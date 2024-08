Se pronunció sujeto que agredió a un perro en Bucaramanga: “No supe manejar la ira”

Las imágenes de CCTV muestran cómo una persona golpeó brutalmente a un perro frente a un supermercado. La comunidad y autoridades demandan acción inmediata - crédito redes sociales

El 7 de agosto, hacia la 1:40 p. m., se conoció un caso de presunto maltrato animal en Bucaramanga (Santander) a manos de un ciudadano de nombre de Andrés Sandoval, que habría desatado su ira sobre un perro de raza border collie, que se encontraba amarrado a la salida de un local comercial; esto, tras sostener una discusión con su cuidadora.

El hombre, que aparece en un video de cámaras de seguridad del sector propinándole una contundente patada a la mascota, habló con Vanguardia, explicando las razones que habrían motivado su agresiva reacción.

En un principio, señaló que la situación se desencadenó minutos antes de las imágenes grabadas que se viralizaron masivamente en redes sociales, luego de que la mascota amarrada atacara a la suya. “Salí a comprar unas cosas a la tienda y aproveché para darle un paseo a mi perro. Cuando pasé enfrente del pastor Collie, este lo atacó y mi mascota cae desmayada al piso y no reaccionaba, allí tuvimos un altercado con las dueñas”, sostuvo Sandoval al medio citado.

Frente a la agresión, el hombre afirmó sentirse arrepentido de sus acciones, enfatizando en que su reacción se dio luego de que se percatara que su mascota supuestamente no reaccionaba; por ello, se mostró dispuesto a cubrir los gastos veterinarios de la mascota afectada. “No busco victimizarme, ni querer amilanar el hecho, que es reprochable y asumo. Estoy a disposición de las autoridades y estoy dispuesto a contactarme con la dueña para llevarlo a una veterinaria. Soy humano y cometí un error, no supe manejar la ira al ver que mi perrito no reaccionaba”, apuntó.

Del sujeto agredido se conoció que trabaja en la Electrificadora de Santander, ESSA Grupo EPM, que rechazó lo acontecido con la mascota: “ESSA condena el maltrato animal y rechaza la participación de cualquier trabajador en la ejecución de este tipo de conductas. Estos comportamientos son completamente inaceptables y no reflejan en absoluto los principios que promovemos como empresa”, escribieron, vía X.

Por el momento, la mujer espera los resultados de los exámenes veterinarios para presentar la denuncia formal. Las autoridades de la ciudad han estado pendientes del caso y han acompañado a los dueños del perrito.

Estas son las señales de que una mascota sufre maltrato

Desde 2016 el maltrato animal en Colombia es considerado un delito, según la Ley 1774, por lo que es importante que la comunidad esté atenta ante un presunto caso y lo denuncie de inmediato ante las autoridades competentes.

Así las cosas, de acuerdo con la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, Aspca (por sus siglas en inglés), la crueldad animal física en un animal se puede identificar si:

El collar está demasiado apretado hasta que haya causado una lesión.

Hay presencia de heridas abiertas, cicatrices o una enfermedad no tratada.

Existen problemas de la piel no tratados que se aprecia a simple vista.

Evidencia delgadez extrema.

Evidencia de pulgas, garrapatas en el pelaje del animal.

Hay presencia de manchas de salpullidos escamosos.

Hay evidencia de desaseo: pelo enredado y sucio, uñas extremadamente largas.

El animal presenta debilidad, cojera o incapacidad de pararse o caminar.

Se observan fluidos anormales por ojos o nariz

Hay golpes por parte del tenedor.

Mientras que signos ambientales en mascotas maltratadas, según el portal citado, son:

Mascotas atadas por períodos prolongados de tiempo, sin comida o agua suficiente.

Mascotas mantenidas en condiciones climáticas severas, sin ningún refugio.

Mascotas mantenidas en un área sucia con todo tipo de elementos que afecten su bienestar.

Animales que permanecen en perreras, jaulas o criaderos, en hacinamiento con otros animales.