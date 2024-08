Shottas y Espartanos extendieron la tregua armada en Buenaventura: la medida estaría vigente hasta noviembre del 2024

- crédito Alcaldía de Buenaventura

Ante el vencimiento del cese al fuego entre las bandas criminales Shottas y Espartanos en Buenaventura, la cual finalizaba el 5 de agosto de este año, las estructuras criminales del Pacífico colombiano confirmaron la extensión de la tregua armada.

Así lo dio a conocer uno de los voceros de los grupos al margen de ley, tras sostener una reunión con Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), y Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Aunque tentativamente se habla de que el cese al fuego estaría vigente hasta noviembre, el vocero indicó que se mantendrá en constante evaluación para determinar si se extiende por 30 o 90 días más.

“La estructura está cumpliendo con la tregua y sigue en pie. Nos ponemos de acuerdo con el compañero de ‘Los Espartanos’ para determinar por cuánto tiempo se ampliará esta tregua. Generalmente, la hemos extendido por 90 días, pero evaluaremos si serán 30 o 90 días, pero seguimos en pie porque es la decisión que ha tomado el máximo líder de la estructura. Agradecemos los 5 minutos con el presidente en su visita a Buenaventura”, expresó el vocero de los Shottas en declaraciones a la opinión pública.

Añadió que la visita del presidente Gustavo Petro a Buenaventura, realizado el pasado 18 de julio, generó total confianza para lograr prorrogar la tregua entre ambas estructuras armadas.

“En 15 días nos dieron solución a lo que veníamos pidiendo siete meses atrás. En 15 días, porque nosotros ya no estamos pidiendo plata para los Shottas o para los Espartanos. Estamos pidiendo oportunidades para los niños y para las niñas, que ellos crezcan y digan que Buenaventura tuvo un proceso de violencia, pero gracias a Dios, hoy en día estamos en paz”, mencionó.

Por su parte, el director del DPS, Gustavo Bolívar, celebró la decisión de los grupos armados para garantizar la seguridad en Buenaventura. “Esta es una buena noticia para el país. Buenaventura es el piloto de paz urbana más importante que tiene Colombia, y hoy la noticia que nos ha dado el vocero de ‘Las Shottas’ es que la tregua se prolonga. Esto significa menos muertes y más vida para las madres de nuestra comunidad”, comentó.

De acuerdo con las cifras del mecanismo de monitoreo de la mesa de conversaciones, los homicidios en la capital vallecaucana se redujeron en un 70 por ciento. “Del 5 de mayo al 5 de julio, se han dado 8 homicidios en Buenaventura, en el mismo periodo del año pasado hubo 34 homicidios. Ha disminuido también la extorsión y el robo y no se registran enfrentamientos entre los grupos”, se lee en el informe.

Cambios en la delegación de Gobierno mantuvo en vilo los diálogos en Buenaventura

Los diálogos entre el Gobierno y las bandas criminales del puerto marítimo del Pacífico se encontraban en riesgo, tras la salida de los anteriores integrantes de la mesa de diálogos, entre ellos, el representante Alejandro Ocampo, quien se desempeñaba como jefe negociador de este proceso, así como al obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, y al superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez y otros seis funcionarios locales.

Justamente, el representante a la Cámara del Pacto Histórico afirmó que su salida fue considerada como “sorpresiva”, y criticó la decisión del alto comisionado para la paz, Otty Patiño, frente a esta mesa de diálogos. “A mí me preocupa la paz de Colombia en manos de Otty Patiño, porque desde que llegó al cargo no ha habido avances. En el tema de paz urbana, primero, no quería hacerlo, no creía en el proceso y luego se dedicó a debilitarlo”, expresó el congresista a El Espectador.

Actualmente, quien se encarga como jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de Buenaventura es Fabio Cardozo, quien ha dedicado su vida pública y privada al estudio, la investigación, la promoción, la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como al estudio de la historia colombiana, sus conflictos y apuestas de paz.