Ángel Barajas está ‘solterito y la orden’: el medallista olímpico reveló la razón por la que no tiene pareja sentimental

Ángel Barajas reveló la razón que le impide iniciar una relación sentimental - crédito @angel_barajas34/Instagram

El joven deportista cucuteño que marcó varios récords con su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo medalla de palta en la disciplina de barra fija, se convirtió en tendencia al confesar los motivos por los que se le ha dificultado encontrar una pareja sentimental que cautive su corazón.

Tras convertirse en medallista olímpico, Ángel Barajas entró al radar mediático, pues el público empezó a indagar todo sobre su vida privada y sus seguidores encontraron que el gimnasta actualmente no tiene pareja, razón por la que empezó a recibir piropos en sus redes sociales.

En cuanto el nombre de Ángela Barajas se hizo tendencia, fanáticos del gimnasta olímpico indagaron sobre su faceta sentimental y se sorprendieron que el deportista no tuviera un noviazgo, pese a su corta edad. Todo parece indicar que mantenerse solo y no haber iniciado una vida amorosa es decisión propia del ganador de medalla de plata olímpica.

Ángel Barajas espera encontrar una compañía sentimental que entienda su deporte - crédito @angel_barajas34/Instagram

En entrevista concedida a un medio regional cuando recibió una distinción en su natal Cúcuta, Norte de Santander, ‘Angelito’ como lo llaman de cariño sus seguidores declaró que no se había detenido a pensar en el tema, ya que estaba enfocado en sus objetivos deportivos: “Es una decisión muy complicada la de elegir con quien compartir este difícil camino que me exige estar concentrado en mi disciplina. Todo el tiempo debo estar entrenando, viajando, cuidándome, mi vida gira en torno a la gimnasia. Tendría que llegar una persona que entiendo todo eso o que sea deportista como yo”, mencionó.

En pocos días Barajas alcanzará su mayoría de edad, no obstante, ya cuenta con la madurez necesaria como para tomar decisiones que determinen su trayectoria en el deporte, pues sabe que tiene una larga carrera por delante y que para seguir cosechando frutos debe seguirse preparando. “Este 2024 continuaré con mi objetivo, no me niego a nada. Simplemente es un aspecto que no hace parte de mis prioridades por lo demandante de mi pasión”, concluyó.

Si bien la mayoría del contenido que comparte Ángel en su cuenta de Instagram gira en torno a su deporte, deja ver la admiración que siente por otros grandes deportistas naciones como es el caso del ciclista Egan Bernal, así como también aprovecha sus viajes de competencia para escaparse a conocer los lugares insignia de las ciudades que visita gracias a la gimnasia.

Ángel Barajas no tiene novia, pero prefiere mantenerse alejado de las relaciones sentimentales - crédito @angel_barajas34/Instagram

“Guapo”, “lo tiene todo talento y belleza”, “el combo completo, muy afortunada la que lo logre conquistar”, “y ahora con plata le van a sobrar admiradoras”, “no es justo tan lindo y solito”, “aparte de hermoso es muy linda persona”, “ojalá no se deje afectar por la fama”, “el peladito está rico”, “el campeón hará sufrir a más de una”, “dónde dejo la hoja de vida”, “lo que le falta en años le sobra en cuerpo”, estos son algunos de los comentarios que le han dejado en sus fotos.

La victoria de Ángel Barajas

El segundo lugar en barra fija que obtuvo el deportista cucuteño en las justas internacionales que se disputan en París, Francia no solo representan una marca personal, pues su medalla de plata es la primera presea olímpica para esta disciplina a nivel nacional, así como también es la primera medalla para Colombia en esta versión de los Olímpicos 2024.

El gimnasta Ángel Barajas de Colombia explicó su segundo lugar en la barra fija de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el Bercy Arena. EFE/EPA/TERESA SUÁREZ

La actuación del gimnasta colombiano, no solo resultó siendo notable por colgarse una medalla, sino que también lo hizo por el empate que obtuvo en el puntaje junto a su rival japonés Shinnosuke Oka, quien se llevó el oro. Ambos gimnastas obtuvieron una puntuación total de 14.533 puntos, pero fue la calificación de ejecución la que inclinó la balanza a favor del atleta japonés.

“No pensé que me faltara un elemento de más y eso afectó la nota, pero estaba arriba feliz porque sabía que tenía listo el esquema. Me afané mucho en la salida y fue error mío, pero se pudo la plata y eso lo es todo”, declaró el joven deportista a la prensa luego de la premiación donde explicó la razón de su segundo puesto pese al empate con el japonés.

Otro detalle curioso y que marcó esta competencia fue la adjudicación de dos medallas de bronce. Los participantes Zhang Boheng, de China, y Tang Chia-hung, de China Taipéi, concluyeron empatados con 13.966 puntos cada uno. Ambos tenían una dificultad de 6.500 puntos y una ejecución de 7.466 puntos.

El gimnasta de Cúcuta clasificó a la final de la prueba después de ubicarse sexto en la ronda clasificatoria - crédito @GimnastasNet/X