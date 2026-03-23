James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

James Rodríguez sigue siendo suplente del Minnesota United, por decisión del entrenador Cameron Knowles - crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Un tema que ha empezado a preocupar a los fanáticos de la selección Colombia con miras a la Copa del Mundo de la FIFA, el mediocampista James Rodríguez no ha tenido el rodaje esperado con su nuevo club, Minnesota United: pues en los cinco partidos que ha disputado en el torneo de la Major League Soccer (MLS) el jugador solo ha sido alineado en dos, con solo 39′ en su haber, viniendo en ambos juegos desde el banco de suplentes.

Este asunto se ha convertido en motivo de análisis para los que esperaban mayor protagonismo del colombiano en esta liga, la número 12 en su historial. En su segundo partido con el equipo, el mediocampista de 34 años solo disputó 13’ oficiales tras ingresar al campo a los 77′ frente al Seattle Sounders, en un encuentro que culminó sin goles por la quinta jornada de la Conferencia Oeste.

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James Rodríguez, mediocampista del Minnesota United, venía de un prolongado periodo de inactividad en clubes, tras su salida del León de México - crédito X/@MNUFC

La decisión del técnico Cameron Knowles de mantener al volante ofensivo fuera del onceno titular comenzó a generar inquietud sobre su adaptación al fútbol ‘gringo’ y sus posibilidades de adquirir el ritmo necesario de cara a los compromisos de la selección Colombia: que su etapa de preparación sostendrá doblete amistoso en la tierra del ‘Tío Sam’, ante Croacia y Francia, programados para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

¿Por qué James Rodríguez no suma más minutos con el Minnesota?

En rueda de prensa posterior al empate, Knowles justificó la elección de tener a Rodríguez en el banco y solo incluirlo en el epílogo de la segunda parte. “Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos”, dijo el orientador neozelandés, que pese a que ahora tiene a Danny Cruz y Tom Soehn como entrenadores asistentes, no ha logrado consolidar una mejor expresión.

El entrenador Cameron Knowles explicó los motivos por los que el mediocampista apenas tuvo 13 minutos en el choque ante Seattle Sounders, por la quinta fecha de la Conferencia Oeste de la MLS - crédito @jrojasa75/X

El entrenador destacó el aporte del jugador al ingresar al campo de juego, aunque el gran interrogante sigue siendo por qué no ha tenido un margen mayor de minutos para ganar rodaje y así darle más armas al colectivo. “Creo que se vio el impacto cuando entró en el partido. Las oportunidades que creó, que hubiéramos podido aprovechar para anotar y ganar el partido”, agregó el entrenador oceánico a cargo de los Loons.

Es válido recordar que el debut del 10 de la ‘Tricolor’ con el Minnesota United solo se produjo el domingo 15 de marzo, cuando estuvo 23 minutos en cancha, en la goleada (6-0) ante Vancouver Whitecaps. Con esta presencia, el futbolista rompió una seguidilla de 128 días sin tener apariciones a nivel de clubes, pues desde el 8 de noviembre, cuando pertenecía a León de México, no tenía la oportunidad de tener ritmo de juego.

Este hecho ha adquirido mayor peso a la luz de la preparación del combinado patrio, pues Rodríguez es considerado una pieza clave para el seleccionador Néstor Lorenzo, que si bien es consciente de que entre los convocados para los encuentros de fogueo es uno de los que menos apariciones registra en lo que va del 2026, le ha dado el espaldarazo para que tenga la posibilidad de unirse al grupo como capitán.

El volante ofensivo fue protagonista de una acción en la que puso un pase preciso al delantero Anthony Markanich, pero su compañero no pudo definir con claridad, en lo que hubiera sido el tanto del triunfo - crédito @MLSes/X

Entretanto, los aficionados de United han expresado su deseo de ver al mediocampista desde el inicio, especialmente luego de que en los encuentros mostró destellos de su talento en los pocos minutos disputados. En especial en este último, en casa, en el que puso un pase entre líneas preciso para Anthony Markanich, como lo reseñó el timonel, que el atacante no supo aprovechar, tras una definición errática.

“Tuvimos buenos momentos. James entra y encuentra a Markanich; estuvimos muy cerca, tuvimos buenas oportunidades, otra en transición y eso es lo que quieres, suplentes que entren; estar en posición de ganar el partido cuando entren, y ahí estábamos, solo que no encontramos el gol”, puntualizó Knowles, que expresó su intención de no apresurarse con el veterano jugador e irle dando poco a poco más responsabilidad.