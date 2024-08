El Código Sustantivo del Trabajo advierte que lo pueden multar en su trabajo: estas serían las razones

El Código Sustantivo del Trabajo en Colombia es la carta magna tanto del empleador como del trabajador - crédito Freepik

En el campo de las relaciones laborales, es fundamental que tanto empleadores como trabajadores comprendan las reglas que rigen las sanciones y multas en el ámbito laboral en Colombia.

De acuerdo con Caracol Radio, el Código Sustantivo del Trabajo CST de Colombia, un documento que compila las disposiciones legales en materia laboral, establece claramente los casos en los que se pueden imponer multas a los trabajadores y las limitaciones asociadas a estas sanciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En Colombia, todo contrato laboral está acompañado de un reglamento interno que debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa. Según el artículo 104 del CST, este reglamento es un conjunto de normas diseñadas para regular las condiciones del trabajo, y debe abordar aspectos cruciales como la seguridad laboral, el salario, las horas de trabajo, las obligaciones y las prohibiciones especiales.

El Código Sustantivo del Trabajo CST, es el documento que reúne todas las normas sobre las disposiciones legales sustantivas en material y procesal laboral - crédito Legis

El reglamento interno no solo establece las expectativas y responsabilidades de los empleados, sino que también detalla las consecuencias de no cumplir con las normas establecidas. Aunque no todas las faltas conllevan una sanción económica, y la ley es precisa al respecto.

Multas: cuándo y cómo se pueden imponer

El artículo 113 del CST especifica las circunstancias en las que un empleador puede imponer una multa a un trabajador. Las situaciones que pueden llevar a una sanción económica son:

1. Retrasos sin justificación: Si un empleado llega tarde a su puesto de trabajo sin una excusa válida.

2. Ausencias no justificadas: Si el trabajador se ausenta de su trabajo sin una razón aceptable.

Este reglamento debe incluir todas las disposiciones normativas, como las indicaciones para evitar riesgos profesionales, las prestaciones adicionales, el salario, las obligaciones y prohibiciones especiales, las horas extras o los horarios de entrada y salida de los trabajadores - crédito Luisa González/REUTERS

En estos casos, la sanción económica impuesta no puede exceder de la quinta parte del salario diario del trabajador. Esta multa puede ser descontada directamente del salario del empleado. Es importante subrayar que el dinero recaudado por estas multas debe ser destinado exclusivamente a premios o regalos para el resto de los empleados, promoviendo así un entorno laboral equitativo.

No obstante, la imposición de una multa no exime al empleador de la obligación de pagar el salario correspondiente al tiempo que el trabajador ha dejado de laborar. Esta disposición asegura que, a pesar de la penalización económica, el trabajador no quede en desventaja por las ausencias o retrasos.

Regulación de sanciones, principios y limitaciones

El CST también establece principios clave sobre la imposición de sanciones disciplinarias que deben ser observados por los empleadores:

- Prohibición de penas corporales: Las sanciones no pueden consistir en medidas físicas o que afecten la dignidad del trabajador.

- Limitación en la suspensión: Si el reglamento interno establece que una sanción implica la suspensión del trabajo, esta no puede exceder de 8 días en el primer incidente. En casos de reincidencia, la suspensión puede prolongarse hasta dos meses, garantizando así una respuesta proporcional a la gravedad de la infracción.

- Derecho a la defensa: Antes de imponer cualquier sanción, el empleador debe ofrecer al trabajador la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Esta audiencia debe contar con la presencia de al menos dos representantes del sindicato al que pertenezca el trabajador, asegurando un proceso justo y transparente.

- Condiciones laborales: El reglamento interno no puede incluir cláusulas que empeoren las condiciones laborales del trabajador en comparación con lo establecido en la ley, los contratos individuales, los pactos, las convenciones colectivas o los fallos arbitrales.

La normativa dicta también que ese dinero que se recogería por las llegadas tardes o por la ausencia de un trabajador debe ser invertido o usado exclusivamente en premios o regalos para el resto de los trabajadores de la empresa o compañía - crédito Carlos Ortega/EFE

Comprender las normativas que rigen las sanciones económicas en el entorno laboral es esencial para mantener un ambiente de trabajo justo y transparente. El Código Sustantivo del Trabajo ofrece un marco claro sobre cómo y cuándo se pueden imponer multas, asegurando que estas sanciones sean proporcionales y que los derechos de los trabajadores estén protegidos.

Los empleadores deben aplicar estas normas con responsabilidad, mientras que los trabajadores deben estar al tanto de sus derechos para garantizar una relación laboral equilibrada.