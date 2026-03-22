Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol Samantha se despachó en contra de la divulgación del informe que señala los supuestos lujos y excesos de la bogotana en prisión - crédito @letengoelchisme/IG

Epa Colombia, reconocida empresaria e influenciadora, tiene una nueva investigación abierta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a raíz de un informe reservado sobre su comportamiento en la Escuela de Carabineros de Bogotá, establecimiento penitenciario en el que permanece desde 2025.

El documento oficial señala presuntos privilegios y excesos incompatibles con las normas habituales de reclusión.

Según información obtenida por Noticias RCN, la investigación parte de un informe que documenta la incautación de al menos cinco teléfonos celulares en poder de la empresaria, práctica prohibida en el régimen carcelario.

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Además, el reporte describe el ingreso de un vehículo Mini Cooper de color morado, presentado por la reclusa como un obsequio a su pareja, así como diversas situaciones de conflicto con otras internas y amenazas dirigidas a funcionarios penitenciarios tras operativos de control.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se refirió al caso ante la prensa y confirmó que la entidad activó un proceso investigativo dirigido al ministro de Justicia. - crédito Noticias RCN/X

La reacción de la entidad fue inmediata: el organismo dispuso la apertura de una investigación formal que evalúa la posibilidad de trasladar a la empresaria de la Escuela de Carabineros a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. El caso exhibe una tensión persistente entre el trato dado a figuras públicas privadas de la libertad y la aplicación del régimen carcelario ordinario.

El informe reservado también expuso hechos como presuntos tratos preferenciales en visitas, lo que llevó a la administración a considerar sanciones y posibles traslados para evitar que se sienten precedentes de desigualdad en el sistema penitenciario.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se refirió al caso ante la prensa y confirmó que la entidad activó un proceso investigativo dirigido al ministro de Justicia.

“No podemos tener aquí internos privilegiados de ningún sentido, con lujos, con privilegios y demás. Y por eso, a raíz de esas denuncias que sacaron medios de comunicación, ya hicimos un informe dirigido al señor ministro de Justicia, donde también estamos trabajando con la Policía Nacional para poder determinar una decisión frente a esto”, dijo Gutiérrez, director del Inpec.

Voces de respaldo y cuestionamiento a la cobertura mediática

Epa Colombia completó un año en prisión tras la confirmación de su condena por vandalismo a TransMilenio y su pareja le dejó emotivo mensaje - crédito @karolsamantaoficial/IG

La controversia también movilizó a personas del entorno más cercano de Epa Colombia. Su prometida, Karol Samantha, manifestó abiertamente su respaldo y agradecimiento a quienes apoyan a la empresaria y cuestionó el papel de los medios en el tratamiento del caso.

Desde redes sociales, Karol Samantha expresó: “Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear lo mejor para Nayrit, por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, dijo Karol Samantha a sus seguidores en redes sociales.

Samantha también criticó a quienes, según ella, priorizan el impacto mediático por encima de la veracidad de los hechos reportados:

“Yo sé que la polémica llama más polémica y que, obviamente, los medios buscan estar pegados de la noticia del momento. Pero mi pregunta es: ¿En dónde queda la conciencia de todas esas personas que transmiten información sin tener la certeza de si es real o no? Amiga, ¿solo por generar vistas? ¿Solo por generar público? ¿Y el daño que le hacen a esa persona dónde queda?”, criticó la pareja de la bogotana.

A finales de enero de 2025 uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leyó la ratificación del fallo en contra de Daneidy Barrera más conocida como 'Epa Colombia' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La intervención de Samantha añadió una dimensión ética al debate público, al pedir que se respete la presunción de inocencia y el derecho a un tratamiento informativo justo mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales en el sistema penitenciario colombiano.

“Por otro lado, quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes sí saben que tienen una responsabilidad supergrande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”, concluyó Karol Samantha en la publicación.