Video: Tom Hiddleston enloqueció las redes sociales tras aparecer corriendo por las calles de Medellín

Desde que se supo que el actor Tom Hiddleston se encuentra en Medellín han transcurrido casi dos semanas, y todavía resulta un hecho sorprendente para el público. El actor, reconocido por su interpretación de Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel y por su presencia en largometrajes como War Horse, The Deep Blue Sea o Midnight In Paris, sigue trabajando en las grabaciones de The Night Manager, serie de 2016 aclamada por su tono orientado al género del drama y el espionaje.

Los pasos del británico por la capital antioqueña son seguidos de cerca por los afortunados que, ocasionalmente, tienen la oportunidad de interactuar de cerca con el intérprete, que se muestra muy receptivo con sus fans cada vez que le piden fotos o autógrafos.

No es extraño que Hiddleston aparezca en las calles de la ciudad haciendo alguna de sus escenas, y una en particular llamó la atención, pues se le ve corriendo por las calles de Medellín mientras usa unos audífonos inalámbricos. Un usuario subió la grabación a TikTok y no tardó en generar reacciones de entusiasmo entre los usuarios de la red social.

Buena parte de las reacciones se centraron en el personaje de Loki, el más reconocido de sus papeles a nivel internacional, y particularmente buscaron hacer nexos con la saga del Multiverso en la que estuvo presente con su propia serie en Disney +. “Es una variante de Loki paisa”, “Está avisándole a Mobius que llegó a la sagrada línea del tiempo de las chicas mor”, “Que tan gentrificado está Medellín para que uno se encuentre a Loki corriendo en el centro”, “Loki vino a lokear”, “Es que está buscando a Deadpool”, fueron algunas de las cómicas reacciones que despertó la publicación.

Por otra parte, un usuario afirmó en los comentarios que las grabaciones de The Night Manager se extendían hasta altas horas de la madrugada. “Ayer estuvieron todo el día desde las 5am hasta las 10pm aquí en la cuadrar de mi casa grabando, vivo en Medellín por El Salvador”, escribió.

Lo que se sabe del regreso de ‘The Night Manager’

Fuera de la presencia de Hiddleston en Colombia y el anuncio durante el primer semestre de 2024 del regreso de la serie para una segunda y tercera temporada, es poco lo que se sabe con relación a la trama. De hecho, a diferencia de la aclamada primera temporada de 2016 no tomará como base las novelas de John Le Carré, el autor británico que escribió la novela de espías del mismo nombre.

En cambio, parece haber más claridad en lo que se refiere a los personajes. Además de Hiddleston, se sabe que estará de regreso la coprotagonista Olivia Burr, así como parte del reparto de esa primera temporada que incluye a Alistair Petrie, Douglas Hodge, Michael Nardone y Noah Jupe. De igual modo, habrá nuevas incorporaciones al elenco que incluyen a Camila Morrone, Diego Calva, Indira Varma, Paul Chahidi y Hayley Squires, en papeles todavía pendientes por confirmar.

“La primera temporada de The Night Manager fue uno de los proyectos más creativos y satisfactorios en los que he trabajado. La profundidad, variedad y complejidad de Jonathan Pine [el nombre de su personaje] era, y sigue siendo, una perspectiva apasionante. Tengo muchas ganas de reunirme con Simon y Stephen Cornwell, David Farr y Stephen Garrett, y trabajar con Georgi Banks-Davies para contar el próximo capítulo de nuestra historia. No puedo esperar”, comentó a la BBC el pasado mes de abril, cuando se confirmó el regreso de la serie.

Se espera que The Night Manager se estrene en plataformas digitales en 2025. Prime Video se encargará de su transmisión en América Latina.