Fuerte accidente en Engativá dejó dos lesionados: conductor involucrado aseguró que no estaba bajo los efectos del alcohol

Dos personas resultaron lesionadas luego del choque entre dos motocicletas y un taxi - crédito captura de pantalla City TV

Sobre las 5:30 a. m. del viernes 9 de agosto se presentó un fuerte accidente en la localidad de Engativá, con dirección al aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se vieron involucradas dos motocicletas y un vehículo de servicio público, tipo taxi. Dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con los testimonios de los involucrados en el siniestro, una de las motocicletas bajó por el puente de la calle 26 y, al pisar una franja, el conductor se deslizó y cayó; otro motociclista intentó ayudarlo, pero fue impactado por el taxi, causando el choque.

El hombre que se resbaló sobre la pintura, teniendo en cuenta que el piso estaba húmedo, por fortuna no sufrió ninguna lesión. “Me resbalé en la raya blanca, estaba parando la moto y llegó el otro muchacho a ayudarme y en ese momento el taxi le dio por detrás y me lo tiró encima”, manifestó el hombre que se dirigía a su hogar desde su lugar de trabajo.

Por su parte, el conductor del taxi contradijo la versión de uno de los involucrados y aseguró lo siguiente: “Bajaban las motos, cuando vi que el conductor frenó, le pegó al otro, no sé cómo sería y no me dio tiempo de reaccionar”. Además, hizo una declaración que causó confusión, pues en conversación con CityTv quiso dejar una constancia: “Confirmar que voy en sano juicio y no voy ebrio, lo reitero, voy en sano juicio”.

Las dos personas que se transportaban en la segunda moto terminaron con fuertes golpes, por lo que debieron ser trasladadas a un centro asistencial para recibir la debida atención médica.