Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: Siga aquí a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos en la carrera española

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026, con inicio y final en la ciudad catalana de Sant Feliu de Guíxols. Nairo Quintana, que anunció que 2026 será su última temporada como profesional, deberá recorrer 172 kilómetros en la primera fracción de la carrera.
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La carrera de siete días da inicio y rápidamente se forma la fuga con cinco ciclistas: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche), Hugo Aznar (Equipo Kenn Pharma), Unai Aznar (Euskaltel - Euskadi), Josh Burnett (Burgos Burpellet) y Tyler Sitites (Modern Aventure Pro Cycling).
La Vuelta Ciclista a Cataluña 2026 inicia hoy, lunes 23 de marzo, con la celebración de la primera etapa, que comprende 172,8 kilómetros entre inicio y meta en Sant Feliu de Guíxols. El trazado, de carácter llano según la organización, integra dos puertos de montaña destacados, incluyendo el Alt de Sant Hilari, catalogado de primera categoría.