Ellos son los hijos de la ex protagonista de novela Angélica Jaramillo: “Tengo tres, uno en el cielo”

Angélica Jaramillo apareció recientemente en un video manifestando sus problemas de adicción - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La revelación de Angélica Jaramillo, exparticipante del popular reality Protagonistas de nuestra tele, ha estremecido a sus seguidores en las redes sociales.

La modelo, conocida por su participación en el programa de telerrealidad, que la catapultó a la fama, ha compartido una confesión desgarradora sobre su lucha personal con la adicción a las drogas.

En un video transmitido en vivo, Jaramillo se abrió sobre su tormentosa batalla con las sustancias que han marcado su vida durante años.

El video, que fue publicado en sus redes sociales, mostró a una Angélica Jaramillo visiblemente afectada y con dificultad para articular sus palabras.

“En este momento, yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, no. Es felicidad momentánea, claro, para qué, para evitar pensar o no sé qué de temas fuertes que he tenido yo en mi vida, pero no me importa”, dijo, visiblemente desorientada.

Esta confesión ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores y ha llevado a muchos a preguntarse sobre el bienestar de sus hijos.

El video no solo sorprendió por la valentía de la modelo al enfrentar su realidad, sino también por las preocupaciones que surgieron inmediatamente sobre el estado de sus hijos. Angélica Jaramillo es madre de dos hijos, Isabella, de 7 años, y Samuel, de 14.

La preocupación de los seguidores se centró en saber cómo están viviendo los niños en medio de la crisis de su madre. Sin embargo, hasta el momento, la información sobre el bienestar y la custodia de los menores no ha sido clarificada de manera oficial.

Angélica Jaramillo y el amor profundo hacia sus hijos Samuel e Isabella

En el pasado, la modelo ha compartido varias publicaciones en sus redes sociales donde se le ve disfrutando momentos especiales con sus hijos, lo que contrasta dramáticamente con la imagen de desesperación que mostró en su reciente transmisión en vivo.

La actriz y modelo tiene dos hijos, Samuel e Isabella - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

Además de Isabella y Samuel, Angélica ha mencionado en ocasiones a un tercer hijo, quien falleció en la infancia. Esta pérdida ha sido parte de su vida, aunque los detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento no han sido completamente revelados.

En una de sus publicaciones anteriores, Angélica compartió: “Tengo dos hijos, tres, perdón, tres hijos, uno en el cielo, que bendito sea mi Dios, él me está acompañando, y dos hijos estudiando en la ciudad de Bogotá”. Esta declaración muestra el dolor persistente de la pérdida y el amor que sigue sintiendo por su hijo que ya no está.

La revelación de su adicción ha desatado una ola de empatía y apoyo, así como una profunda preocupación por el impacto que esto podría tener en su familia. La adicción a las drogas es una enfermedad compleja que afecta no solo al individuo, sino también a quienes están a su alrededor. Los seguidores de Jaramillo se han mostrado inquietos por cómo esta situación podría estar influyendo en el bienestar emocional y físico de sus hijos.

Así era la actriz y cantante antes de confesar que consumía sustancias alucinógenas - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

En cuanto al futuro de Angélica Jaramillo, su confesión ha abierto un diálogo sobre la necesidad de apoyo y tratamiento para personas que enfrentan problemas de adicción. La esperanza es que, con el apoyo adecuado, Jaramillo pueda encontrar el camino hacia la recuperación y brindar un entorno estable y amoroso para sus hijos.

Mientras tanto, la pregunta sobre el bienestar de Isabella y Samuel sigue sin respuesta clara. La situación plantea la necesidad de que se garantice la estabilidad y el cuidado de los menores en medio de la crisis que enfrenta su madre.

Así las cosas, el público sigue atento a las actualizaciones sobre la vida de Angélica Jaramillo y su familia, esperando que el apoyo colectivo pueda ofrecer una red de seguridad para sus hijos en estos tiempos difíciles.