidenta”

Alcalde de Cartagena no fue invitado al recibimiento de los duques de Sussex - crédito EFE/Mauricio Dueñas

El príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, llegarán a la ciudad de Cartagena el sábado 17 de agosto, por lo que hay una gran expectativa por la agenda durante su estadía en la capital de Bolívar. En medio del revuelo generado por la visita, el alcalde Dumek Turbay confesó que no fue tomado en cuenta en ninguno de los eventos protocolarios que se llevarán a cabo.

El mandatario aseguró, en diálogo con El Tiempo, que fue “zafado” de cualquier evento importante que desarrollarán los integrantes de la corona británica: “Yo creo que en este tema hay amores y desamores, como la canción (…) No he sido invitado, pero voy a estar muy pendiente, y estamos tratando que la ciudad esté limpia, linda, que todo esté en orden, como lo hemos venido haciendo desde el primer día, para que la impresión de esa honorable visita sea la mejor de la ciudad”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dumek afirmó que la razón por la cual no fue invitado se debe a que “no está en el corazón” de la vicepresidenta Francia Márquez. “La Vicepresidenta, la doctora Francia Márquez no me invitó a ninguno de los actos, así que yo veré por televisión la llegada de esos personajes ilustres a la ciudad (…) Creo que no estoy en el corazón de la Vicepresidenta (…) Ellos van a estar en La Boquilla, lo que tengo entendido es que van a visitar algunas de las fundaciones, organizaciones que trabajan allá, pero estarán en la ciudad, y voy a buscar la manera de mandarle mi detalle como a todos los huéspedes ilustres que llegan a la ciudad”, subrayó el alcalde.

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle en su recorrido por la apretada agenda que tuvieron el primer día en Bogotá junto a la vicepresidenta Francia Márquez - crédito Andrés Castillo/Vicepresidencia de la República

Por otro lado, pese a no ser invitado, el mandatario local detalló que buscará la forma, a través de la Cancillería, de hacerles llegar a los duques los obsequios que comúnmente entrega la alcaldía a los huéspedes ilustres. Los regalos son una escultura de una palenquera, un ron cartagenero y unos dulces típicos.

El alcalde indicó que se quedó con la guayabera lista para asistir a los eventos, a los que aprovecharía para presentar a los duques algunas de las iniciativas que beneficiarán a la ciudad. “Una guayabera que la diseñadora Ketty Tinoco me hizo, una guayabera color mamón, esa guayabera no la podré usar, la usaré en otro momento”, agregó en tono jocoso.

Este viernes 16 de agosto, los duques de Sussex visitaron el Colegio La Giralda, al sur de Bogotá, que ha sido reconocido por su excelencia a nivel mundial. “La agenda de los duques de Sussex continuará este viernes 16 de agosto en Bogotá, con una visita a una institución educativa catalogada como una de las mejores del mundo y atendiendo la invitación al Equipo Colombia a los juegos Invictus, competencias creadas por el Príncipe Harry, duque de Sussex, en las que participan veteranos y heridos en combate”, se lee en el comunicado de prensa compartido por la vicepresidencia.

Los duques visitaron un colegio en Bogotá catalogado como uno de los mejores del mundo - crédito EFE/ Vicepresidencia De Colombia

Y es que los duques de Sussex han mostrado un fuerte compromiso con la educación global, tienen el objetivo de aprender y colaborar con modelos educativos que sean replicados en todo el mundo. “La inteligencia artificial (IA) da miedo, y una de las soluciones es la educación, ya que se está volviendo cada vez más difícil detener esta fuerza desde la fuente. Depende de nosotros determinar lo verdadero de lo falso”, indicó Harry en el Foro Futuro Digital Responsable, en donde destacó que los jóvenes deben ser guiados hacia un “futuro digital responsable”.

El rector de la institución, Serafín Ordóñez, subrayó que para el centro educativo “es supremamente importante recibir a los duques de Sussex y a la vicepresidenta de la República, quien además de su trayectoria, ha construido mucho en su vida”.