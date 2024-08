Mamá de Omar Geles apoya a la familia de su hijo fallecido con un emprendimiento

El negocio familiar sigue prosperando a manos de una mujer trabajadora - crédito jannergeles / Instagram

Muchos fanáticos siguen llorando por la partida del célebre compositor Omar Geles El autor, reconocido en la escena musical de Valledupar por su influencia en las carreras de artistas como Silvestre Dangond y Patricia Teherán, pues falleció el 22 de mayo a sus 57 años.

Su muerte dejó una gran pérdida en la música colombiana y un vacío significativo entre sus colegas y admiradores, que ahora siguen a sus familiares para enterarse de qué sucedió con ellos después de este golpe tan difícil.

A pesar del dolor, sus seres queridos han encontrado una forma de honrar su memoria mientras siguen adelante. Incluso, la madre del compositor ha decidido revitalizar su negocio de comida típica con la esperanza de recordar a su hijo.

Motivada por las palabras de su hijo, quien la alentó a comercializar sus pasteles típicos a un precio que justifique su alta calidad y el abundante contenido de carne, ha decidido darle un nuevo impulso a su emprendimiento. “Omar me dijo un día: ‘mamá, usted por qué se hace esos pasteles tan sabrosos, yo le voy a hacer una publicidad para que los venda a $20.000′, porque tienen bastante carne”, comentó.

Los nietos, nueras e hijos de Geles han unido fuerzas para promocionar el negocio a través de redes sociales y, de esta manera, pretenden mantener viva la tradición culinaria de la familia y recordar con cariño al compositor fallecido. En las publicaciones, se pueden ver diversas imágenes de los platillos que preparan, además se acompañan con los mensajes emotivos de sus seguidores.

Esta nueva etapa del negocio familiar ha sido apoyada por sus seguidores “Como dice la canción: ‘Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar por mi hermano y por mi’... Y aún sigue trabajadora. Dios le dé fuerzas”, ese comentario fue apoyado por otros internautas.

Así también, hubo otros fanáticos que le recordaron su fuerza y también agregaron: “Me encanta esa señora, es humilde, vende sus pasteles y no necesita de eso” y “Yo cada que veo a doña Hilda me derrito de amor usted no me conoce, pero le pido al cielo mucha salud y amor en su vida”.

El fallecimiento de Omar Geles no solo representó una pérdida para su familia, sino para todo el ámbito musical colombiano. Artistas, productores y fanáticos han recordado su legado a través de homenajes y tributos. Plataformas de streaming han presenciado un incremento en la reproducción de sus canciones, y estaciones de radio y programas de televisión han dedicado programas especiales a honrar su memoria.

En el contexto de Valledupar, que resuena con los acordes del vallenato, el nombre de Omar Geles quedará indeleble en la historia cultural, pues su habilidad para componer y su sensibilidad musical lo convirtieron en un icono en Colombia y más allá de sus fronteras.

Esta iniciativa resalta la importancia de la resiliencia y la unidad familiar en momentos de adversidad. La forma en que la familia Geles ha decidido enfrentar la pérdida, con una actitud proactiva y positiva, es un ejemplo inspirador para muchas otras familias que encuentran en el legado de sus seres queridos una razón para seguir adelante.

El esfuerzo de la familia Geles por mantener en alto la memoria de Omar no se limita solamente al ámbito musical, pues se han organizado homenajes en diferentes partes del país, donde se destaca la influencia del artista en la música vallenata y su impacto en tantos cantantes y seguidores de esta música.

Uno de los eventos se llevó a cabo el 4 de agosto en el Parque Simón Bolívar, donde los artistas del género sorprendieron con su interpretación.