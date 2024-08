Daniel Briceño y el influenciador petrista Wally sostuvieron acalorada discusión por foto trotando con Miguel Uribe: hasta Carlos Carrillo opinó

Daniel Briceño y el 'influencer' Wally se enfrascaron en una discusión en redes sociales tras la publicación de una foto del concejal trotando con Miguel Uribe Turbay - crédito @Danielbricen - @MeDicenWally/X

El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, publicó en su cuenta de X una foto trotando con el senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Aunque la publicación no tenía contenido político o información sobre la labor de ambos en sus cargos públicos, el creador de contenido petrista, conocido en las redes sociales como Me Dicen Wally, le contestó a Briceño recordando al excongresista Ciro Ramírez, que está en la cárcel.

De igual manera, el influencer dijo que, precisamente por estar privado de su libertad, el exlegislador no pudo acompañarlos a trotar; cosa que no solo hizo que el concejal Briceño le contestara, sino que hasta el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se metiera en el intercambio de mensajes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además de la foto de ambos con indumentarias deportivas, el concejal en dicha publicación compartió cuantos kilómetros hicieron en su recorrido. “Hoy corrimos 21.87 Km con el CRACK de @MiguelUribeT”.

Por lo que el influencer Wally aprovechó para arremeter en contra de ellos y recordarles a Ciro Ramírez que al igual que ellos hace parte del partido de oposición al Gobierno nacional, el Centro Democrático. “Lástima que el crack de Ciro estaba en la cárcel y no pudo ir”, replicó el creador de contenido afín con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por medio de la red social X.

Frente al “vainazo” que le lanzó el influencer, el servidor público no se quedó callado y le contestó de regreso, recordando a funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro que también se han visto envueltos en controversias recientes, como el exdirector de la Ungrd, Olmedo López y el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. “Tranqui seguramente correrá contigo junto a Benedetti y Olmedo López”, escribió como respuesta Daniel Briceño.

Aunque, entre Wally y Briceño no se intercambiaron más mensajes en ese punto, su curiosa discusión no pasó desapercibido en las redes sociales y entre los múltiples usuarios que decidieron participar en dicha discusión, se encuentra uno de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Se trata del actual director de la Ungrd, Carlos Carrillo que haciendo referencia a Miguel Uribe Turbay dijo “Díganle a Mike que me desbloquee”.

Por otro lado, un poco ajeno al conflicto que generó una foto en la que sale haciendo deporte, el senador Miguel Uribe Turbay respondió a la publicación de Daniel Briceño calificando como “excelente” la cesión de deporte que tuvo con el concejal capitalino. “Excelente trotada con @Danielbricen. Nos quedan muchas carreras juntos. Mucho por hacer. Abrazo grande”, comentó el congresista de oposición por medio de la misma red social.

En cuanto al excongresista mencionado por Wally, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el mes de abril acusó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés por su participación en un esquema de corrupción, que involucra los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La acusación se fundamentó en actividades ilegales que supuestamente ocurrieron entre 2021 y 2022, vinculadas a la manipulación indebida en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Estas prácticas estaban dirigidas a la asignación de contratos para obras públicas en diferentes regiones del país. Ramírez estuvo en prisión preventiva desde diciembre del año pasado, y esta situación continuó de acuerdo con la decisión de la Corte.

Con respecto al escandalo de corrupción del Gobierno mencionado en la respuesta de Daniel Briceño