Colombia

Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Las artistas emocionaron a sus seguidores con un video en el que dialogan detrás del escenario en el que se presentarán el próximo 11 de junio junto a otros de los invitados que fueron confirmados para el evento

Guardar
Google icon

Las dos artistas emocionaron a sus seguidores con una posible aparición juntas en el escenario - crédito @javihoyosmartinez/IG

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparecen Shakira y Belinda juntas en lo que parece ser el backstage del escenario previo a los ensayos para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el jueves 11 de junio a las 12:30 p. m., tiempo del centro de México.

Las imágenes dispararon de inmediato la especulación sobre una posible colaboración en el escenario, teniendo en cuenta que durante la gira de la barranquillera por México, Belinda fue una de las invitadas al escenario. Hasta ahora, ninguna de las dos lo ha confirmado.

PUBLICIDAD

El programa oficial de la gala, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México, ya tiene su propio peso: Shakira encabeza el espectáculo principal junto a Burna Boy con el tema oficial Dai Dai, mientras que Belinda comparte cartel con Los Ángeles Azules para interpretar Por ella.

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero'
Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

La cantante barranquillera anunció su llegada a la Ciudad de México con una serie de fotografías en sus redes. La inauguración forma parte de un operativo artístico que abarca las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

En las imágenes se puede ver a Shakira vestida completamente con un atuendo de color negro, su cabello recogido y entablando una conversación con la mexicana.

Rápidamente, las reacciones de los fans de las dos artistas se hicieron presentes, con mensajes: “Sabemos que va a ser una inauguración impecable”; “Las dos reinas así no estén juntas en el escenario, la van a romper”; “Desde la gira soñamos nuevamente con verlas juntas”, entre otros.

Shakira impulsa el aprendizaje de otros idiomas con su canción del mundial

El lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira junto a Burna Boy, generó un fenómeno inesperado: un crecimiento significativo en el interés global por el aprendizaje de idiomas.

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram
Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

Según datos de la plataforma Preply, tras el estreno del sencillo, las búsquedas relacionadas con lenguas extranjeras aumentaron de forma notable, un efecto que se reflejó también en Google Trends, donde la frase “dai dai” duplicó su popularidad semanal y alcanzó su punto máximo el 8 de mayo.

El sencillo fue diseñado para acompañar la cita deportiva que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, y destaca por su estribillo multilingüe que fusiona frases de ánimo en italiano, japonés, español, francés e inglés.

Palabras como “Dai dai”, “Ikou”, “Dale”, “Allez” y “Let’s go” resuenan como símbolo de integración cultural. La vocera de Preply, Yolanda del Peso, definió este enfoque como “una puerta de entrada a nuevas culturas y al aprendizaje de nuevas lenguas”.

La canción será interpretada durante el espectáculo de medio tiempo de la final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este evento marcará la primera vez que la final del Mundial contará con un show de medio tiempo de 30 minutos, dirigido artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay, y con invitados como Madonna y BTS.

Shakira confirmó que el domingo 23 de mayo se estrenará el audiovisual de la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram

El videoclip oficial, que suma millones de visualizaciones, incluye la participación de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz y los Ghetto Kids, un grupo de danza infantil de Uganda invitado por Shakira tras viralizarse en redes sociales. La presencia de estos jóvenes aporta un mensaje de inclusión y visibilidad internacional para talentos emergentes.

Además del impacto musical y cultural, Shakira anunció que donará todas las regalías de “Dai Dai” y parte de lo recaudado en su gira “Las mujeres ya no lloran Tour” al fondo de educación de la FIFA y a la organización Global Citizen. El objetivo es apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a una educación de calidad.

Temas Relacionados

ShakiraBelindaInauguración Mundial 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

La ventaja en la llave es para el equipo barranquillero que como local superó 3-0 al Verdolaga y sueña con el bicampeonato y su decimosegunda estrella de Liga

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de junio

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

La Tricolor es una de las favoritas por su desempeño en los últimos años en donde fue subcampeona de la Copa América USA 2024 y tercera en la Eliminatoria Sudamericana

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: A los colombianos en el exterior aún les queda una manera de inscribir la cédula

Los interesados podrán votar en los consulados si son elegidos jurados de votación

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: A los colombianos en el exterior aún les queda una manera de inscribir la cédula

Ministerio de Transporte aclaró descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: no viajaban 600 pasajeros

El Ministerio de Transporte informó que el Tren de la Sabana debió reducir la velocidad durante su recorrido, lo que provocó una demora de 30 minutos en la movilidad

Ministerio de Transporte aclaró descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: no viajaban 600 pasajeros
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

La nueva arma que se está desarrollando en Indumil para el Ejército Nacional: la versión antidrón de una escopeta

Decretan confinamiento en San José del Guaviare por crisis humanitaria causada por las disidencias de las Farc

Tras condena a Santiago Uribe Vélez, se manifestaron las víctimas del proceso: “Ya se puede decir que el señor es un paramilitar”

Así fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos por el que condenaron a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe

ENTRETENIMIENTO

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Tebi Bernal reveló si arregló o no su situación con Alejandra Salguero, su pareja, tras la final de ‘La casa de los famosos’

Emmanuel Esparza se casó en Villa de Leyva: ni el actor ni la novia aguantaron las lágrimas en la celebración

Silvy Araújo confirmó el nacimiento de su bebé con tiernas fotografías y reveló su nombre

Hija de Marbelle reveló la difícil cirugía a la que se sometió la artista cuando tenía 8 meses de embarazo: “Sálvenla a ella”

Jhon Alex Castaño sorprendió al joven que fue reducido por policías en Bogotá: llevó regalos para él y su perrita

Deportes

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Atlético Nacional vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido que decidirá al campeón del primer semestre en la Liga BetPlay 2026

Así quedó la selección Colombia en el ránking FIFA tras la victoria a Jordania y previo al debut en la Copa Mundial 2026

Bus de Junior fue atacado con piedras, botellas y huevos en Medellín antes de la final contra Nacional

En video: Así despidieron los hinchas de Junior de Barranquilla a su equipo antes de la final ante Atlético Nacional

En video: así fue el entrenamiento a puerta abierta de Atlético Nacional previo a la final ante Junior de Barranquilla