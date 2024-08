Andrea Valdiri habló de su intimidad y dio la razón por la que no compartiría a su pareja: “No te pongas a estar metiendo el ganado en la casa”

Esto piensa Andrea Valdiri de compartir la pareja - crédito @andreavaldirisos/IG Foto: Instagram @andreavaldirisos

Una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia es Andrea Valdiri y todo lo que comparte en sus redes sociales es de interés para su público. Por eso, su trabajo, su rol como madre, sus consejos y su situación sentimental se convierten en tema de conversación entre sus seguidores.

Así sucedió en su momento con la muy sonada historia que vivió Andrea con el cantante Lowe León y la paternidad de su hija menor, Adhara, o con su matrimonio con el creador de contenido Felipe Saruma, y su posterior separación.

Un distanciamiento que se dio luego de varios rumores de que se había acabado la relación de los dos, ya que ambos esperaron hasta noviembre de 2023 para confirmar que su matrimonio había llegado a su final.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron su separación a través de redes sociales - crédito @felipesaruma - @andreavaldirisos/Instagram

Después de todas esas polémicas y el proceso que vivió para sanar su cuerpo, alma y corazón, como ella misma lo mencionó, Andrea se mantuvo distanciada de los medios y las cámaras.

Hasta que un día reapareció en sus redes sociales mostrando su esbelta figura y las novedades en las que estaba trabajando; incluso en ese momento se empezó a rumorar que también estaba iniciando una nueva relación sentimental, pero nunca se comprobó.

La bailarina poco a poco empezó a enfocarse en ella, su familia y sus proyectos, pues había descuidado algunas situaciones que decidió retomar para mejorar su calidad de vida, estado físico y aspecto.

De esta manera, Andrea volvió al ruedo, sacó un nuevo emprendimiento referente a ese cuidado personal y siguió con la creación de contenido. Y solo hasta agosto de 2024 volvió a otorgar una entrevista, y fue para el pódcast de Dímelo King, en el cual habló de diferentes temas que la han marcado, su vida personal, la vinculación que le hicieron con Richard Ríos, su pasado y algunos otros referentes al manejo de su intimidad.

Andrea Valdiri reveló detalles de su vida íntima en podcast al que fue invitada - crédito YouTube Dímelo King

De acuerdo con las declaraciones de Andrea respecto a la libertad y las cosas que se atrevería a hacer en sus relaciones sexuales, ella no estaría con una mujer ni tendría tríos, pues es una parte de respeto y cuidado que debe tener una relación de pareja.

“No machi, yo respeto mucho ese tema. Porque es que si tú le das, o sea, si tú estás en una relación y tú metes a un tercero, agárrate, porque ahí vienen los añañai. Entonces no. Si tú quieres cosechar algo lindo con alguien, no te pongas a estar metiendo el ganado en la casa, loco, que porque te gusta la otra y después te gusta el otro. Entonces cuando salgas a la calle ya estas tan open mind que ya tú dices: ‘No, pues mi marido va a aceptar que yo haga eso’. Ahí vienen los añañai”, aseguró Andrea Valdiri en la entrevista.

Adicionalmente, explicó que es una forma de pensar que tiene ella, dejando claro que no juzga y cada persona actúa como le parezca más acorde y se siente mejor, pero también aclarando que es una manera de ver la situación desde una perspectiva comprometida, ya que soltera es otra cosa.

“Yo siento que una relación es de dos y si tú quieres formar algo bonito, respétense ahí entre dos. Pero eso soy yo, hay gente que le encanta, le gusta y lo puede hacer. A bueno que uno esté soltero, vaya y venga hacer lo que se le dé la gana, pero cuando quieres construir familia, no joda, no sé, yo lo respeto, pero cada cabeza es un mundo”, puntualizó la barranquillera.

Así respondió Andrea Valdiri a la posibilidad de estar con una mujer o de meter terceras personas en una relación - crédito dimelokingoficial/TikTok

En la conversación también se abordó el tema de una posible relación con el jugador de la selección Colombia, Richard Ríos, especialmente porque el futbolista aseguró que a Andrea Valdiri es la mujer más bonita de Colombia. A lo que Andrea Valdiri aclaró que no ha pasado nada entre ellos y que por el momento no es una situación de interés sentimental.

“Yo vi muchos tiktoks, es divino, bello. Él tiene mujer, respeta, me parece hermoso, talentoso, es simpático, respetemos, no crucemos las líneas Richard”, dijo la mujer.