Deportes

James Rodríguez sumó apenas 13 minutos en nuevo partido del Minnesota: técnico explicó por qué no le dio más rodaje al 10 de la selección Colombia

La suplencia del experimentado mediocampista, que entró en remate del empate sin goles ante Seattle Sounders como local, alimentó las preguntas sobre su adaptación al fútbol estadounidense y su preparación para los próximos amistosos de la ‘Tricolor’

Guardar
James Rodríguez sigue siendo suplente
James Rodríguez sigue siendo suplente del Minnesota United, por decisión del entrenador Cameron Knowles - crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Un tema que ha empezado a preocupar a los fanáticos de la selección Colombia con miras a la Copa del Mundo de la FIFA, el mediocampista James Rodríguez no ha tenido el rodaje esperado con su nuevo club, Minnesota United: pues en los cinco partidos que ha disputado en el torneo de la Major League Soccer (MLS) el jugador solo ha sido alineado en dos, con solo 39′ en su haber, viniendo en ambos juegos desde el banco de suplentes.

Este asunto se ha convertido en motivo de análisis para los que esperaban mayor protagonismo del colombiano en esta liga, la número 12 en su historial. En su segundo partido con el equipo, el mediocampista de 34 años solo disputó 13’ oficiales tras ingresar al campo a los 77′ frente al Seattle Sounders, en un encuentro que culminó sin goles por la quinta jornada de la Conferencia Oeste.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez, mediocampista del Minnesota
James Rodríguez, mediocampista del Minnesota United, venía de un prolongado periodo de inactividad en clubes, tras su salida del León de México - crédito X/@MNUFC

La decisión del técnico Cameron Knowles de mantener al volante ofensivo fuera del onceno titular comenzó a generar inquietud sobre su adaptación al fútbol ‘gringo’ y sus posibilidades de adquirir el ritmo necesario de cara a los compromisos de la selección Colombia: que su etapa de preparación sostendrá doblete amistoso en la tierra del ‘Tío Sam’, ante Croacia y Francia, programados para el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

¿Por qué James Rodríguez no suma más minutos con el Minnesota?

En rueda de prensa posterior al empate, Knowles justificó la elección de tener a Rodríguez en el banco y solo incluirlo en el epílogo de la segunda parte. “Lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos”, dijo el orientador neozelandés, que pese a que ahora tiene a Danny Cruz y Tom Soehn como entrenadores asistentes, no ha logrado consolidar una mejor expresión.

El entrenador Cameron Knowles explicó los motivos por los que el mediocampista apenas tuvo 13 minutos en el choque ante Seattle Sounders, por la quinta fecha de la Conferencia Oeste de la MLS - crédito @jrojasa75/X

El entrenador destacó el aporte del jugador al ingresar al campo de juego, aunque el gran interrogante sigue siendo por qué no ha tenido un margen mayor de minutos para ganar rodaje y así darle más armas al colectivo. “Creo que se vio el impacto cuando entró en el partido. Las oportunidades que creó, que hubiéramos podido aprovechar para anotar y ganar el partido”, agregó el entrenador oceánico a cargo de los Loons.

Es válido recordar que el debut del 10 de la ‘Tricolor’ con el Minnesota United solo se produjo el domingo 15 de marzo, cuando estuvo 23 minutos en cancha, en la goleada (6-0) ante Vancouver Whitecaps. Con esta presencia, el futbolista rompió una seguidilla de 128 días sin tener apariciones a nivel de clubes, pues desde el 8 de noviembre, cuando pertenecía a León de México, no tenía la oportunidad de tener ritmo de juego.

Este hecho ha adquirido mayor peso a la luz de la preparación del combinado patrio, pues Rodríguez es considerado una pieza clave para el seleccionador Néstor Lorenzo, que si bien es consciente de que entre los convocados para los encuentros de fogueo es uno de los que menos apariciones registra en lo que va del 2026, le ha dado el espaldarazo para que tenga la posibilidad de unirse al grupo como capitán.

El volante ofensivo fue protagonista de una acción en la que puso un pase preciso al delantero Anthony Markanich, pero su compañero no pudo definir con claridad, en lo que hubiera sido el tanto del triunfo - crédito @MLSes/X

Entretanto, los aficionados de United han expresado su deseo de ver al mediocampista desde el inicio, especialmente luego de que en los encuentros mostró destellos de su talento en los pocos minutos disputados. En especial en este último, en casa, en el que puso un pase entre líneas preciso para Anthony Markanich, como lo reseñó el timonel, que el atacante no supo aprovechar, tras una definición errática.

“Tuvimos buenos momentos. James entra y encuentra a Markanich; estuvimos muy cerca, tuvimos buenas oportunidades, otra en transición y eso es lo que quieres, suplentes que entren; estar en posición de ganar el partido cuando entren, y ahí estábamos, solo que no encontramos el gol”, puntualizó Knowles, que expresó su intención de no apresurarse con el veterano jugador e irle dando poco a poco más responsabilidad.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedCameron KnowlesSelección ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

El atacante de 28 años, que atraviesa por el mejor momento de su carrera, participó en la reciente goleada de su equipo, que intenta no perderle el paso al líder de la competencia lusa, el FC Porto, y que todavía sigue en carrera en la Champions League, tras la heroica remontada al Bodo/Glimt de Noruega

Luis Suárez extendió su imparable

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos

Minnesota United vs. Seattle Sounders:

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

El volante colombiano dio dos asistencias en la goleada del Benfica contra Vitoria Guimaraes, por lo que fue elegido como el mejor jugador del partido en la fecha previa al parón internacional

Richard Ríos es la portada

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia

Víctor Hugo Peña y Luis Fernando Saldarrieaga analizaron para Infobae Colombia el impacto por el retiro del campeón colombiano del Giro de Italia y la Vuelta a España, además de cuál es el ciclista que deberá heredar sus banderas

Nairo Quintana “fue el punto

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera

El pedalista boyacense en rueda de prensa anunció que el 2026 será su último año, dando por terminada una carrera de 17 años llena de triunfos

Nairo Quintana: el palmarés del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video muestra que disidencias estarían

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

ENTRETENIMIENTO

Paola Jara sorprendió a Jessi

Paola Jara sorprendió a Jessi Uribe con emotiva celebración de cumpleaños a distancia: “Mi amante, mi complemento”

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Deportes

Luis Suárez extendió su imparable

Luis Suárez extendió su imparable racha con Sporting de Lisboa: el samario se despidió con gol antes de irse a la selección Colombia

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera