Mónica Rodríguez se despidió de su trabajo con emotivo mensaje: “Fuerza amigos queridos”

Mónica Rodríguez es una destacada periodista, que en sus redes sociales ha criticado notoriamente las actuaciones de los gobiernos de turno. La comunicadora se dio a conocer cuando formó parte del programa matutino Día a Día, del que salió en medio de rumores por un aparente desacuerdo con el expresidente Álvaro Uribe.

De este programa de Caracol Televisión, saltó a la presentación de Noticias Uno, espacio en el que permaneció por más de cuatro años y un mes. Sin embargo, en su más reciente aparición en redes sociales, la comunicadora confirmó su salida del telediario con un emotivo mensaje, al dejar la casa que la acogió durante este periodo.

Con profunda tristeza, Rodríguez aseguró a través de su cuenta de X que “no han sido tiempos fáciles” para quienes integran el noticiero del Canal Uno. Por otro lado, destacó la entereza con la que sus compañeros han asumido los diferentes retos que se presentan en el oficio de mantener informados a los colombianos.

Según escribió en su mensaje, la noche en la que fue su última aparición en el noticiero no encontraba las palabras con las que despedirse del lugar en el que estuvo durante años. “Anoche tenía las palabras atoradas y me dolía el estómago porque no es fácil dejar un lugar en el que fui muy feliz y donde siempre sentí cariño sincero, respeto y libertad de ser y opinar”, escribió inicialmente en la publicación.

La paisa acompañó la publicación con el emotivo video de despedida que organizó la producción a su salida, recordando cada uno de los pasos que dio en el informativo desde su ingreso, cuando la pandemia estaba en su punto más alto en el país. Asimismo, Rodríguez no dudó en agradecer a cada uno de los que formaron parte del equipo que ella integró estos cuatro años.

“Gracias Noticias Uno por estos 4 años y 1 mes. Gracias por las risas, el amor y el apoyo incondicional. Gracias a cada uno de los que hacen parte de este equipo, que es como una familia”, agregó.

Su mensaje concluyó recordando que no han sido meses fáciles para el noticiero, lanzando un emotivo mensaje sobre los procesos que superaron en el camino:

“No han sido tiempos fáciles para el noticiero y aun así todos han remado en medio de la tempestad. Fuerza amigos queridos […] Y bueno, también gracias a ustedes por la sintonía este tiempo. Ya veremos por donde nos lleva la vida. Espero encontrarnos nuevamente muy pronto. Los quiero”, concluyó Mónica Rodríguez.

Rodríguez se ha caracterizado en sus redes sociales por hacer constantes denuncias sobre hechos con los que no está de acuerdo y que infringen la ley, así como los derechos de los animales. Así lo habría dejado en evidencia con diferentes publicaciones sobre su desacuerdo con el Gobierno Petro, el maltrato a las mascotas e incluso, los comportamientos de algunos artistas colombianos con sus seguidores.

Uno de los más notorios fue en 2023, cuando se despachó en contra de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por las constantes salidas en falso de la jefe de esta cartera, así como la inclusión de su pareja en proyectos de la entidad estatal. “El nepotismo también se tomó el gobierno de @petrogustavo. Y no, no vengan con el cuento que los otros también lo hacían. Justamente prometieron no ser iguales y vean (SIC)”.