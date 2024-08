“Uribe y Duque implementaron inversión forzosa y no pasó nada”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar defendió la medida de inversiones forzosas, señalando que anteriores administraciones implementaron políticas similares sin mayores consecuencias- crédito Prosperidad Social

El presidente de la República, Gustavo Petro, reavivó un antiguo debate económico en Colombia con su anuncio sobre la instauración de inversiones obligatorias.

Esta medida, que recuerda políticas previas a los años noventa y casi en desuso en la mayoría de países de América Latina (hoy la aplican Venezuela y Bolivia, según Anif), ha suscitado una mezcla de inquietudes y dudas en diversos sectores. Las discusiones se centran en la viabilidad y el potencial impacto de esta estrategia en la economía nacional.

El expresidente Iván Duque ha publicado varias críticas a esa medida, entre ellas, que es una forma de expropiación.

Sin embargo, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, le respondió en X en la noche del 14 de agosto que “Uribe y Duque implementaron inversión forzosa y no pasó nada”.

“El gobierno quiere aplicar un “corralito” en la banca, similar al de las pensiones, para usar el ahorro de los ciudadanos como cajero automático para sus proyectos, obligando a los bancos a invertir sin evaluar los riesgos y beneficios de esas inversiones”, comentó el expresidente sobre la medida.

Palabras que han provocado varias respuestas de Gustavo Bolívar, en una de las más recientes comentó que , bajo los mandatos de Uribe y Duque, se implementaron medidas como la inversión forzosa. En el de Uribe en particular dijo que se hicieron, según él, propuestas de reelección y reformas constituyentes, curules para paramilitares e incluso expropiaciones, y que ninguna de estas acciones generó mayores controversias. Bolívar criticó el doble estándar de la prensa al tratar estas iniciativas, en su opinión.

“Uribe y Duque implementaron inversión forzosa y no pasó nada. Uribe propuso reelección y no pasó nada. Uribe propuso constituyente y no pasó nada. Uribe propuso curules a paramilitares y no pasó nada. Uribe hizo expropiaciones y no pasó nada. El doble rasero de la prensa”, comentó Gustavo Bolívar en una de sus publicaciones de X.

Gustavo Bolívar dijo que Iván Duque y Álvaro Uribe han implementado medidas que posteriormente le criticaron a Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar

Aunque este no fue el único mensaje de Bolívar cuestionando a Iván Duque, pues en la mañana del 14 de agosto, le dijo en su cuenta de X que: “La ignorancia de Duque en materia económica, demuestra la incapacidad que tenía para ser presidente y porqué entregó el país al borde de la quiebra, endeudado y sin grado de inversión por alto déficit fiscal. Debería ser denunciado por pánico económico. Él mismo decretó inversión forzosa, Uribe también lo hizo, y nunca la prensa les hizo el coro que le están haciendo a Petro para que la gente saque sus ahorros de los bancos. Es perversa la desinformación contra el Pte. Deberían disimular un poco: irresponsables!”.

Gustavo Bolívar dique que Iván Duque debería ser denunciado - crédito X

De hecho, el presidente Gustavo Petro también le respondió al expresidente Duque diciéndole que: “El expresidente Duque de nuevo le miente al país. Difunde la calumnia con su red de extrema derecha haciendo ver que la inversión forzosa, que deben hacer los bancos en créditos a la producción y no con créditos a la especulación o la economía fósil, es una forma de expropiación Mentiroso”.

A lo que Iván Duque no se quedó callado y argumentó que defender las inversiones forzosas, que pretenden utilizar los ahorros de los colombianos, es una posición errada. Señaló que aquellos que promueven esta medida “se les olvida que militaron en grupos criminales, han hecho apología de Chávez y Fidel Castro, no condenan el genocidio en Ucrania, respaldan a Hamás y son cómplices de las atrocidades de Maduro”.

Duque continuó su publicación explicando, a modo de ejemplo técnico relacionado con el sector agropecuario, que el Banco Agrario ha incrementado significativamente su capacidad de captación, alcanzando los 12.8 billones de pesos en depósitos, comparado con cifras menores en el pasado.

Además, mencionó que cuentan con 9.4 billones en depósitos judiciales, sumando un total de 22.2 billones de pesos. La cartera de Finagro es de 11.1 billones de pesos, lo que indica que no se necesitan inversiones forzosas. Duque destacó que el banco posee un amplio portafolio de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de 14.3 billones de pesos, y afirmó que las inversiones forzosas representan, en realidad, “un impuesto expropiatorio” adicional para la banca y, por ende, para los ahorradores.

Iván Duque volvió a cuestionar las inversiones forzosas propuestas por el presidente Gustavo Petro - crédito @IvanDuque