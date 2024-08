Karol G y Shakira figuraron en las nominaciones a los VMAs 2024: ahora competirán por separado

Tras su aparición en los VMAs tras ser nominadas de forma conjunta por "TQG", Karol G y Shakira vuelven a figurar entre las nominadas, pero esta vez por separado - crédito Jeremy Smith/Europa Press

Los MTV Video Music Awards se ganaron su lugar como una de las galas de premios más importantes de la industria musical angloparlante. Concebido con el objetivo de reconocer los mejores videos musicales del año por parte de la cadena MTV, el evento incluye varias categorías, tales como Video del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Colaboración, entre otras. Los premiados son seleccionados mediante una combinación de votos del público y de un panel de expertos de la industria.

En la edición más reciente de los VMAs celebrada en 2023, destacó la presencia de Karol G y Shakira. Ambas fueron nominadas en dicha gala por su videoclip para TQG y se llevaron el galardón que levantaron juntas ante la euforia del Prudential Center de Newark (Nueva Jersey), así como de sus seguidores en redes sociales. Además, durante la serie de presentaciones elegidas para la gala, Shakira brindó una presentación en la que repasó toda su carrera musical con sus grandes éxitos acompañada de una escenografía y un montaje que fueron tendencia por días.

El martes 6 de agosto se dieron a conocer los nominados en las 21 categorías de los VMAs 2024. Una vez más Shakira y Karol G figuraron entre las candidatas a Mejor video latino, pero en esta ocasión cada una lo hizo por su lado. La Bichota figuró gracias al videoclip de Mi ex tenía razón, el segundo sencillo de Mañana será bonito (Bichota Season). Por su parte, la barranquillera lo hizo con el videoclip de Puntería, su colaboración con Cardi B que apareció en Las mujeres ya no lloran, y fue el tema oficial de la pasada Copa América.

El dúo de la colombiana con la rapera estadounidense figura entre los nominados a Mejor video latino - crédito @shakirastuff_/X

En esta ocasión, Karol G y Shakira están nuevamente en la lista, pero los acompaña una lista de competidores especialmente robusta. Bad Bunny con Monaco, Myke Towers con LALA, Rauw Alejandro con Touching The Sky son competidores destacados. Pero la figura que más destaca es la de Anitta, pues la brasileña tiene dos videoclips nominados: el de Mil Veces, y su colaboración como invitada de Peso Pluma en Bellakeo.

Los ganadores de los VMAs 2024 se darán a conocer en la gala del martes 10 de septiembre a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), que se emitirá a través del canal MTV. Las votaciones del público se abrieron este mismo martes en su página oficial, y se mantendrán abiertas hasta el 30 de agosto.

Los más nominados de los VMAs 2024

Taylor Swift encabeza la lista de nominaciones en los VMAs 2024 con un total de 10 - crédito Miguel A. Lopes/EFE

Para la próxima gala Taylor Swift se perfila como la principal opcionada a llevarse los premios más codiciados de la premiación. La cantautora norteamerican encabeza la lista de nominaciones con un total de 10, de las cuales la mayoría corresponden al videoclip de Fortnight, tema en el que colaboró con Post Malone, incluyendo la nominación de Video del Año.

En el caso de Swift, será una oportunidad de extender su récord de cuatro a cinco galardones en esa categoría. Además es la vigente ganadora de dicho galardón, pues en las ediciones de 2022 y 2023 ganó el premio con Anti-Hero y All Too Well: The Short Film, respectivamente. Los otros premios en esta categoría para la norteamericana llegaron por Bad Blood en 2015 y You Need to Calm Down en 2019.

Adicionalmente, Fortnight fue nominada en 2024 en las categorías Canción del Año y Mejor Colaboración, otros dos premios muy codiciados en los VMAs.

El propio Post Malone es el segundo artista con más nominaciones en esta edición, con un total de nueve. Además de las ocho correspondientes a Fortnight, suma una nominación a Mejor colaboración por I Had Some Help con Morgan Wallen. A estos les siguen Ariana Grande, Eminem y una debutante en los VMAs, Sabrina Carpenter, que obtuvieron seis nominaciones cada uno.