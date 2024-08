Carolina Soto reveló el obsequio que le dio Iván Lalinde: “Mírame esta belleza”

Los presentadores del programa Día a Día se demuestran su afecto en el set y a través de las redes sociales - crédito Carolina Soto/ Instagram

Carolina Soto, la presentadora del programa matutino Día a día, ha ganado el cariño de la audiencia colombiana por su naturalidad y calidez frente a las cámaras.

Frente a las cámaras muestra su química con su compañero de set Iván Lalinde, una de las claves del programa.

En una historia publicada en su perfil de Instagram, Carolina mostró un hermoso ramo de flores y reveló el significado detrás de este regalo. La presentadora explicó con entusiasmo que el ramo de flores no solo era una muestra de afecto, sino que había sido hecho a mano por Iván.

“Hoy estuve muy consentida, mis amigos y la gente que me conoce sabe lo que me gusta. Mírame esta belleza,” comenzó Carolina en su publicación. Continuó, “Lo más importante de este ramo de flores es que Ivancho, mi compañero, mi amigo, él fue quien lo hizo. Él escogió cada florecida y lo armó. ¡Qué tal la belleza! Él sabe que amo las flores y me encanta tener flores en la casa, así que estoy feliz porque hoy me sorprendió con estas flores divinas.”

La relación entre Carolina e Iván trasciende el ámbito profesional y es el resultado de una amistad por años de trabajo conjunto.

Los momentos de risa, las bromas y los gestos de cariño entre ellos se han convertido en un distintivo que los televidentes aprecian, y esta conexión especial también se refleja fuera de las cámaras.

La presentadora emocionada mostró a sus seguidores las flores que recibió por parte de su compañero y amigo Iván Lalinde - crédito @caritosotooficial/Instagram

Carolina Soto y sus compañeros de "Día a día" donde se muestran muy afectivos - crédito @caritosotooficial/Instagram

Este regalo personalizado no solo evidencia la atención al detalle de Iván, sino también el profundo conocimiento que tiene de los gustos de Carolina. Las flores, que son una de las pasiones de la presentadora, se convirtieron en un símbolo de la amistad sincera y el cariño que existe entre ambos. El gesto, a simple vista simple, lleva consigo un mensaje de admiración y afecto que va más allá de las formalidades del ámbito laboral.

Más allá de la pantalla, la amistad entre Carolina e Iván se manifiesta en numerosas formas. Ambos han demostrado en diversas entrevistas y apariciones públicas que su relación es sólida y auténtica.

Los presentadores de "día a día" cada vez se muestran más unidos a través de viajes y momentos compartidos - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Este vínculo especial no solo se basa en la química que muestran frente a las cámaras, sino también en un respeto mutuo y un profundo aprecio que comparten. Su interacción constante y el apoyo que se brindan mutuamente son prueba de que el compañerismo en el trabajo puede transformarse en una verdadera amistad.

Carolina Soto e Iván Lalinde han demostrado que, en el mundo del entretenimiento, es posible mantener relaciones auténticas y significativas. Su relación no solo enriquece el programa Día a Día, sino que también ofrece una lección sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo.