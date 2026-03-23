Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: Siga aquí a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos en la carrera española

El ciclista boyacense continúa su aventura en la Tirreno, mientras que Santiago Buitrago es el mejor colombiano de la carrera hasta el momento-crédito @nairoquincoficial/Instagram

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2026, con inicio y final en la ciudad catalana de Sant Feliu de Guíxols. Nairo Quintana, que anunció que 2026 será su última temporada como profesional, deberá recorrer 172 kilómetros en la primera fracción de la carrera.

Siga aquí todas las incidencias de los colombianos Santiago Buitrago, Einer Rubio, Samuel Florez e Iván Ramiro Sosa.

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