Alejandro Estrada habló del siguiente paso que dará con en su relación con Dominica Duque: “Tenemos un pendiente”

En conversación con Infobae Colombia, el actor cucuteño Alejandro Estrada se refirió a su relación con la también participante de Masterchef Celebrity Colombia 2024 y compartió qué tanto avanzan juntos en la competencia en la que nació su amor. “Nos va muy bien como pareja, llegamos lejos los dos”, comentó.

El también empresario de 44 años de edad adelantó detalles del siguiente paso que dará con Dominica Duque para formalizar su noviazgo con la presentadora paisa, pues siente que ya es hora de cumplir con ese pendiente. “Quiero organizar una cena para reunir a nuestras familias y que se conozcan todos”.

Según mencionó Alejandro Estrada está pensando en reunir a sus familiares junto con los de su amada Dominica Duque en una cena en la que ambos cocinarían como anfitriones de la noche para integrarlos a todos: “Cocinaríamos nosotros, pero del postre me encargaría yo y claro que será un Red Velvet a la Dominica porque fue el plato que le dediqué a ella en Masterchef. De fuerte ya sería la larga y amena conversación para conocernos todos y tener tanto su aprobación como su bendición”.

Alejandro Estrada aseguró a Infobae Colombia que ingresó al reality culinario en primera parte buscando un espacio distractor donde poder enfocar su mente, pues esta competencia inició cuando él atravesaba un momento crucial en su anterior relación, pues había puesto fin a sus doce años de matrimonio con la actriz Nataly Umaña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pero, además, al empresario del sector oftalmológico le interesaba poner a prueba su destreza en la cocina, pues a través de ella podía reconectar con su madre.

“No llegué a Masterchef en busca de un sentimiento, fui a concursar. Quería distraerme y demostrar todo lo que había aprendido de mi mamá. Sin embargo, en el camino me encontré con este regalo maravillo que la vida me dio”, afirmó Estrada sobre el flechazo que vivió dentro del juego culinario en el que participa.

Además, el actor compartió aquello que lo atrajo de la periodista nacida en Medellín, Antioquia a quien no había tenido la oportunidad de conocer antes. “Me dejé sorprender pro esta persona fantástica con la que nos hemos regalado momentos impresionantes dentro y fuera de la competencia. Creo que Valioso conservarlo, atesorarlo y darle un buen manejo”, agregó.

Novios y rivales

El programa Masterchef Celebrity Colombia fue el escenario en que Alejandro Estrada y Dominica Duque coincidieron en un momento de sus vidas en el que conectaron. Poco a poco su empatía y atracción se hicieron más evidentes al punto que la misma competencia los puso a prueba, pues, por un lado, Juan Pablo Llano los sometió a un reto en parejas, mientras que por el otro ya tuvieron que competir entre ellos, pues finalmente ambos con concursantes.

En este capítulo se evidencio la complicidad por parte de sus compañeros, jurados y la misma presentadora Claudia Bahamón ya que todos conspiraron para que la pareja tuviera una boda simbólica al finalizar la prueba que ganaron como pareja obteniendo su primer pin de inmunidad conjunto.

Todo comenzó cuando Alejando y Dominica hicieron su entrada triunfal de la pareja tras ganarse el pin de inmunidad, en la que los demás participantes emularon la típica melodía (marcha nupcial) que se escucha en las ceremonias de matrimonio por la iglesia católica; esto, gracias a la broma propuesta por Carolina Cuervo, según reveló Ilenia Antonini.

La situación causó risas e incomodidad en la pareja, especialmente de la paisa de 30 años, que no entendía lo que ocurría. “Mientras yo iba caminando yo no entendía nada porque estaban y yo era como cuando a uno le cantan el cumpleaños y no sabe para donde mirar”, expresó Duque.

Ante la importancia del momento, los jueces no se quisieron quedar por fuera y decidieron hacer parte de los preparativos del posible matrimonio de la pareja, agregando que, al ser jueces, perfectamente podrían realizar el casamiento informal, mientras se deciden por la ceremonia oficial.

“Faltó alguien tirando arroz. A ver aquí ya nos quedó claro que aquí estamos en un proceso de matrimonio o algo así”, expresó Adria Marina. Mientras que Jorge Rausch fue que se ofreció para casarlos. “Nosotros somos jueces, por lo tanto, si quieren bajen y los casamos, de una vez”, agregó.

Frente a los que se está viendo al aire, Alejandro Estrada comentó a Infobae Colombia qué: “Nos estamos divirtiendo, pero vamos con calma. Es algo bonito que se debe cuidar y queremos atesorarlo de la mejor manera, además estamos concentrados en el juego que afortunadamente hemos podido escalar juntos, no puedo dar más detalles, pero si llegaremos lejos los dos”.