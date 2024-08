Isabel Zuleta enfrentó a Juan Fernando Cristo tras rechazar su proyecto de reelección presidencial: “¿Su presidente hubiera podido firmar la paz sin reelección?”

Isabel Zuleta ha sido la principal defensora de la posibilidad de que se apruebe nuevamente la reelección presidencial - crédito @Mininterior/X y Mariano Vimos/Colprensa

La senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico, ha respondido enérgicamente al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, después de que este anunciara que el Gobierno no apoyará su proyecto de reactivar la reelección presidencial.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Zuleta argumentó que la figura de la reelección fue crucial para concluir el proceso de paz con las Farc bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así las cosas, la congresista lanzó una pulla por la reelección Santos, que estuvo al frente del Gobierno durante dos cuatrienios (desde 2010 hasta el 2018): “Le pregunto a @CristoBustos ¿Juan Manuel Santos (su presidente) habría podido terminar el proceso de Paz con las FARC sin haber sido reelegido?”

Agregó: “¿Por qué Juan Manuel Santos cambió la Constitución para que sólo después de su reelección se acabará la reelección?”.

Isabel Zuleta enfrentó a Juan Fernando Cristo tras rechazar su proyecto de reelección presidencial - crédito @ISAZULETA/X

En otra publicación, la senadora señaló que el debate sobre la reelección ha sido analizado en el contexto de la realidad de más de 197 países en el mundo: “Es crucial aclarar este debate dentro de los límites establecidos por la Corte Constitucional. Este tema surge como una demanda de diversas organizaciones sociales y a ellas me debo”, aseguró.

Además, enfatizó en que no le teme al uribismo, “tanto en cabeza propia como ajena, que ha gobernado y no puede ser la excusa para no debatir”. Y agregó: “La derecha no necesita la reelección porque son ellos los que se han reelegido durante más de 200 años”.

Finalmente, Zuleta considera que el debate que promueve la reelección presidencial en Colombia también favorecer la gobernabilidad, “por lo que es importante que incluya la revocatoria del mandato. Las políticas públicas requieren proyectos a largo plazo, como lo vivimos en el pasado con Juan Manuel Santos y el acuerdo de paz”, escribió en X.

Isabel Zuleta arremetió contra la derecha, afirmando que esta no necesita la reelección - crédito @ISAZULETA/X

Isabel Zuleta ya tiene listo el proyecto que busca dar via libre a la reelección presidencial

La Senadora Isabel Zuleta confirmó que presentará el proyecto de acto legislativo que permitiría la reelección de Gustavo Petro. El anuncio fue realizado el lunes 5 de agosto desde las instalaciones del Congreso de la República.

Zuleta destacó la necesidad de incluir conceptos jurídicos en la propuesta. “Nos falta incorporar los conceptos jurídicos. Nos parece muy importante involucrar a los juristas, sobre todo exmagistrados, que han tenido una tradición en estas discusiones”, mencionó la senadora.

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, rechazó tajantemente la propuesta de reelección presidencial que algunos sectores políticos han intentado promover en el país. Durante una declaración pública realizada el martes 6 de agosto, el ministro dejó claro que el Gobierno nacional no respaldará ninguna iniciativa que busque extender el periodo constitucional del actual presidente Gustavo Petro.

Juan Fernando Cristo no apoyará ningún proyecto que busque la reelección presidencial - crédito @Mininterior/X

Cristo, que recientemente reemplazó en el ministerio a Luis Fernando Velasco, enfatizó que no hay intención por parte del Ejecutivo de buscar una extensión del mandato de Petro. De esta manera, desmarcó claramente al Gobierno de las aspiraciones de la senadora Zuleta.

De hecho, en un tono que algunos calificaron de jocoso, Cristo subrayó que la propuesta de la senadora Zuleta carece de apoyo significativo, incluso dentro de su propio partido, el Pacto Histórico. Aseguró que el proyecto no representa el sentir de la colectividad.

“Ay Dios mío. Lo he dicho de todas las maneras, pero vuelvo y lo repito. Primero, no es un proyecto del Pacto Histórico, sino de una senadora. El Gobierno ha dicho, en todos los idiomas que, así como está hoy la constitución es como le funciona al país, con alternancia democrática. La reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida”, afirmó Juan Fernando Cristo en su declaración.