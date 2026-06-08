Shakira y Belinda desatan furor tras filtrarse video en el ‘backstage’ del Mundial 2026

Las dos artistas emocionaron a sus seguidores con una posible aparición juntas en el escenario - crédito @javihoyosmartinez/IG

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparecen Shakira y Belinda juntas en lo que parece ser el backstage del escenario previo a los ensayos para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el jueves 11 de junio a las 12:30 p. m., tiempo del centro de México.

Las imágenes dispararon de inmediato la especulación sobre una posible colaboración en el escenario, teniendo en cuenta que durante la gira de la barranquillera por México, Belinda fue una de las invitadas al escenario. Hasta ahora, ninguna de las dos lo ha confirmado.

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El programa oficial de la gala, que se celebrará en el Estadio Ciudad de México, ya tiene su propio peso: Shakira encabeza el espectáculo principal junto a Burna Boy con el tema oficial Dai Dai, mientras que Belinda comparte cartel con Los Ángeles Azules para interpretar Por ella.

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

La cantante barranquillera anunció su llegada a la Ciudad de México con una serie de fotografías en sus redes. La inauguración forma parte de un operativo artístico que abarca las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

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En las imágenes se puede ver a Shakira vestida completamente con un atuendo de color negro, su cabello recogido y entablando una conversación con la mexicana.

Rápidamente, las reacciones de los fans de las dos artistas se hicieron presentes, con mensajes: “Sabemos que va a ser una inauguración impecable”; “Las dos reinas así no estén juntas en el escenario, la van a romper”; “Desde la gira soñamos nuevamente con verlas juntas”, entre otros.

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Shakira impulsa el aprendizaje de otros idiomas con su canción del mundial

El lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira junto a Burna Boy, generó un fenómeno inesperado: un crecimiento significativo en el interés global por el aprendizaje de idiomas.

Un viaje improvisado entre Medellín y Miami marcó el inicio del diseño del vestuario verde de Shakira en el video “Dai Dai" - crédito Shakira/YouTube - @gunnardeatherage/Instagram

Según datos de la plataforma Preply, tras el estreno del sencillo, las búsquedas relacionadas con lenguas extranjeras aumentaron de forma notable, un efecto que se reflejó también en Google Trends, donde la frase “dai dai” duplicó su popularidad semanal y alcanzó su punto máximo el 8 de mayo.

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El sencillo fue diseñado para acompañar la cita deportiva que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, y destaca por su estribillo multilingüe que fusiona frases de ánimo en italiano, japonés, español, francés e inglés.

Palabras como “Dai dai”, “Ikou”, “Dale”, “Allez” y “Let’s go” resuenan como símbolo de integración cultural. La vocera de Preply, Yolanda del Peso, definió este enfoque como “una puerta de entrada a nuevas culturas y al aprendizaje de nuevas lenguas”.

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La canción será interpretada durante el espectáculo de medio tiempo de la final, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este evento marcará la primera vez que la final del Mundial contará con un show de medio tiempo de 30 minutos, dirigido artísticamente por Chris Martin, líder de Coldplay, y con invitados como Madonna y BTS.

Shakira confirmó que el domingo 23 de mayo se estrenará el audiovisual de la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/Instagram

El videoclip oficial, que suma millones de visualizaciones, incluye la participación de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz y los Ghetto Kids, un grupo de danza infantil de Uganda invitado por Shakira tras viralizarse en redes sociales. La presencia de estos jóvenes aporta un mensaje de inclusión y visibilidad internacional para talentos emergentes.

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Además del impacto musical y cultural, Shakira anunció que donará todas las regalías de “Dai Dai” y parte de lo recaudado en su gira “Las mujeres ya no lloran Tour” al fondo de educación de la FIFA y a la organización Global Citizen. El objetivo es apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a una educación de calidad.