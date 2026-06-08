Vacaciones de mitad de año en colegios oficiales de Bogotá: fechas y talleres gratis de Idartes en junio

La Secretaría de Educación de Bogotá definió el calendario académico 2026 mediante la Resolución 2433 para las instituciones oficiales de preescolar, básica y media - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

La Secretaría de Educación de Bogotá en 2025 definió el calendario académico para 2026 mediante la Resolución 2433 del 27 de octubre de 2025, estableciendo con claridad los tiempos de receso y organización para todas las instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media de la capital.

Este calendario es la hoja de ruta para estudiantes, familias, docentes y directivos, permitiendo una planeación eficiente de las actividades escolares y los periodos de descanso.

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Uno de los aspectos más esperados es el receso estudiantil de mitad de año, que este 2026 iniciará el lunes 22 de junio y se extenderá hasta el lunes 6 de julio de 2026. Durante estas dos semanas, los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá podrán disfrutar de un merecido descanso antes de retomar las clases correspondientes al segundo semestre académico.

El receso estudiantil de mitad de año en Bogotá comenzará el 22 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio de 2026 - crédito Secretaría Distrital de Educación

El receso de mitad de año es una oportunidad clave para que niños, niñas y jóvenes recuperen energías, compartan en familia y participen en actividades recreativas y culturales. Además, la Secretaría de Educación indicó que este periodo está contemplado en el calendario anual para garantizar tanto el bienestar de la comunidad educativa como el cumplimiento de los estándares académicos.

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Además del receso de junio-julio, el calendario de 2026 incluye otros dos periodos de vacaciones: una semana en octubre (del 5 al 12) y un descanso largo de seis semanas entre el 30 de noviembre de 2026 y el 11 de enero de 2027, marcando el cierre del año escolar y el inicio de un nuevo ciclo académico.

Para quienes buscan actividades enriquecedoras durante las vacaciones, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) preparó la programación gratuita VacacionesCrea 2026, que se desarrollará entre el 20 de junio y el 4 de julio en los 19 Centros de Formación Artística Crea de Bogotá. La oferta incluye más de 90 experiencias artísticas para todas las edades, desde la niñez hasta la población mayor.

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Idartes desarrollará la programación gratuita VacacionesCrea 2026 del 20 de junio al 4 de julio en los 19 Centros de Formación Artística Crea de Bogotá - crédito Secretaría de Educación

Las Vacaciones Crea ofrecen talleres y experiencias como la construcción de monstruos, grabación de videoclips, creación de cómics, juegos de luces, experimentación sonora y mucho más. La programación está pensada para convertir las vacaciones en un espacio de juego, exploración y desarrollo de habilidades artísticas interdisciplinarias: música, movimiento, literatura, ciencia ficción, performance, creación sonora y tecnología.

Entre las experiencias destacadas están: Fábrica de personajes (creación y movimiento), Máster-Crea (recetas creativas para casa), En busca del quinto elemento (imaginación y creación colectiva), así como talleres de percusión corporal, composición de canciones, juegos sonoros, pdcast, radio y videoclips. También se incluyen actividades de reciclaje creativo y arte expandido, como Experiencia con máquinas inútiles, Monstruos para coleccionistas frikis y Proyecto Frankenstein.

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Los interesados en participar pueden inscribirse gratuitamente en la página www.crea.gov.co, donde también encontrarán toda la información sobre los cupos, horarios y sedes disponibles. Los talleres y experiencias estarán guiados por artistas y expertos en cada disciplina, en espacios adecuados y seguros para el desarrollo integral de los participantes.

La Secretaría de Educación de Bogotá señaló que el receso escolar busca preservar el bienestar de la comunidad educativa y el cumplimiento de los estándares académicos - crédito Alcaldía de Bogotá

Además de las actividades de Idartes, otras entidades públicas y privadas de Bogotá ofrecen durante las vacaciones una variada agenda de cursos, talleres deportivos, actividades ambientales, campamentos urbanos y programas de refuerzo académico.

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La Secretaría de Educación y el Idartes hacen un llamado a las familias y estudiantes a aprovechar estos espacios gratuitos, que están pensados para estimular la creatividad, el aprendizaje y la convivencia durante el receso escolar.

Cabe precisar que las inscripciones para las actividades gratuitas de Vacaciones Crea ya están abiertas en www.crea.gov.co y los cupos son limitados. Asimismo, el distrito estará anunciando prontamente los enlaces de registros para la Vacaciones Recreativas que se llevan a cabo en parques públicos y zonas especiales en varios puntos de la ciudad.

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