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Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: Siga aquí a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos en la carrera española

La primera jornada de la carrera consta de 172 kilómetros y dos puertos de tercera y primera categoría con inicio y meta en Sant Feliu de Guíxols

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El ciclista boyacense continúa su
El ciclista boyacense continúa su aventura en la Tirreno, mientras que Santiago Buitrago es el mejor colombiano de la carrera hasta el momento-crédito @nairoquincoficial/Instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026, con inicio y final en la ciudad catalana de Sant Feliu de Guíxols. Nairo Quintana, que anunció que 2026 será su última temporada como profesional, deberá recorrer 172 kilómetros en la primera fracción de la carrera.

Siga aquí todas las incidencias de los colombianos Santiago Buitrago, Einer Rubio, Samuel Florez e Iván Ramiro Sosa.

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12:37 hsHoy

Inicia la edición 105 de la Vuelta a Cataluña

La carrera de siete días da inicio y rápidamente se forma la fuga con cinco ciclistas: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche), Hugo Aznar (Equipo Kenn Pharma), Unai Aznar (Euskaltel - Euskadi), Josh Burnett (Burgos Burpellet) y Tyler Sitites (Modern Aventure Pro Cycling).

12:09 hsHoy

Estos son los colombianos en la edición 105 de la Vuelta a Cataluña

  • Nairo Quintana - Movistar Team
  • Einer Rubio - Movistar Team
  • Santiago Buitrago - Bahrain - Victorious
  • Iván Ramiro Sosa - Equipo Kenn Pharma
  • Samuel Florez - Modern Aventure Pro Cycling
11:34 hsHoy

Perfil de la etapa

Así será el recorrido de
Así será el recorrido de la Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - crédito ProCyclng Stats

La Vuelta Ciclista a Cataluña 2026 inicia hoy, lunes 23 de marzo, con la celebración de la primera etapa, que comprende 172,8 kilómetros entre inicio y meta en Sant Feliu de Guíxols. El trazado, de carácter llano según la organización, integra dos puertos de montaña destacados, incluyendo el Alt de Sant Hilari, catalogado de primera categoría.

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