Así reaccionó sector político por propuesta “confidencial” del Gobierno colombiano al ELN

Tras el fin del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 3 de agosto de 2024, el Gobierno nacional trabajó para prolongar la medida. Sin embargo, el grupo armado impuso varias condiciones para continuar con las negociaciones.

A pesar de las tensiones recientes y la amenaza de un paro armado anunciado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN en el departamento del Chocó, el Gobierno de Colombia sigue buscando caminos para reactivar la mesa de negociaciones.

La delegación del Gobierno, liderada por Vera Grabe, afirmó en una rueda de prensa que están explorando todas las opciones para continuar con el diálogo y no permitir que la situación actual congele los esfuerzos de paz.

“Hemos recibido del presidente Gustavo Petro la instrucción de comunicarle al ELN una propuesta confidencial para que sea valorada y nos responda. Es confidencial y no vamos a compartirla, porque debemos respetar las instrucciones, esperando una repuesta positiva”, explicó la delegada principal.

Así las cosas, el también negociador Efraín Cepeda señaló que, “el objeto de hacerlo público es mostrar que los diálogos con el ELN, contrario a lo que tal vez algunos han dicho o piensan, no están en una fase inerte, no han llegado a un punto muerto”. Por el contrario, “nuestra delegación ha mantenido permanentemente y mantiene canales de comunicación abiertos con el ELN”.

Ante la propuesta “confidencial” que fue enviada por la delegación negociadora a la guerrilla del ELN, congresistas tanto de la oposición como de la bancada de gobierno expresaron sus opiniones ante la propuesta para retomar los diálogos.

Para el senador Ariel Ávila, la propuesta que hizo el Gobierno para avanzar con las negociaciones en las que ambas partes han estado involucradas desde hace más de un año podría salvar las conversaciones; sin embargo, dijo que, por la prolongada crisis, es posible que no se progrese.

“Es un proceso que lleva muchos meses en crisis y un proceso sobre todo que como le digo está muy herido de muerte, entonces yo creo que se rescata, pero de ahí a que avancen los diálogos tengo serias dudas”, señaló el congresista.

Otro de los congresistas que criticó la propuesta confidencial del Gobierno colombiano fue el senador Jota Pe Hernández. A su juicio, ”esas propuestas confidenciales dejan mucho que pensar y no deberían ser el arma del gobierno para tratar de dominar estos grupos guerrilleros. Yo siempre lo he dicho aquí. La fuerza del Estado no puede ser menor de un grupo guerrillero”, aseguró el senador.

En ese sentido, el congresista de la oposición señaló que durante su estancia en el Senado de República siempre ha sido uno de los más críticos respecto a que los hombres que hacen parte del grupo guerrillero “sean más fuertes” que los miembros de la Fuerza pública y el Estado.

Negociaciones con disidencias de las Farc y el Clan del Golfo

Los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y de Santander, Juvenal Díaz, advirtieron del accionar ilegal de grupos criminales en sus departamentos, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pese a los compromisos que se intentan construir siguen golpeando a la población civil.

El único interés de esos criminales es competirse las rentas criminales, por el tráfico de estupefacientes y minería ilegal, con los que posan de insurgentes”, aseguraron.

Asimismo, el gobernador de Antioquia dijo que, “se debería redoblar el accionar militar contra esas organizaciones para garantizar la seguridad de la población civil”. De hecho, “en Antioquia estaría operando alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan y responsable de varios atentados en esa región”, señaló.