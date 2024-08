El famoso actor Elkin Díaz, protagonista de ‘Tres Caínes’, sorprendió a sus seguidores con mensaje desde Santa Marta: “Me tocó ejercer de mototaxista”

Elkin Díaz compartió en sus redes sociales que ahora trabaja como mototaxista en Santa Marta - crédito @elkindiaz37/Instagram

Elkin Díaz, considerado uno de los actores más destacados de la televisión colombiana, causó sorpresa en las redes sociales después de publicar un video en el que anunció que ahora trabaja como mototaxista en Santa Marta.

“Como la situación en la televisión está tan difícil, me tocó venir aquí a Santa Marta, a ejercer de mototaxista. Entonces estoy aquí ejerciendo el mototaxismo. Por favor, ayuda, S.O.S., S.O.S.”, expresó el actor cucuteño en un video en el que se observa transportando a dos pasajeros, lo que generó una ola de comentarios.

Algunos seguidores consideraron que se trataba de una broma y no le creyeron, mientras que otros mostraron su apoyo y respeto hacia cualquier trabajo honesto: “No creo mucho en eso, muy seguramente es una broma”; “La gente no conoce el sarcasmo”; “No falta el que piensa es es verdad”; “Eres un duro...el trabajo no es deshonra...😍”; “Al principio pensé que era verdad 😢”; “Que pedazo de actor este señor, recuerdo el papel de La guerra de las rosas, monstruo toda mi admiración. Lastima el país esta en la inmunda”; “Bueno trabajo es trabajo. Pero usted es un buen actor”, son algunas reacciones.

La publicación del video, que tiene más de 900 me gusta y más 100 comentarios, generó un debate entre sus seguidores puesto que unos consideran que el actor estaba haciendo un contenido de humor, otros creen que podría reflejar una situación real de dificultad económica: “Es en serio, ayer salí a la calle y necesitaba hacer el mercado y el ofrece un servicio muy bueno hasta me espero que hiciera las compras y todo. Lo recomiendo”, expresó una usuaria llamada Jade Capito, que al aparecer vive en Santa Marta.

El cucuteño ha tenido un gran reconocimiento a lo largo de su carrera artística, puesto que su comunidad de seguidores de más de 70 mil en Instagram, continúa recordando sus participaciones en producciones como Tres Caínes, La pola, El capo, La guerra de las rosas, El último matrimonio feliz y muchas más.

Se conoce que el actor reside en la ciudad conocida como “la bahía más hermosa de América”, además de su supuesto trabajo como mototaxista, ofrece servicios de buceo y paseos marítimos a través de su cuenta de Instagram. En su cuenta llamada Elikinventura, Díaz promueve estos servicios como una forma de acercar a la gente al mar y al cuidado del medio ambiente: “Un espacio para vivir la experiencia del buceo. Cuidando el medio ambiente se aprende a valorar la vida (...) En Santa Marta te espero para que disfrutes de las maravillas que nos ofrece las profundidades de la sierra de Santa Marta”, indicó en una de sus publicaciones.

Elkin Díaz es ampliamente conocido en la industria del entretenimiento por su versatilidad, ha participado en diversas producciones de televisión, cine y teatro. Su trayectoria incluye prestigiosos premios como el Best Supporting Actor en los Premios India Catalina de 2009 y múltiples galardones en los Premios Tv y Novelas.

Además de hablar de su vida laboral en Santa Marta y su trayectoria en la televisión, el actor también se destaca por tocar temas políticos en sus redes como en las pasadas elecciones presidenciales del país, en 2022, en donde criticó a los ciudadanos que continúan apoyando a los partidos políticos tradicionales, a los que acusó de no cumplir sus promesas de cambio.

“Es triste ver cómo los colombianos seguimos siendo tan ingenuos. Desde que tengo derecho al voto lo he ejercido como todos ustedes, buscando un supuesto cambio que no se ha dado en diez periodos presidenciales ¿Por qué?, porque siempre hemos elegido el mismo discurso de los partidos políticos tradicionales. En cada ocasión ellos han alegado ser el cambio definitivo y la solución a la corrupción y la desigualdad, ya sean liberales, conservadores, los del centro o los de centro-derecha”, dijo en su momento a través de sus plataformas digitales.