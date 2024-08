Disidencias de las Farc respondieron a Petro por supuesto plan para asesinarlo: “Cuídese de los que se hacen llamar sus amigos”

A través de su cuenta de X, el presidente cuestionó a alias Iván Mordisco, preguntándole si es verdad que tiene alianzas criminales para atentar contra su vida - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Mediante un comunicado emitido el viernes 9 de agosto, las disidencias de las Farc respondieron al presidente Gustavo Petro, luego de que este acusara a alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), de querer asesinarlo.

De acuerdo con el jefe de Estado, el líder del grupo guerrillero habría participado en una alianza con la autodenominada Nueva Junta del narcotráfico, organización con sede en Dubái, para matarlo con francotiradores pagos que habrían conseguido armas para tal fin y con la orden de ejecutar dicho plan el pasado 20 de julio.

En un primer punto, las disidencias de las Farc aclararon que esto se podría tratar de una noticia falsa, pues ven con preocupación la “falta de rigurosidad y seriedad” de los asesores de seguridad e inteligencia del presidente Gustavo Petro, que “le permiten dar credibilidad a este tipo de noticias”.

“Creemos que debe haber una política interna para mantener al presidente con una venda en los ojos que no le permite hacer una lectura correcta de la realidad. Solo así se entendería que le vendan noticias como el asesinato del niño en Cauca muerto por parte del ejército con una bomba de mortero y nos señalen como culpables, pasando por alto la abundante cantidad de pruebas que presentó la comunidad”, aseguraron en el comunicado.

Además, el grupo guerrillero aseguró que no conocen de la existencia de la Nueva Junta del Narcotráfico. Lo que dejaron claro, es que “los Emiratos Árabes Unidos han sido descritos como el mejor aliado antiterrorista de EE. UU. en el Golfo Pérsico, según Richard A. Clarke”, asesor de seguridad nacional de los EE. UU. Por lo tanto, indicaron que, “si algo sucede en Dubái, deben estar detrás los agentes gringos y no nosotros. Y si existe una Nueva Junta debe ser porque había una Vieja- muy seguramente al servicio de la DEA, como es costumbre”.

Sobre Alexei Schacht, el abogado de Nueva York que entregó información a los Gobiernos de Estados Unidos, y Colombia sobre el posible plan para matar al presidente Petro, las disidencias de las Farc señalaron que, “representa al narcotraficante Otoniel. Tanto Otoniel como el abogado pertenecen al sector antagónico en términos políticos y militar de las FARC EP, paramilitares de extrema derecha con los cuales nunca hemos tenido cercanía, salvo como enemigos en el campo de batalla”.

El grupo guerrillero cree que, por lo anterior, se movió la información a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, “la misma que Petro visitaba en el 2008 para entregar información de miembros de su partido como colaboradores de las FARC EP, según WikiLeaks”, y arremetió contra el medio norteamericano Univisión, donde Alexei Schacht habló sobre el supuesto plan contra Petro: “Siempre ha sido un aliado para mantener matrices de opinión para control de la población hispana”.

Así las cosas, las disidencias recalcaron que “el único que ha amenazado con matar a alguien” es Petro: “Con un plan para asesinar o capturar al camarada Iván Losada, plan que terminaba el 20 de julio y que ampliaron 45 días más, seguramente por orden de los gringos, los mismos que están trabajando en asocio con la inteligencia de las Fuerzas Militares y policiales de Colombia”.

Sobre la fuerza pública, denunciaron que, “persiguen y acosan a familiares de los mandos de las FARC-EP, les ofrecen dinero de forma ilegal a colaboradores y amigos para comprar sus conciencias y que trabajen con ellos”.

Por todo lo anterior, enviaron un mensaje claro al presidente: “Le sugerimos que maneje mejor su agenda y deje de llegar tarde a los eventos públicos y luego salga a decir que fue por culpa nuestra”.

“Petro, deje de creer como un niño en cuentos de conspiraciones internacionales que solo buscan generar más rupturas en la ya maltratada Paz Total, cuentos de esos que buscan pescar en río revuelto, no sea que le pase lo del pastorcillo mentiroso y que el día que la derecha paramilitar uribista en asocio con los gringos le hagan un atentado de verdad, nos señalen a nosotros para desviar responsabilidades”, afirmaron.

Finalmente, lanzaron una fuerte advertencia al presidente: “Recuerde que los gringos son expertos en operaciones de falsa bandera. No se deje entrampar, y ande con ojos en la espalda, no por nosotros, a usted le toca es cuidarse de los que se hacen llamar sus amigos, ¿O con lo de Benedetti no ha aprendido?”.