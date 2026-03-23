Entidades de Colombia, funcionarios del Gobierno y Fuerzas Militares se pronunciaron tras accidente de un avión Hércules en Putumayo

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026 - crédito Eva Marie Uzcategui/REUTERS/ElMun2/Facebook

Este lunes 23 de marzo de 2026, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur de Colombia, un avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidentó.

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que en el avión habían 11 tripulantes, 114 militares y se han rescatado 48 heridos rescatados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho ha generado varios pronunciamientos de distintas entidades del Estado, funcionarios del Gobierno nacional y Fuerzas Militares de Colombia.

La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban en el interior de la aeronave.

“Desde la Procuraduría, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban a bordo de la aeronave en cumplimiento de su deber, así como acompañaremos las investigaciones que se inicien para esclarecer lo ocurrido”, indicó el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencias a los familiares de los uniformados que se encontraban en el interior de la aeronave - crédito @PGN_COL/X

La Aeronáutica Civil expresó su solidaridad con la Fuerza Aérea Colombiana, colocando a su disposición las capacidades institucionales para brindar apoyo técnico.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con la Fuerza Aérea Colombiana este difícil momento. Ponemos a su disposición nuestras capacidades institucionales, especialmente el apoyo técnico de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, para colaborar en lo que sea necesario”, expresó la entidad.

La Aeronáutica Civil expresó su solidaridad con la Fuerza Aérea Colombiana, colocando a su disposición las capacidades institucionales para brindar apoyo técnico - crédito @AerocivilCol/X

La Contraloría General de la República, liderado por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también expresó su solidaridad y envió un mensaje de condolencias a las familias y a la Fuerza Aérea Colombiana.

“El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra y la Contraloría General de la República expresan su solidaridad y sentidas condolencias por las víctimas del lamentable accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia ocurrido en Putumayo. Acompañamos en su dolor a las familias de los miembros de la Fuerza pública afectados y hacemos votos por la pronta recuperación de las personas lesiondas. Expresamos nuestra solidaridad con la institución en este difícil momento”, indicó la entidad.

La Contraloría General de la República, liderado por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también expresó su solidaridad y envió un mensaje de condolencias a las familias y a la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @CGR_Colombia/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se encuentra “perplejo y triste” con lo sucedido en Puerto Leguízamo, enviando un mensaje de condolencias a los familiares y víctimas.

“Perplejo y triste con la información de que se estrelló una avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo. Rezo por las familias de las víctimas. Pendiente de los sobrevivientes. Dios mío! (sic)“, expresó Benedetti.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se encuentra “perplejo y triste” con lo sucedido en Puerto Leguízamo, enviando un mensaje de condolencias a los familiares y víctimas - crédito @AABenedetti/X

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, indicó que se une a las oraciones por quienes están esperando noticias, haciendo un llamado a todas las autoridades competentes para brindar todo el apoyo necesario en las labores de rescate.

“Lamento el trágico accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que viajaban más de 100 militares. Me uno en pensamiento y oración por quienes aún esperan noticias y hago un llamado urgente a todos los organismos de rescate y autoridades competentes para redoblar esfuerzos, coordinar acciones y brindar todo el apoyo necesario en las labores de atención y acompañamiento (sic)”, afirmó Francia Márquez.

La vicepresidenta Márquez aseguró que hoy Colombia debe permanecer unida y enviar un mensaje de solidaridad por quienes sirven al país.

“Hoy más que nunca, Colombia debe permanecer unida en la esperanza, la solidaridad y el respeto por quienes sirven a la nación (sic)”, expresó.

Francia Márquez aseguró que hoy Colombia debe permanecer unida y enviar un mensaje de solidaridad por quienes sirven al país - crédito @FranciaMarquezM/X

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expresó su solidaridad con los posibles afectados y con la Fuerza Aérea de Colombia.

“Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo expresamos nuestras más sinceras condolencias, respeto y acompañamiento en este momento de dolor”, señaló Carrillo.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expresó su solidaridad con los posibles afectados y con la Fuerza Aérea de Colombia

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, calificó el accidente como “extremadamente doloroso” en Colombia.

“Quiero extender mis más sinceras condolencias a las familias de nuestras y nuestros soldados víctimas del accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Este es un hecho extremadamente doloroso que hoy nos enluta a todas y todos en Colombia”, afirmó.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó que todas las capacidades de la institución están a disposición de la Fuerza Aérea Colombiana para brindar el apoyo necesario en el lugar del accidente.

“Lamento profundamente el trágico accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo (Putumayo), mientras transportaba uniformados de nuestra Fuerza Pública. Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente”, indicó Rincón.

Y agregó: “Hoy el dolor es de todos. Desde la Policía Nacional acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública. En este momento, el país requiere prudencia, respeto y unión. Nuestras oraciones están con ellos".

El director de la Policía Nacional, William Rincón, confirmó que todas las capacidades de la institución están a disposición de la Fuerza Aérea Colombiana para brindar el apoyo necesario en el lugar del accidente - crédito @DirectorPolicia/X

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que como institución atraviesan un momento doloroso.

“El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”, expresó el uniformado.

El comandante de las Fuerzas Militares hizo un llamado a la prudencia y al respeto, evitando cualquier especulación hasta que exista información oficial.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, aseguró que como institución atraviesan un momento doloroso - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

“En medio de esta situación, agradezco la solidaridad de la comunidad y el trabajo articulado de todas las instituciones. A las familias, les reitero nuestro absoluto respaldo. Hago un llamado a la prudencia y al respeto, evitando especulaciones hasta contar con información oficial”, aseveró.