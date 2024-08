Alfredo Redes se separó de su pareja: esta fue la explicación que dio y el favor que le pidió a sus seguidores

Alfredo Redes se separó de la mamá de su bebé - crédito @alfredoredes/IG

Uno de los personajes más polémicos de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia fue Alfredo Redes, perteneciente al ‘Team Papillente’. El creador de contenido cartagenero que dio de qué hablar por las bromas que hizo durante su participación, su llegada hasta la semifinal del programa y por ser de los que más habló de su relación sentimental y el hijo que tenía.

El joven influenciador ingresó al reality cuando acababa de convertirse en padre, así que su pareja Yulieth Goez fue quien se quedó a cargo del bebé durante ese tiempo. Sin embargo, el público pudo conocer su historia y a las dos personas que más amaba, porque ella visitó la casa estudio en una oportunidad, con el objetivo de cumplirle el deseo a Alfredo de tener a su pequeño hijo y convivir algunos momentos juntos.

Tras terminar el concurso, se le vio en varias oportunidades juntos, viajaron a Panamá junto al resto de los integrantes del equipo ‘Papillente’, también estuvieron en Bogotá en eventos y actividades y Eduardo A Ferrer Almanza [su nombre de pila] compartía a través de sus redes sociales contenido en el que aparecía junto a ella.

Sin embargo, en las últimas semanas muchos fanáticos del creador empezaron a notar la ausencia de Yulieth en sus historias, fotos y videos, por lo que lo han venido indagando al respecto.

Alfredo Redes dejó de compartir material junto a Yulieth y las dudas por el estado de su relación crecieron - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Ante esto, el joven aprovechó la dinámica de preguntas y respuestas que abrió el 12 de agosto en Instagram, y se refirió de manera contundente al tema, con el fin de aclarar rumores y también de que le dejaran de preguntar sobre eso.

De acuerdo con sus declaraciones, él y Yulieth tomaron la decisión no estar más juntos, desde hace varios días se separaron y ya no están viviendo juntos. Además, pidió que no le preguntaran más ella ni su situación sentimental.

“Familia, esta pregunta me la hace todo el mundo a cada rato, de por qué Yulieth no aparece en mis historias, de por qué no nos ven juntos, literalmente, a cada rato la hacen. La verdad para que ustedes sepan y para que no me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros absolutamente terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo. Entonces para que sepan, porque, carajo, esa pregunta sí que me la hacen”, confirmó el creador de contenido.

Alfredo Redes reveló que se separó de Yulieth y pidió que no le pregunten más al respecto - crédito lcdlfcolombia/TikTok

A pesar de que de esta forma Alfredo Redes quiso dejar clara la situación, las reacciones y los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, algunos acusando a la joven Yulieth de que lo habría utilizado, otros asegurando que estuvo con él hasta que consiguió reconocimiento, como también unos que salieron a defenderla y señalaron a Eduardo.

Lo cierto es que Ferrer no se quedó callado y puso un mensaje por escrito en el que les dijo a sus seguidores que pararan con las pullas que estaban tirando, explicando por qué ya no están juntos y también hablando muy bien de su expareja.

“Por favor, dejen de estar especulando que se pegó de mi fama o cosas similares, si mis mejores años lo viví con Yulieth. Yo siempre lo dije en La casa de los famosos que mi relación no estaba bien. Esa pelaita la amo mucho, y así como yo crecí, ella también lo hizo, porque los dos somos un equipo y me alegra todo el crecimiento que tiene. Por favor, yo no he dicho nada malo sobre ella, nunca lo voy a hacer porque ella es la mamá de mi hijo. Ella no ha hecho nada malo, solo es convivencia”, indicó Alfredo Redes.

Alfredo Redes respondió a las pullas y críticas hacia su expareja por su separación - crédito @alfredoredes/IG

En el mismo mensaje confirmó que dentro de las razones por las que tomaron distancia por ahora está que son muy jóvenes [Alfredo tiene 26 años de edad, llevan 4 años de relación, por lo que su amor habría empezado cuando Yulieth tenía apenas 15 años y Alfredo 22] y por ahora necesitan espacio. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en un futuro podrían volver a estar juntos, pero solo el tiempo lo dirá.

“Sí, tenemos un tiempo que no estamos juntos, respondí esa historia porque todo el mundo me pregunta por ella en redes y en la calle, solo era para que la gente supiera y no me pregunten tanto. Pero siempre la voy a respetar así como hace ella. Así que más respeto, todo lo que ella tiene se lo merece y estoy orgulloso de todo lo que ha logrado. Quién quita que más adelante volvamos a conformar nuestro hogar”, puntualizó.