Reapareció Angélica Jaramillo después de confesar su adicción a las drogas

El nombre de Angélica Jaramillo volvió a sonar en las redes sociales después de que la modelo y exparticipante del programa Protagonistas de Nuestra Tele hiciera una confesión sobre una dificultad que venía atravesando. A través de un video recopilado de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, la paisa reveló a sus seguidores que tenía un grave problema de adicción desde hace años.

Según dijo Jaramillo, se sentía cansada de decirle a todo el mundo que se encontraba bien, cuando realmente estaba pidiendo ayuda a gritos: “Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, confesó en su momento.

Aunque la mujer de 38 años no ha realizado alguna publicación en sus redes sociales, sus hermanas sí han mantenido a los internautas actualizados con emotivos mensajes en los que agradecen el apoyo y preocupación que tienen por Angélica en estos momentos.

Los avances de Angélica Jaramillo en las últimas horas

De acuerdo con una reciente publicación de Laura, hermana de Angélica Jaramillo, dejó ver los avances que presentó la modelo en las últimas horas, después de su confesión. Asimismo, la creadora de contenido entregó detalles de cómo es el proceso después de estas declaraciones del problema de la caldense con las drogas.

“Para mostrarles lo que son los milagros de Dios, que en el tiempo perfecto todo va a organizarse, a ordenarse. Ustedes saben todo lo que ha pasado este tiempo, desde que se publicó el video que se publicó y eso es algo que nosotros, internamente como familia, habíamos venido batallando, pues porque nosotros no necesitábamos que la gente supiera qué pasaba dentro de nuestra familia, pero bueno”, expresó inicialmente Laura Jaramillo en el clip.

Posteriormente, Laura aseguró que han hecho la tarea como familia, de poder comprender los motivos por los cuales Angélica tomó la decisión de hacer público el problema de su adicción. Indicó que es parte del proceso, el aceptar que se está pasando por esta situación y es parte importante.

“Al entender que fue la voluntad de Angélica hacerlo público, la apoyamos y si ella lo sintió así, siempre lo vamos a respetar y agradecemos la empatía y el amor que hemos recibido. Mi hermana ha recibido un amor impresionante, les aseguro que Angélica ha estado leyendo todo y toda mi familia también, y todo eso a ella la está impulsando muchísimo más”, agregó.

En medio de las declaraciones que entregó la hermana de la modelo, sorprendió a sus seguidores al mostrar a Jaramillo haciendo ejercicio junto a ella, destacando que la ex protagonista de novela se había despertado con la convicción de hacer cambios reales en su vida: “Después de muchos años, Angélica está decida a retomar el gimnasio y vino a entrenar conmigo”, con bastante emoción.

Finalmente, la hermana de la implicada en el escándalo, aseguró que Angélica se tomará un tiempo para pensar los cambios que desea hacer en su estilo de vida. Asimismo, mencionó que Jaramillo hablará y entregará su versión de los hechos.

“Ella hablará en su momento, pero aquí está, con la mejor voluntad y disposición. Me sorprende que estoy viendo una luz hermosa que hace mucho tiempo no veía y esperanza. Ahí vamos poco a poco, estamos en el proceso, de verdad muchas gracias a todos”, puntualizó al final de la grabación.