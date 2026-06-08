Capturan en El Poblado a ciudadano holandés con circular roja de Interpol: entró al país por el Aeropuerto El Dorado y se desplazó hasta Medellín

Migración Colombia detuvo en Medellín a un extranjero requerido por narcotráfico y blanqueo de capitales - crédito Migración Colombia

El resultado de una operación internacional coordinada dejó a un ciudadano holandés bajo custodia en Medellín (Antioquia), señalado por las autoridades como pieza clave de una red de narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba en Europa.

La detención se concretó en un hotel del exclusivo barrio El Poblado, luego de que una alerta internacional activara los mecanismos de búsqueda y captura en Colombia.

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En este caso, la información proporcionada por Migración Colombia permitió reconstruir la secuencia de movimientos del ciudadano europeo. El hombre ingresó al país el miércoles 3 de junio, aterrizando en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, sin que existiera en ese momento ninguna restricción en su contra.

Fue hasta el viernes 5 de junio que se emitió una circular roja por parte de las autoridades de Países Bajos, marcando un cambio decisivo en su situación.

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La captura se produjo en un hotel de El Poblado, en Medellín, tras la activación de una circular roja de Interpol - crédito Migración Colombia

La detención del ciudadano holandés en Medellín responde a una solicitud de justicia internacional por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas y de lavado de activos, delitos que lo convirtieron en un objetivo prioritario para los organismos de seguridad.

Según las autoridades europeas, el detenido ocuparía una posición estratégica dentro de una organización transnacional que tendría operaciones en Países Bajos y Finlandia.

La articulación entre Interpol y Migración Colombia resultó esencial para rastrear y ubicar al individuo, quien se alojaba en un hotel de El Poblado. Una vez confirmada su identidad y la vigencia del requerimiento judicial, se procedió a su detención y entrega a la Policía Nacional, iniciando los trámites para su posible extradición.

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Perfil del capturado

Las investigaciones apuntan a que el detenido no solo formaba parte de la estructura criminal, sino que actuaba como presunto financiador y articulador de operaciones ilícitas con ramificaciones en varios países europeos.

Las investigaciones citadas por Migración Colombia lo señalan como presunto financiador y articulador de operaciones criminales en Países Bajos y Finlandia - crédito Migración Colombia

Este perfil lo convirtió en un objetivo de alto valor para las agencias internacionales dedicadas a combatir el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero.

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De acuerdo con la información de las autoridades, la estructura criminal a la que pertenecería el hombre se especializaba en el tráfico de drogas hacia Europa y en complejas maniobras de blanqueo de capitales. La colaboración entre Migración Colombia e Interpol fue fundamental para el éxito del operativo, que culminó con la detención en el hotel de Medellín.

Migración Colombia expulsó por segunda vez a ruso-estadounidense vinculado a megafiestas en Medellín: habría reentrado de manera irregular

La expulsión de George Wolfe, ciudadano con doble nacionalidad rusa y estadounidense, volvió a colocar el foco sobre las estrategias migratorias y de control en Colombia. El hombre fue interceptado en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín, pese a tener una sanción que le prohíbe el ingreso al país durante 10 años.

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Las autoridades migratorias detectaron que Wolfe había ingresado sin registro legal, presuntamente cruzando el paso fronterizo de Rumichaca hacia Cali. Esta infracción se sumó a un historial de incidentes que, según Migración Colombia, justificaron la medida de expulsión inmediata. La operación requirió coordinación entre las regionales Occidente y Antioquia–Chocó de la entidad.

El ciudadano es señalado de realizar megafiestas en El Poblado, Medellín - crédito Migración Colombia

En abril de 2026, el conflicto entre Wolfe y los residentes del edificio Málaga, en el sector de El Poblado, Medellín, había alcanzado un punto crítico. Las denuncias acumuladas señalaban comportamientos reiterados como fiestas con volumen excesivo, la entrada frecuente de personas asociadas a actividades de prostitución y actitudes agresivas hacia los vecinos.

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Las quejas se prolongaron durante más de dos años, generando constantes intervenciones policiales y la apertura de un expediente con más de doce comparendos.

La directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, afirmó: “Durante años, los habitantes del sector manifestaron reiteradas quejas por comportamientos como realización de fiestas y ruidos que excedieron las capacidades de la propiedad residencial, generando desorden y afectaciones a la convivencia”.

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La decisión de expulsar a Wolfe respondió tanto a la reincidencia como al desacato de las normas de convivencia, luego de que no cumpliera con acuerdos previos de salida voluntaria. El 13 de abril, las autoridades ejecutaron la medida, coordinando esfuerzos entre Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana, lo que derivó en el embarque de Wolfe en un vuelo con destino a Miami