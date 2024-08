Andrea Guzmán vivió transformación emocional con su esposo: “Le iba a hacer un show de celos y no se enganchó”

Andrea Guzmán relató cómo la relación con su pareja la hizo cambiar su pensamiento tóxico - crédito cortesía Disney + y @andreitaguz/Instagram

Andrea Guzmán es recordada por darle vida al personaje de Yadira Pacheco en la novela Pedro el escamoso, que regresó a las pantallas con una nueva temporada por Disney+. Nacida el 22 de octubre de 1977 en Bogotá, Colombia, Guzmán ha forjado una carrera exitosa en televisión, cine y teatro, destacando, además, por su innegable belleza.

Con el telón abajo, las luces de los sets de grabación apagados y como Andrea Guzmán, encontró su equilibrio emocional en los brazos de Paolo Miscia, un empresario italiano. Por más de dos décadas, la pareja ha compartido desde el momento en el que se conocieron casualmente en una playa del Caribe mientras ambos disfrutaban de unas vacaciones.

Guzmán ha descrito ese encuentro como “amor a primera vista”. En sus propias palabras: “Me encantó al principio y quedé enamoradísima”. Al igual que otras parejas, la actriz que también formó parte de la novela Rigo, dando vida a Girlesa, ha vivido encuentros desafortunados en su relación, derivando en peleas con su esposo italiano; sin embargo, algo en el comportamiento de él la llevó a cambiar radicalmente su pensamiento.

“Yo era una loca celosa, tóxica y me encontré con un man que me dio seguridad […] Y poco a poco me fui transformando en eso. Siento que las relaciones anteriores no me generaban paz y hacían que sacara lo peor de mí”, recordó sobre el momento en el que se dio cuenta que no necesitaba ese tipo de comportamientos.

Y agregó: “La primera vez cuando estábamos saliendo que le voy a hacer el primer show de celos … El man me dijo como ‘ok, hablamos después’ … Y yo ¿ay qué hice? No se enganchó. Entonces dije ‘esto no funciona con este señor, esta cosa rara, enferma de celos con él no es. Poco a poco fui entendiendo que su mentalidad era otra cosa y fui descubriendo que es una manera mucho más rica de vivir”.

Esta historia de vida de la actriz fue revelada en conversación con Laura Acuña en su programa En la sala de Laura Acuña, donde habló de varios detalles de su vida personal y profesional. Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente generó opiniones como: “Cuanta armonía hay cuando se vive tranquilo y en paz”; “hay parejas que sacan la mejor versión”, entre otros.

Quién es el esposo de Andrea Guzmán

Paolo Miscia, además de ser el esposo de Guzmán, es un empresario con un sólido recorrido en negocios y economía empresarial. Con experiencia en importantes compañías como Caracol Televisión y Kantar Media, que en la actualidad lidera Vertimedios, una empresa especializada en marketing digital y análisis de audiencias.

La relación entre Andrea y Paolo no ha estado exenta de desafíos, particularmente debido a la distancia geográfica al inicio de su romance. Mientras ella se sumergía en su carrera en Colombia, él residía en Italia. Sin embargo, el amor y la determinación fueron más fuertes, llevándola incluso a renunciar a una oportunidad profesional en Pedro el escamoso para unirse a él en Europa.

Además de su vida profesional y matrimonial, la pareja disfruta de la crianza de sus dos hijas, Micaela y Martina. En diversas entrevistas, Andrea Guzmán ha compartido la importancia del humor y la comunicación en su relación con Paolo. Según la actriz, “Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”.