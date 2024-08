Cuánto gana Julián Arango en ‘Betty, la fea’, habrá una segunda temporada: estos detalles y mucho más de la entrevista con Infobae Colombia

Julián Arango habló de su personaje Hugo Lombardi - crédito Prime Video vía AP

El actor Julián Arango interpretó al personaje de Hugo Lombardi en la telenovela Yo soy Betty, la fea, una producción colombiana que se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en 1999. Después de 25 años y el reciente estreno de la secuela, el actor bogotano habló con Infobae Colombia sobre su papel.

La mayoría de los televidentes colombianos conoce a Hugo Lombardi, el diseñador de ropa de Ecomoda, la empresa central en la trama de la telenovela. El personaje de Lombardi, que tiene un carácter excéntrico, estilo extravagante y comentarios sarcásticos, fue idea del escritor Fernando Gaitán.

“Esa fue la idea de Fernando Gaitán, el escritor original de Betty la fea, hace 25 años”, respondió el actor bogotano para este medio.

El papel de Hugo Lombardi fue crucial para añadir toques de comedia y sofisticación a la telenovela. Su relación con otros personajes, especialmente con Betty y el cuartel de las feas, es tensa y conflictiva, ya que Hugo no disimula su desprecio por la falta de estilo de la protagonista.

Para Julián Arango rencarnar por segunda vez a Hugo fue una alegría inmensa, pero reveló que al principio tenía sus dudas.

“Lo pensé porque obviamente da mucho miedo y era como una incertidumbre, pero cuando los vi a todos en una primera reunión, dije: ‘no puedo estar por fuera de esto, caracterizar a Hugo es un regalo de la vida, y si lo vuelvo a interpretar no importa que le vaya bien o que le vaya mal, el hecho es que voy a tener la oportunidad de volver a hacer a Hugo’”.

La interpretación de Arango como Hugo Lombardi es aclamada por la audiencia debido a su capacidad para combinar humor con fuertes críticas de la industria de la moda. Su actuación se convirtió en uno de los elementos más icónicos de la telenovela, que ha sido adaptada y emitida en más de 180 países, consolidando a Julián Arango como uno de los actores más queridos y reconocidos de la serie.

“Yo no leo mucho los comentarios, pero la calle me dice a mí mucho y la gente es muy querida en la calle de verdad, les parece que es muy chévere, que gracias, que los queríamos ver, que hace rato no los veíamos, que cómo están de viejos, todo eso (risas)”, contó el bogotano sobre las opiniones de los fanáticos de la novela.

Reinterpretar al diseñador de Ecomoda después de 25 años no fue fácil para el actor, quien decidió que su personaje mantuviera su esencia: “Traté, hice todo lo posible como actor, como Julián, yo traté, pero él se manda solo, él hace lo que se le da la gana y así salió. No, él no se deja mandar, mira, es que ahora tienes que ser más pausado, más maduro, más sabio, la verdad es que no, Hugo es Hugo y ya”.

Arango reveló si habrá o no tercera parte de la novela: “No me han dicho nada, pero bueno si hay me puedo comprar un carro (...) Ojalá, sería maravilloso”, reveló el actor que en tono humorístico añadió que gana muy bien en la novela.

Por último, el actor se refirió a su compañera de set Dora Cadavid, que interpretó a Inesita: “La invoca a Hugo cada rato, siempre está preguntando por ella, pide valerianas a Inesita y después dice: ‘ay no, verdad que se murió’, le tiene un altar, siempre la tiene presente en un pino o está hablando de ella siempre, porque Hugo no es nada sin ella, entonces la tiene muy presente”.

El comediante y actor Julián Arango también anunció una gira nacional con su show de stand-up Juliánchou, en el cual explorará la jerga, los dichos, acentos y actitudes que caracterizan a los colombianos. Julián Arango, conocido por sus amigos y fanáticos como “Juliánchou” llevará a cabo una serie de espectáculos en varias ciudades de país con dos presentaciones en Cartagena, los días viernes 16 y sábado 17 de agosto en el Teatro Adolfo Mejía; en Cúcuta el jueves 22 de agosto; Santa Marta el sábado 24 de agosto; Montería viernes 30 de agosto y Sincelejo el sábado 31 de agosto.

