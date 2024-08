José Félix Lafaurie confirmó que haber suspendido el cese al fuego “no puede ser tampoco para rasgarse las vestiduras”

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, habló sobre el cese al fuego con el ELN - crédito Fedegán

El cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó en 2023 y fue el más extenso que se pactó con el grupo guerrillero, finalizó el 3 de agosto de 2024, sin acuerdo para una prórroga que diera continuidad a los diálogos de paz.

Con los diálogos congelados, la delegación del Gobierno trabaja para concretar una “extensión técnica” del cese al fuego, pero la guerrilla puso como condición al Gobierno nacional publicar un decreto presidencial en el que se retire al ELN de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y que se les reconozca su carácter político.

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) e integrante de la mesa de negociación, se pronunció ante las condiciones del grupo armado y las razones por las que él considera que no se debe mantener el armisticio entre las partes. “El cese al fuego tiene una finalidad y es proteger la población civil. Hoy creo que hay que hacer un alto en el camino por varias razones”, señaló en Blu Radio.

Para Lafaurie, “haber suspendido el cese al fuego no puede ser tampoco para rasgarse las vestiduras. Incluso cuando arrancamos en Caracas en su momento, varias voces sostuvieron la tesis que incluso era mejor negociar sin cese el fuego”, señaló.

Adicional a esto, explicó que el país debe tomar una decisión en la manera que van a manejar las relaciones con el grupo armado. Asimismo, fue enfático en asegurar que para alcanzar la paz en el territorio, el Gobierno nacional debe tomar las riendas de los diálogos y no mostrar una postura de rendición.

Por su parte, Jesús Martínez, gobernador de Arauca, afirmó que la decisión de no prorrogar la medida afecta a su departamento y frena el proceso de paz. “En la medida en que se presenten situaciones que alteren el orden público, pues indirectamente también se va a ver afectada la seguridad de los habitantes de Arauca”, indicó.

Llamados a continuar el cese al fuego con el ELN

La ONU y la Iglesia católica solicitaron extender el cese al fuego - crédito AFP

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica hicieron un llamado al Gobierno Petro y al ELN para que continúen en la mesa de diálogo y consideren una ampliación del cese al fuego bilateral.

En una carta, Carlos Ruiz Massieu, de la ONU, y monseñor Héctor Fabio Henao, solicitaron a las dos delegaciones una reunión extraordinaria, con el doble objetivo de reactivar la mesa de negociaciones y renovar el cese al fuego.

Iglesia católica y ONU piden al Gobierno Petro y al ELN hacer una “prórroga técnica” del cese al fuego bilateral - crédito Onu

A su vez, puntualizaron que el tiempo para organizar dicha reunión es limitado. Por tal razón, “sugerimos considerar una extensión técnica del cese al fuego por unas semanas”. Esta prórroga facilitaría el avance de los preparativos necesarios para el encuentro extraordinario, en el que se podrían abordar los temas de fondo del proceso de diálogo que “ambas partes han destacado como relevantes en sus comunicaciones públicas”. Además, esta reunión ofrecería una oportunidad para discutir una renovación más prolongada del cese al fuego.

Ante la declaración de intenciones de la ONU y la Iglesia católica, la delegación de paz del Gobierno afirmó que está dispuesta a realizar un encuentro para descongelar los diálogos y mantener el cese al fuego.

Sin embargo, el ELN no dio respuesta a las peticiones de Massieu y Henao. Además de que no se ha pronunciado, se desconoce su postura, pues no están de acuerdo con la decisión de Otty Patiño, comisionado de Paz, que inició otro diálogo regional con el frente Comuneros de Nariño, una disidencia del grupo armado.