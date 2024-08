Ana del Castillo habló de la polémica que atraviesa con la familia de Omar Geles por una de sus canciones

Ana del Castillo compartió su dolor por la pérdida de su amigo y colega Omar Geles - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Omar Geles falleció inesperadamente después de jugar un partido de tenis en el Club Valledupar. A pesar de ser trasladado de inmediato a la Clínica Erasmo, los médicos no pudieron salvarlo, la noticia de su muerte, que ocurrió el 21 de mayo, dejó un profundo dolor y un vacío en sus numerosos seguidores, amigos y, por supuesto, en su familia.

Ana del Castillo, una de las más artistas más destacadas en el género vallenato, en varias ocasiones ha mostrado su dolor ante la partida del compositor y acordeonero. Del Castillo, que fue apadrinada por Geles, compartió sus sentimientos en una reciente entrevista con la emisora Tropicana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Omar Geles fue uno de los compositores más importantes de Colombia - crédito @omargeles/Instagram

“Fue una pérdida incalculable, la muerte del maestro Omar Geles”, afirmó la artista con evidente tristeza. Añadió que tenían muchos planes futuros y que el acordeonero siempre fue una persona deseosa de ser querida: “Teníamos tanto planes juntos. Él era una persona que quería que lo amaran. Hay especulaciones que nosotros habíamos peleado, eso no fue cierto. Nunca peleamos”, aclaró la cantante, desmintiendo los rumores alrededor de su relación profesional y personal con Geles.

La relación entre Ana del Castillo y Omar Geles fue más allá de lo estrictamente profesional puesto que la cantante vallenata consideró al compositor no solo un mentor, sino también un amigo y “compadre”: “Trabajamos juntos y, además, él era mi compadre. No solo era acordeonero e intérprete de sus propias canciones, sino que también estaba involucrado como cantante. Pasamos tres años trabajando en la producción de mi CD. Él me dijo: ‘Comadre, hágalo a su manera y yo haré mi trabajo a mí manera’. El hecho de que nuestra colaboración laboral haya terminado no significa el fin de nuestra amistad”, comentó.

Ana del Castillo reveló que tenían muchos planes futuros antes de la partida de Omar Geles - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La artista oriunda de Valledupar también compartió una anécdota conmovedora sobre la canción Te imaginaba, escrita por Geles: “No sabía que cuando la lanzara él ya no estaría aquí. Nadie lo imaginaba. Teníamos tres canciones para interpretar juntos, pero no pudimos hacerlo”, expresó la cantante para el medio citado.

La repentina muerte de Geles también trajo consigo ciertos conflictos legales sobre los derechos de interpretación de sus canciones. Ana del Castillo contó que, tras la muerte del compositor, recibió una llamada de la familia del artista advirtiéndole que no podría cantar sus canciones sin autorización: “Hay contratos que se hacen con el artista, pero creo que esos no valen. Lo que importa son los contratos que se hacen después, pero no quiero causar polémica”, añadió.

Ana del Castillo reveló que después de la muerte de Omar Geles, surgieron conflictos legales sobre los derechos de sus canciones - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La cantante explicó que logró alcanzar un acuerdo con la familia del acordeonero para seguir interpretando sus canciones: “Canté el lunes, él falleció el martes, y el domingo recibí una llamada diciéndome que no podía cantar sus canciones sin su autorización. Pero afortunadamente, eso ya se solucionó, gracias a Dios”, culminó en diálogo con la emisora citada.

El fallecimiento de Omar Geles dejó un vacío no solo en la vida de Del Castillo, sino también en miles de fanáticos que habían seguido de cerca su exitosa carrera musical. Con 57 años, el artista aún tenía múltiples eventos y retos musicales por delante debido a que el público lo aclamaba por sus numerosos temas como: Los caminos de la vida, Tarde lo Conocí, Gracias, Me gusta, me gusta, No puedo vivir sin ti y muchas más.

El destacado músico, compositor y acordeonero fue una figura clave en la evolución del vallenato y fue el líder de la agrupación “Los Diablitos”, con quienes alcanzó gran reconocimiento en las décadas de 1980 y 1990. Además de su carrera con el grupo musical, Geles colaboró con numerosos artistas como Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Nelson Velásquez, Jorge Celedón, Patricia Teherán y muchas más. También lanzó varios álbumes como solista y los últimos años de carrera los compartió con el grupo vallenato que conformó llamado “La gente de Omar Geles”.