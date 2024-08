Yina Calderón le envío un mensaje a Angélica Jaramillo y reveló que ella pasó lo mismo: “Te hace humana lo que hiciste”

La DJ le envió un conmovedor mensaje a la actriz después de revelar su consumo de drogas - crédito @angelica_jaramillov - @fajasyinacalderonoficial/Instagram

Angélica Jaramillo, conocida por su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele, sorprendió a sus seguidores al admitir públicamente su lucha contra la adicción a las drogas.

La tambien cantante y modelo decidió compartir su situación para evitar que otros caigan en la misma problemática: “Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, confesó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que también contó sobre su deseo de ser una madre y esposa ejemplar, aunque la adicción le haya generado problemas.

Horas después de la transmisión, sus hermanas emitieron un comunicado en sus perfiles sociales explicando que están apoyando el proceso de recuperación de Angélica.

“Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación (...) Entendemos la preocupación de todos, pero queremos aclarar que no hemos dejado de intentar ayudarla”, expresaron sus hermanas a través de un comunicado.

En las redes sociales varios usuarios y personalidades del espectáculo han reaccionado ante la confesión de Angélica Jaramillo, una de las primeras en manifestarse fue Yina Calderón.

La DJ y creadora de contenido utilizó sus redes sociales para solidarizarse con Jaramillo y enviarle un mensaje de aliento, recordando su propia experiencia con el alcoholismo.

“Ella hizo su en vivo y me parece perfecto, porque es para que la familia se dé cuenta de que ella los necesita. La única persona que me logró sacar a mí del alcohol y en el problema tan grande fue mi familia”, aseguró Calderón en un video.

La también exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele mencionó que en cualquier familia pueden suceder este tipo de cosas, independientemente del estrato social: “En cualquier familia pueden suceder este tipo de cosas, usted no tiene que decir que eso no va a pasar en su familia porque cualquiera de nosotros puede recaer. No importa el estrato social, en realidad, absolutamente nada”, destacó.

Asimismo, se refirió a que su hermana menor pasó por la misma situación que la actriz: “Con Juliana pasó lo mismo, fue la familia (que ayudó)”. La DJ estaba hablando de Juliana Calderón, que también confesó su problema con las drogas en las redes sociales: “Yo también tuve un problema de drogas, tenía 17 años cuando inicié con marihuana y terminé en la calle, la policía me recogía sin saber quién era, tuve el atrevimiento de entrar habitantes de la calle a mi casa a consumir sin saber qué le podría pasar a mi familia”.

“Las únicas personas que estuvieron conmigo fueron mi familia … Yo estaba leyendo comentarios y así no son las cosas … La persona que está en este problema lo que necesita es apoyo, comprensión, amor y que lo entiendan (...) Espero todo salga bien en tu proceso Angélica Jaramillo y sé que Dios y tu familia van a hacer ese pilar que te van a ayudar”, añadió la hermana menor de la influencer.

Durante su en vivo, Angélica compartió que ha venido lidiando con la adicción durante varios años y destacó la importancia de la autenticidad y la transparencia, esto fue resaltado por la DJ de guaracha: “Angélica, no tengo como decírtelo, no tengo tu número ni nada, pero para adelante como los elefantes. Te hace humana lo que hiciste”.

La empresaria también señaló que es fundamental que la familia se mantenga atenta y le briden su apoyo durante este proceso de recuperación puesto que en su caso, sus papás la orientaron para salir de su problema con el alcoholismo.

“Yo me demoré mucho hasta que mi papá se dio cuenta de que yo necesitaba ayuda y empezaron a ayudarme y empecé a ver que mi empresa se caía entonces de alguna manera u otra, recapacité”, añadió la creadora de contenido.