El cantante Lil Silvio sorprendió a sus seguidores con confesión durante entrevista con ‘Juanpis González’: “Eso es robar a la mamá”

Lil Silvio, un conocido artista cartagenero, fue invitado por el comediante Alejandro Riaño, a su programa Juanpis Live Show, en el que caracteriza a un personaje de la alta sociedad bogotana.

Durante la conversación, el artista compartió una anécdota sorprendente con la que divirtió al público, pero también está siendo tema de conversación en las redes sociales. Allí, Lil Silvio y su compañero artístico, El Vega, respondieron con humor y sinceridad a las preguntas del extravagante presentador, pero fue una revelación en particular la que capturó la atención, ya que se trata del supuesto robo que le hizo Silvio a su madre.

Aunque el programa comenzó de manera ligera, con Juanpis indagando sobre el pasado académico de los artistas y algunos detalles de su vida cuando jóvenes, hubo tiempo para hacer la aclaración del tema que no se había tocado públicamente.

Lil Silvio admitió que su desempeño en el colegio no fue el mejor, ya que su atención estaba completamente centrada en la música.

Por su parte, El Vega reveló que la directora de su colegio la dio el cartón de bachiller sin tener que ir a clases, ya que en su momento se dio cuenta de que estaban muy metidos en la industria y como él la mencionó en una entrevista, ella se motivó a ayudarlo de esa manera.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Juanpis mencionó un incidente protagonizado por Lil Silvio y a la mamá varios años atrás.

“Hubo un contrato que usted no le pasó a ella y lo hicieron ustedes dos y su mamá bien rabona lo contó. Dijo: ‘Quiso hacer un negocio a escondidas de su mamá y le fue mal’. Eso es robar a la mamá”, reveló el entrevistador.

Visiblemente sorprendido por la pregunta, el cantante respondió con una mezcla de incredulidad y humor, explicando lo que sucedió en ese momento.

“En realidad, lo que pasó es que cuando yo empecé a cantar, mi mamá cobraba 700 mil pesos por la presentación mía, yo tenía cuatro o cinco canciones en esa época”, comenzó explicando Lil Silvio, añadiendo que su madre se encargaba de gestionar todas sus contrataciones. Sin embargo, en una ocasión, el joven artista decidió tomar las riendas de su carrera y hacer una contratación sin la intervención de ella. Una decisión que no resultó como esperaba.

“Imagínese que mi hermano se hizo cargo del contrato, de dicho contrato dieron 400 mil pesos de adelanto, firmamos. Nos fuimos para el pueblo [en el que se iba a realizar el show] en un taxi, nos cobró como 70 mil pesos por ida y vuelta. Llegamos al billar, me monté, canté las cuatro canciones mías, más los tres covers que siempre hacía”, contó Silvio.

Todo parecía ir bien hasta que, al terminar su repertorio, un grupo de hombres lo abordó. “Canté la media hora que me tocaba cantar, pero cuando me iba a bajar en la parte de atrás de la tarima había tres negros, pero a lo serio, y me preguntaron: ‘Ajá ¿y tú para dónde vas?’ y yo le dije: ‘Ya yo canté’. Mientras tanto todo el mundo decía: ‘Otra, otra, otra’, pero yo no tenía otra canción que cantar”, explicó entre risas.

Sin más opciones, y al ver la cara de uno de los personajes, Lil Silvio regresó al escenario y extendió su presentación por una hora y media más, interpretando canciones de Don Omar, Daddy Yankee e Ivy Queen para mantener al público entretenido. Pero las complicaciones no terminaron allí. Al regresar, el taxi que habían contratado no tenía permiso para salir de la ciudad, lo que resultó en una multa que tuvieron que pagar.

“Los 700 mil no sirvieron para nada. De vuelta del toque para Cartagena nos cogieron los policías y el taxi para salir de Cartagena tiene que tener una planilla y tuvimos que pagarla. Quedaron como ciento y pico mil pesos”, puntualizó el cantante.

Con esta anécdota, contada con el característico buen humor de Lil Silvio, el artista cartagenero aclaró la idea de un “robo” a su mamá y habló de las dificultades y aprendizajes que enfrentó en los inicios de su carrera.