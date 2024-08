Ante aumento de habitantes de calle y afección al turismo, comerciantes y hoteleros del centro de Santa Marta exigen medidas urgentes

El centro histórico de Santa Marta estaría siendo amenazado por la presencia de personas sin techo - crédito imágenes tomadas de Visit Santa Marta

La situación del Centro Histórico de Santa Marta pasa por una crisis que preocupa a los comerciantes y hoteleros de la zona.

La información del metabuscador turístico Expedia indicó que en este punto estratégico de la ciudad caribeña se encuentran hoteles, resutaurantes, cafés y viejas iglesias. Incluso, que por el calor de sus tardes, se puede tomar “un descanso sobre una banca en la plaza principa mientras observas a la gente pasar”.

Sin embargo, dichas actividades parecen estar más lejos de la realidad por cuenta del aumento de habitantes de calle en las principales avenidas y parques que, según denuncias, están afectando tanto la imagen como la seguridad del área.

Un artículo del diario El Tiempo describió la situación a través de las quejas y denuncias de algunos comerciantes y propietarios de hoteles.

“Cada día son más los indigentes que se pasean por la calle. Algunos se acercan de manera insistente a pedir dinero y, cuando no se les da, se tornan groseros”, indicó Mariana Ríos, una propietaria de un hostal en el centro, citada por el medio.

De hecho, una de las quejas es que el incremento en la población de habitantes en situación de calle también se traduce en una caída en las ventas y reservas en hoteles y negocios que, en consecuencia, resulta en impactos negativos en la economía local, que depende de la inversión de los turistas.

“Pasan por sitios donde funcionan restaurantes tosiendo, lo que genera un riesgo de propagación de virus y enfermedades”, dijo Daniel Gómez, dueño de un restaurante en la zona.

El problema se evidencia ya en las quejas de las redes sociales

La circunstancia es tal, que a través de los comentarios de plataformas en línea los comentarios de viajeros revelan que, en efecto, la problemática mancha la experiencia del viajero. Por ejemplo, sobre el parque de los novios, un viajero en TripAdvisor escribió que es un “parque común, lleno de indigentes...”.

Otra viajera registró en la misma plataforma que el Centro Histórico es “sucio y peligroso”. Detalló que “La verdad me decepcionó mucho el centro histórico, muy cochino, lleno de trabajadoras de la profesión más antigua y distribución de dulces felices, demasiada indigencia, no me sentí segura, no me gustó, no se pierden de nada. Si van en plan de rumba seguramente les guste porque hay muchos sitios pero para caminar y conocer no es”.

Como reportó el medio nacional, también hay comentarios negativos en plataformas como Booking. “El sector podría mejorar mucho. La atención fue buena, pero la zona está llena de indigentes y es insegura,” comenta uno de los visitantes.

La inseguridad

Se oyen comentarios como que “algunos de estos habitantes aprovechan los descuidos para robar, lo que ha generado un clima de temor entre los visitantes”, según compartió un comerciante del centro. Ríos, por su parte, reconoció que la presencia de ciudadanes habitantes de calle suele ser invasiva, en especial, contra turistas extranjeros. “Esto afecta la tranquilidad de nuestros huéspedes, quienes se sienten acosados incluso cuando están en nuestros establecimientos”,

Así, a medida que la crisis se profundiza, la Alcaldía se enfrenta a crecientes presiones para acelerar la implementación de su plan y restaurar la vitalidad turística del centro histórico.

Por tanto, la Administración de Santa Marta anunció un plan dividido en tres fases para abordar esta problemática. El objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de calle y reducir el riesgo que representan para el turismo. Sin embargo, tanto los hoteleros como los comerciantes están exigiendo celeridad en la implementación de estas medidas. Mariana Ríos, en conversación con El Tiempo, sostuvo: “Cada día llegan menos foráneos, y eso nos está perjudicando gravemente.”

El último censo realizado por la Alcaldía reveló que en la capital del Magdalena hay, al menos, 450 personas en situación de calle, aunque los residentes y comerciantes creen que la cifra real es mucho mayor.