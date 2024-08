La actriz Sandra Guzmán reveló que pilló a su novio siéndole infiel con su empleada: esta fue su reacción

Así pilló Sandra Guzmán a su esposo siéndole infiel - crédito @sandraguzmantv/IG

A pesar de que muchas celebridades han tomado la decisión de alejar su vida privada de las redes sociales o de la opinión pública, los escándalos de infidelidad no han podido ocultarse y cada vez son más comunes.

Esta vez, la actriz colombiana Sandra Guzmán fue protagonista de un episodio de traición que la dejó conmocionada cuando lo vivió, y a sus seguidores después de lo que reveló.

Durante una reciente entrevista en el programa Lo sé todo, Guzmán se sinceró y destapó todo lo que sucedió con la impactante infidelidad que vivió a manos de su pareja hace un corto tiempo.

Sandra Guzmán contó detalles del caso de infidelidad que vivió con su expareja - crédito @Fotosandraguzmantv/IG

La actriz narró cómo fue ella misma quien descubrió el engaño de la manera más inesperada, pues encontró al que era su novio con la empleada doméstica en una situación altamente comprometedora.

Después de conocer la historia que relató Guzmán, muchas personas en las redes sociales la tildaron de que era digna de un guion de telenovela, pero lamentablemente para la actriz colombiana se trata de una vivencia real que la afectó profundamente.

“Hay un ventanal muy grande y a través del ventanal los vi. Desafortunadamente, los encontré, los vi. La luz permitió que me diera cuenta de la escena, de la situación muy comprometedora”, contó Sandra Guzmán, recordando el momento de cuando se encontró con una escena que jamás habría imaginado.

La forma en la que Sandra Guzmán se enteró de que su pareja le era infiel con la empleada - crédito @losetodocol/IG

El shock de la traición se intensificó al ver la situación en la que se encontraban su pareja y la empleada. Además, los vio bajar por una escalera que hay de la terraza al salón “en ropa interior y recién bañaditos”, una imagen que dejó poco a la imaginación y que confirmó sus peores sospechas. “Es que eso habla demasiado”, puntualizó.

“Esa persona que trabaja para él me conocía, me atendía, y me atendía muy cariñosa y amablemente. Lejos de mi imaginación, pero lejos a kilómetros, de imaginarme que esa persona pudiese vincularse, de tener algún tipo de relación con quien en ese momento era supuestamente mi pareja”, dijo la actriz colombiana, mientras se reía al recordar el que fue un episodio doloroso para ella.

La reacción de Guzmán fue inmediata y sin razonamiento, ya que tenía el corazón roto y la rabia a flor de piel, por eso no dudó en enfrentarse a su pareja.

“¿Cómo reaccioné?, pues como una loca”, confesó, describiendo que en un arranque de ira, le dio una cachetada a su ahora exnovio.

“Agresión no hubo, solo le di una cachetada porque él utilizó una expresión que a cualquier mujer ofendería y se ganó su cachetada, bien merecida, no me arrepiento”, puntualizó Sandra.

Sandra Guzmán confesó que le pegó una cachetada a su expareja por infidelidad que le pilló - crédito @sandraguzmantv/IG

Lo que hace aún más desgarradora la confesión de Guzmán es la manera en que habló de su sentimiento de culpa tras lo ocurrido. A pesar de ser la víctima en esta situación, la actriz no pudo evitar cuestionarse a sí misma y reflexionar sobre las señales que había ignorado desde el inicio de la relación.

“Terminó teniendo una relación con una persona, afortunadamente corta, de 7 u 8 meses, porque tenía una compañía. Personalmente, creo que cometí el error de serme infiel porque terminé entrando en una relación que desde el principio dije: ‘Esto no es lo que yo quiero’. Desde que yo conocí a esa persona, supe que no era el perfil de persona con la que yo me iba a sentir cómoda. Era una persona que tenía otros planes en su vida, tenía otras ideas del vínculo en su cabeza, así que, desafortunadamente, lo encontré con otra persona”, señaló Guzmán.

Estas palabras revelan que, desde el comienzo, Guzmán tenía dudas sobre su relación, dudas que, tal vez por amor o esperanza, decidió ignorar. Sin embargo, este trágico episodio le hizo ver que esas intuiciones no estaban infundadas.

La experiencia ha dejado una marca indeleble en Guzmán. Algo que le ha servido para estar firme en la posición de no regresar con él, pues el hombre la ha buscado en varias oportunidades.