J Balvin reveló inéditas colaboraciones con grandes de la música que nunca lanzó: “Era brutal, me ha dolido mucho”

J Balvin reveló que trabajó con Drake y Romeo Santos, pero nunca se lanzaron los trabajos discográficos - crédito Amy Harris/Invision/AP

El reguetonero J Balvin reveló en una entrevista para el programa Los 40 Colombia algunos detalles sobre canciones grabadas con grandes artistas de la industria que al final no fueron lanzadas. El paisa aseguró que una de sus canciones favoritas no publicadas fue una que grabó junto al rapero Drake y con Romeo Santos.

“Me duele que nunca haya salido la colaboración con Drake y Romeo Santos, éramos súper random, era brutal, pero al final no salió por timing y por varias cosas, pero el tema es una chimba, se llama Epistle in my head, la voy a buscar. Esa canción es una que me ha dolido mucho, porque soy súper fanático de Drake”, expresó el colombiano.