Juan Manuel Santos, Leopoldo López y otros ocho líderes internacionales firmaron una carta abierta contra el fraude electoral de Nicolás Maduro: “El pueblo venezolano ha hablado alto y claro”

La carta habla sobre la evidencia de que Edmundo González, en efecto, salió victorioso en las elecciones venezolanas - crédito redes sociales/X

Se conoció una carta abierta en la que líderes mundiales del mundo político, económico, social y empresarial firmaron una fuerte condena en contra del fraude que se habría cometido en las elecciones venezolanas, que dejaron como ganador a Nicolás Maduro.

El documento está firmado por el colombiano Juan Manuel Santos, así como por Leopoldo López, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda; también por Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega; el ex secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y otros más. No se halló al presidente Gustavo Petro como uno de los firmantes.

Las noticias alrededor del mundo han girado, en parte, en torno a la complicada situación social que se desató en el país vecino a raíz de los resultados de la jornada de elecciones presidenciales del domingo, 28 de julio.

El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia - crédito Ronald Peña R/EFE EFE

De acuerdo con un artículo de análisis hecho por el corresponsal de Sudamérica para el medio periodístico británico The Guardian, hay evidencia que permitiría afirmar que el líder del régimen Nicolás Maduro perdió la contienda electoral contra su oponente, Edmundo González.

“No es nuevo que se acuse a Nicolás Maduro de intentar robar unas elecciones presidenciales —Estados Unidos calificó de “insulto a la democracia” su afirmación de haber ganado la reelección en 2018—, pero las pruebas de tales acusaciones nunca antes habían sido tan contundentes”, se publicó en el medio.

Y se agregó: “Los análisis realizados por la oposición, académicos y medios de comunicación han ofrecido pruebas contundentes que sugieren que el presidente venezolano perdió —por goleada— frente al principal candidato de la oposición, el diplomático retirado Edmundo González”.

Lo que dice la carta

En ese sentido, se divulgó la misiva que reafirma la posición de una “evidencia concluyente” de que Edmundo González tuvo una “abrumadora” victoria, a través de los datos estadísticos analizados. El documento, principalmente, pide que se reconozca la legitimidad de la victoria del oponente de Nicolás Maduro.

Esta fue la carta abierta firmada por líderes internacionales en contra de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de Venezuela - crédito redes sociales/X

“Nosotros, los que abajo firmantes, pedimos que su liderazgo asegure que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada, y que la comunidad internacional reconozca los resultados de la elección, con Edmundo González como su ganador y como el legítimo presidente de Venezuela”, abre la carta.

Pero además explica el documento cómo fue la victoria de González. “Trabajos de tabulación de los votantes independientes, validados por expertos y con credibilidad mostraron que González ganó aproximadamente dos tercios de los votos”. Incluso, afirmaron que los “conteos oficiales del 81% de los colegios electorales le dan a González el 67,17% de los votos válidos, frente al 30,4% para el presidente titular, Nicolás Maduro”.

El fundamento de la explicación de la carta es el reconocimiento de que “aun si Maduro ganara el 100% de todos los votos restantes del 19% de los colegios electorales, González habría obtenido una mayoría electoral sustancial. En otras palabras, el margen de victoria revelado por los recuentos oficiales de los colegios electorales es tan amplio que es matemáticamente imposible que Maduro hubiera ganado las elecciones”, según la misiva.

Por eso, a lo largo del texto indicaron que, más allá de los votos, la intención electoral apuntaba a una victoria del opositor de Maduro, pues esta perspectiva es “es coherente con todos los datos de las encuestas de opinión disponibles y con el exhaustivo esfuerzo de la oposición en el seguimiento de los comicios. Y esta victoria se produce a pesar de las medidas extremas adoptadas por el régimen para socavar el proceso democrático, incluida la inconstitucional privación de derechos de casi 8 millones de venezolanos (una cuarta parte de la población) que han huido del país en los últimos años”.

Algunos de los firmantes de la misiva - crédito redes sociales/X

Un proceso fraudulento y la tiranía

La carta también destacó que tanto la OEA (Organización de Estados Americanos) como varios observadores independientes, tales como el Centro Carter, “condenaron el proceso electoral por fraudulento, y varios gobiernos latinoamericanos ya han reconocido la victoria del Presidente González”, mientras que se evidenció a algunos mandatarios que no han pronunciado afirmaciones claras en contra de Maduro. “Es revelador que los pocos líderes nacionales que reconocen a Nicolás Maduro como ganador sean todos autócratas”, se leyó en el mensaje.

Mientras tanto, se reconoció a los venezolanos que han hablado “fuerte” para denunciar las irregularidades, en favor de un mejor futuro, a pesar de los intentos del “régimen de Nicolás Maduros” para “silenciarlos”.

Además, solicitaron a la comunidad internacional a que persuada a Nicolás Maduro a que “aceptar” los resultados de la elección, ya que la “tiranía” del mandatario venezolano no es solamente interna: “Las amenazas de conflicto armado internacional (que presionan sobre las reclamaciones territoriales de su vecina Guyana) y los flujos masivos de emigrantes procedentes de Venezuela han contribuido a desestabilizar la región. La emigración se ha visto impulsada por la caída libre de la economía venezolana y el aumento vertiginoso de la pobreza, así como por la grave represión y las violaciones de los derechos humanos”.